Гастротур с джипингом по Северной Осетии

Групповой тур во Владикавказе
Этот тур для тех, кто хочет провести отдых активно и с удовольствием — в окружении красивых пейзажей, купаясь в тёплых термальных источниках и, конечно, наслаждаясь вкусной кухней! Мы проедем по живописным ущельям, поднимемся на канатке на Сказский ледник, побываем у некрополей, старинных башен и святилищ. Мы также посетим горный полигон со стрельбищем, где нас обучит азам опытный инструктор. Когда наступит время трапезы, нас будет ждать дегустация местного пива и национальных блюд. А при хорошей погоде устроим целый пикник в горах!
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
Гастротур с джипингом по Северной Осетии
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Что вас ожидает:

Красота и сила Цейского ущелья
Красота и сила Цейского ущелья
Проедем на канатной дороге к Сказскому леднику и посетим местное святилище
Дегустация в осетинской пивоварне
Дегустация в осетинской пивоварне
Попробуем 5 видов пива и национальные блюда — фыджжин, цахтон и другие
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Остановимся в термокомплексе Бирагзанг и искупаемся в его ваннах
Посещение горного полигона
Посещение горного полигона
Попробуем пострелять из пистолета Глок-17 и пистолета Ярыгина под присмотром инструктора
Загадочный Даргавский некрополь
Загадочный Даргавский некрополь
Увидим комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV—XVIII веков
Достанем до облаков
Достанем до облаков
Побываем на Арахонском перевале, где при хорошей погоде до облака можно достать рукой!

Программа тура по дням

1 день

Велком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварня

Встреча в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале Владикавказа (выбирайте рейсы с прилетом до 13:00).

Трансфер в город Владикавказ, где сразу же мы пойдем на велком-обед с дегустацией национальных блюд и напитков.

Далее мы отправимся на прогулку по исторической части города в сопровождении гида. Посетим:

  • площадь Штыба;
  • Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
  • Армянскую церковь Григория Просветителя;
  • Суннитскую мечеть;
  • проспект Мира.

После прогулки отправимся в осетинскую пивоварню.

Вас будет ждать дегустация 5 видов пива, национальных блюд, таких как фыджжин (традиционный мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбаса из рубленого мяса (обжарена на гриле), нартский хлеб.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Велком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварняВелком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварня
2 день

Кармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажем

Завтракаем в отеле и выезжаем на джипах на экскурсию.

Сначала мы отправимся в Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка и место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.

Далее увидим Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV–XVIII веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе.

Перекус по маршруту (ланч-боксы).

Едем до перевала Кахтисар.

Кахтисарский перевал находится в скалистом хребте, горы здесь крутые. Это не обычный горный перевал, а древний обвал высотой 250 метров, перегородивший когда-то реку Гизельдон.

Гизельдон проделал в завале узкую теснину, образовав при этом несколько живописных порогов-водопадов.

Еще одной активной частью нашего маршрута станет посещение горного полигона. Сначала вас ждёт инструктаж, а потом — стрельба (50 выстрелов) из пистолета Глок-17 и пистолета Ярыгина.

Переезд во Владикавказ.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Кармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажемКармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажем
3 день

Джипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники

Завтракаем в отеле, выезжаем на джипах.

Сначала мы отправимся в Куртатинское ущелье!

Оно расположено в самом центре горной Осетии, промыто рекой Фиагдон. «Краем седой старины» называют это ущелье.

На его территории в средние века сформировалось одно из пяти осетинских обществ — Куртатинское. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления.

А также культовые сооружения: дзуары, построенные в средние века на месте древних языческих святилищ, христианские святыни, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь, церковь Святых жен Мироносец и другие интересные исторические и архитектурные памятники.

Кроме того, это ущелье — один из самых живописных и солнечных уголков Осетии. Фиагдонский каньон в теснине скалистого хребта признан памятником природы регионального значения.

На этой экскурсии вы совершите путешествие в прошлое Осетинского народа, познакомитесь с его историей, обычаями и традициями.

Приедем на Арахонский перевал — место, где при хорошей погоде облака можно достать рукой!

Устроим пикник в горах!

В селении Унал вы посетите этномузей «Родовые башни» — восстановленная часть подворья рода Цаллаговых. В нем до мелочей воспроизвели быт и архитектуру осетин конца XV — начала XVI века.

Селение Верхний Мизур расположено на левом берегу реки Ардон. Когда-то здесь было много дворов, а сейчас только руины, склеповые захоронения, да башни.

Заселение в термокомплекс в селении Верхний Бирагзанг.

По желанию купание в термальных источниках. Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров, а температура воды не опускается ниже 40 градусов. Территория оборудована раздевалками.

Свободное время.

Джипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источникиДжипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники
4 день

Цейское ущелье и Сказский ледник

Завтракаем в отеле и выезжаем на экскурсию по Цейскому ущелью, где проедем на канатной дороге и посетим святилище.

Здесь снежные вершины гор, соседствуют с цветущими альпийскими лугами, языки ледников спускаются в зону горных лесов, а потоки воды, рождающиеся от таяния ледников, дают начало горным речкам и ручейкам, некоторые из которых, падая со скал, образуют красивые водопады.

Цейский сосновый бор по площади самый большой в горах Осетии. Есть здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища — дзуары: «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар».

Цей красив и летом, и зимой. У вас будет возможность на канатной дороге подняться к Сказскому леднику, любуясь панорамой гор, окруживших Цейское ущелье.

Ну а дорога в Цей — это знаменитая в прошлом Военно-Осетинская дорога, а ныне — Транскавказская автомагистраль.

Обедаем.

Трансфер в аэропорт к вечерним рейсам и на ж/д вокзал (выбирайте рейсы после 19 часов).

Цейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледникЦейское ущелье и Сказский ледник

Проживание

В туре предусмотрено проживание:

  • в 2-местных улучшенных номерах в гостинице Владикавказ, стандартных номерах отелей Олимп Плаза или Планета Люкс, Империал;
  • в термокомплексе на 1 ночь — номер Стандарт.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель Владикавказ 3

2 ночи

Отель с большим номерным фондом в 1,5 км от центра города.

В отеле есть небольшой бассейн, сауна, spa-услуги.

Наши туристы будут проживать в улучшенных номерах.

Отель Владикавказ 3Отель Владикавказ 3Отель Владикавказ 3Отель Владикавказ 3

Отель Империал 3

2 ночи

Отель «Империал» разместился в историческом особняке на Александровском проспекте, в самом центре Владикавказа и является памятником архитектуры и истории.

Номера обставлены классической мебелью из натуральных пород дерева.

Отель Империал 3Отель Империал 3Отель Империал 3Отель Империал 3

Олимп Плаза 3

2 ночи

Отель «Олимп Плаза» расположен во Владикавказе, в 200 метрах от республиканского стадиона «Спартак».

К услугам гостей номера с кондиционером и бар.

На территории обустроен открытый бассейн, работающий круглый год. Гости могут почитать газеты, а также воспользоваться факсом и копировальной техникой.

В отеле «Олимп Плаза» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

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Планета Люкс 3

2 ночи

Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)

2 ночи

Отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.

Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.

Все номера оборудованы двухместными кроватями King и Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес зал и банный комплекс.

Бесплатный завтрак предоставляется по системам «А ля карт» и «Шведский стол».

DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)

Термальный парк-отель «Бирагзанг»

1 ночь

Термальный парк-отель «Бирагзанг» расположен в Верхнем Бирагзанге. К услугам гостей открытый бассейн, общий лаундж, сад и бесплатный Wi-Fi. Частная парковка предоставляется за дополнительную плату.

Во всех номерах отеля есть шкаф, терраса с видом на горы и собственная ванная комната. Также установлен телевизор с плоским экраном и предоставляется постельное белье и полотенца. Все номера оснащены сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на бассейн. В номерах термального парк-отеля «Бирагзанг» обустроен гостиный уголок.

По утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».

Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»Термальный парк-отель «Бирагзанг»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-местных улучшенных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении) в гостинице Владикавказ, стандартных номерах отелей Олимп Плаза или Планета Люкс, Империал
  • Проживание в термокомплексе на 1 ночь — номер Стандарт
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт (или ж/д вокзал)
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Питание: завтраки, 3 обеда, перекус по маршруту, дегустация в пивоварне, пикник в горах
  • Горный полигон — программа на 1 час
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Одноместное размещение (+4500-6000 руб.)
  • Ужины
  • Входные билеты
  • Доплата за размещение в DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* — при желании, по запросу
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • спортивная обувь (идеально — трекинговая);
  • дождевик (на случай дождя);
  • платок на голову и накидная юбка (для посещения церквей и монастырей).
Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?

В группе будет строго от 2 до 6 участников!

Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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