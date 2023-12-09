дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Велком-обед с национальными блюдами, пешеходная обзорная по Владикавказу. Осетинская пивоварня
Встреча в аэропорту г. Беслан или на ж/д вокзале Владикавказа (выбирайте рейсы с прилетом до 13:00).
Трансфер в город Владикавказ, где сразу же мы пойдем на велком-обед с дегустацией национальных блюд и напитков.
Далее мы отправимся на прогулку по исторической части города в сопровождении гида. Посетим:
- площадь Штыба;
- Осетинскую церковь Рождества Пресвятой Богородицы;
- Армянскую церковь Григория Просветителя;
- Суннитскую мечеть;
- проспект Мира.
После прогулки отправимся в осетинскую пивоварню.
Вас будет ждать дегустация 5 видов пива, национальных блюд, таких как фыджжин (традиционный мясной пирог), цахтон (говяжий язык, сметана, чеснок, специи), колбаса из рубленого мяса (обжарена на гриле), нартский хлеб.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Кармадонское ущелье, Даргавс, перевал Кахтисар. Посещение горного полигона с инструктажем
Завтракаем в отеле и выезжаем на джипах на экскурсию.
Сначала мы отправимся в Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка и место гибели съемочной группы Сергея Бодрова.
Далее увидим Даргавский некрополь — комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV–XVIII веков у селения Даргавс. Это самый крупный комплекс такого типа на Северном Кавказе.
Перекус по маршруту (ланч-боксы).
Едем до перевала Кахтисар.
Кахтисарский перевал находится в скалистом хребте, горы здесь крутые. Это не обычный горный перевал, а древний обвал высотой 250 метров, перегородивший когда-то реку Гизельдон.
Гизельдон проделал в завале узкую теснину, образовав при этом несколько живописных порогов-водопадов.
Еще одной активной частью нашего маршрута станет посещение горного полигона. Сначала вас ждёт инструктаж, а потом — стрельба (50 выстрелов) из пистолета Глок-17 и пистолета Ярыгина.
Переезд во Владикавказ.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Джипинг по перевалам: Куртатинское ущелье, Архонский перевал, с. Унал, с. Верхний Мизур, горячие источники
Завтракаем в отеле, выезжаем на джипах.
Сначала мы отправимся в Куртатинское ущелье!
Оно расположено в самом центре горной Осетии, промыто рекой Фиагдон. «Краем седой старины» называют это ущелье.
На его территории в средние века сформировалось одно из пяти осетинских обществ — Куртатинское. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления.
А также культовые сооружения: дзуары, построенные в средние века на месте древних языческих святилищ, христианские святыни, среди которых Свято-Успенский мужской монастырь, церковь Святых жен Мироносец и другие интересные исторические и архитектурные памятники.
Кроме того, это ущелье — один из самых живописных и солнечных уголков Осетии. Фиагдонский каньон в теснине скалистого хребта признан памятником природы регионального значения.
На этой экскурсии вы совершите путешествие в прошлое Осетинского народа, познакомитесь с его историей, обычаями и традициями.
Приедем на Арахонский перевал — место, где при хорошей погоде облака можно достать рукой!
Устроим пикник в горах!
В селении Унал вы посетите этномузей «Родовые башни» — восстановленная часть подворья рода Цаллаговых. В нем до мелочей воспроизвели быт и архитектуру осетин конца XV — начала XVI века.
Селение Верхний Мизур расположено на левом берегу реки Ардон. Когда-то здесь было много дворов, а сейчас только руины, склеповые захоронения, да башни.
Заселение в термокомплекс в селении Верхний Бирагзанг.
По желанию купание в термальных источниках. Термальный родник бьет с глубины более 2000 метров, а температура воды не опускается ниже 40 градусов. Территория оборудована раздевалками.
Свободное время.
Цейское ущелье и Сказский ледник
Завтракаем в отеле и выезжаем на экскурсию по Цейскому ущелью, где проедем на канатной дороге и посетим святилище.
Здесь снежные вершины гор, соседствуют с цветущими альпийскими лугами, языки ледников спускаются в зону горных лесов, а потоки воды, рождающиеся от таяния ледников, дают начало горным речкам и ручейкам, некоторые из которых, падая со скал, образуют красивые водопады.
Цейский сосновый бор по площади самый большой в горах Осетии. Есть здесь и единственные на северных склонах Кавказа памятники деревянного зодчества, святилища — дзуары: «Реком», «Мады Майрам» и «Чижджиты дзуар».
Цей красив и летом, и зимой. У вас будет возможность на канатной дороге подняться к Сказскому леднику, любуясь панорамой гор, окруживших Цейское ущелье.
Ну а дорога в Цей — это знаменитая в прошлом Военно-Осетинская дорога, а ныне — Транскавказская автомагистраль.
Обедаем.
Трансфер в аэропорт к вечерним рейсам и на ж/д вокзал (выбирайте рейсы после 19 часов).
Проживание
В туре предусмотрено проживание:
- в 2-местных улучшенных номерах в гостинице Владикавказ, стандартных номерах отелей Олимп Плаза или Планета Люкс, Империал;
- в термокомплексе на 1 ночь — номер Стандарт.
Варианты проживания
Отель Владикавказ 3
Отель с большим номерным фондом в 1,5 км от центра города.
В отеле есть небольшой бассейн, сауна, spa-услуги.
Наши туристы будут проживать в улучшенных номерах.
Отель Империал 3
Отель «Империал» разместился в историческом особняке на Александровском проспекте, в самом центре Владикавказа и является памятником архитектуры и истории.
Номера обставлены классической мебелью из натуральных пород дерева.
Олимп Плаза 3
Отель «Олимп Плаза» расположен во Владикавказе, в 200 метрах от республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей номера с кондиционером и бар.
На территории обустроен открытый бассейн, работающий круглый год. Гости могут почитать газеты, а также воспользоваться факсом и копировальной техникой.
В отеле «Олимп Плаза» подают континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Планета Люкс 3
Расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* (с доплатой)
Отель DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* расположен в самом центре города Владикавказ с панорамным видом на горы и набережную реки Терек.
Современный эргономичный дизайн номеров, сервис высокого уровня, гостеприимный персонал.
Все номера оборудованы двухместными кроватями King и Super King size, сейфом, гладильными принадлежностями и косметикой Crabtree & Evelyn. Также гости отеля могут бесплатно посещать фитнес зал и банный комплекс.
Бесплатный завтрак предоставляется по системам «А ля карт» и «Шведский стол».
Термальный парк-отель «Бирагзанг»
Термальный парк-отель «Бирагзанг» расположен в Верхнем Бирагзанге. К услугам гостей открытый бассейн, общий лаундж, сад и бесплатный Wi-Fi. Частная парковка предоставляется за дополнительную плату.
Во всех номерах отеля есть шкаф, терраса с видом на горы и собственная ванная комната. Также установлен телевизор с плоским экраном и предоставляется постельное белье и полотенца. Все номера оснащены сейфом. В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на бассейн. В номерах термального парк-отеля «Бирагзанг» обустроен гостиный уголок.
По утрам сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в 2-местных улучшенных номерах (цена указана за одного человека при двухместном размещении) в гостинице Владикавказ, стандартных номерах отелей Олимп Плаза или Планета Люкс, Империал
- Проживание в термокомплексе на 1 ночь — номер Стандарт
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт (или ж/д вокзал)
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по маршруту
- Питание: завтраки, 3 обеда, перекус по маршруту, дегустация в пивоварне, пикник в горах
- Горный полигон — программа на 1 час
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Одноместное размещение (+4500-6000 руб.)
- Ужины
- Входные билеты
- Доплата за размещение в DoubleTree by Hilton Vladikavkaz 4* — при желании, по запросу
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- спортивная обувь (идеально — трекинговая);
- дождевик (на случай дождя);
- платок на голову и накидная юбка (для посещения церквей и монастырей).
- Какую ещё важную информацию о туре мне нужно знать?
В группе будет строго от 2 до 6 участников!
Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору