3 день

Джипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники

Завтракаем в отеле, выезжаем на джипах.

Сначала мы отправимся в Куртатинское ущелье!

Оно расположено в самом центре горной Осетии, промыто рекой Фиагдон. «Краем седой старины» называют это ущелье.

На его территории в средние века сформировалось одно из пяти осетинских обществ — Куртатинское. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления.

А также культовые сооружения: дзуары, построенные в средние века на месте древних языческих святилищ, христианские святыни, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь, церковь Святых жен Мироносец и другие интересные исторические и архитектурные памятники.

Кроме того, это ущелье — один из самых живописных и солнечных уголков Осетии. Фиагдонский каньон в теснине скалистого хребта признан памятником природы регионального значения.

На этой экскурсии вы совершите путешествие в прошлое Осетинского народа, познакомитесь с его историей, обычаями и традициями.

Приедем на Арахонский перевал — место, где при хорошей погоде облака можно достать рукой!

Устроим пикник в горах!

В селении Унал вы посетите этномузей «Родовые башни» — восстановленная часть подворья рода Цаллаговых. В нем до мелочей воспроизвели быт и архитектуру осетин конца XV — начала XVI века.

Селение Верхний Мизур расположено на левом берегу реки Ардон. Когда-то здесь было много дворов, а сейчас только руины, склеповые захоронения, да башни.

Заселение в термокомплекс в селении Верхний Бирагзанг.

По желанию купание в термальных источниках. Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров, а температура воды не опускается ниже 40 градусов. Территория оборудована раздевалками.

Свободное время.