Познавательные экскурсии на природе во Владикавказе

Найдено 244 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» во Владикавказе, цены от 1 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
«Кадаргаванский каньон, где за сотни лет горная река размыла скалы, а упавший огромный валун стал мостиком через каньон»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
«В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю еще одно природное чудо»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Владикавказ глазами местных жителей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
235 отзывов
Владикавказ: искусство, архитектура и кулинария в одной экскурсии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вместе мы откроем город с новой стороны
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 14:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 000 за человека
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
«В программу включены наиболее яркие достопримечательности Горной Ингушетии, среди них:»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Водопады, ущелья и «город мертвых»»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
«Поездка в горную Ингушетию — тот случай, когда дух захватывает не просто от красоты природы, но от ее гармонии с рукотворными постройками»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
«Всю дорогу вы будете идти с севера на юг — а потому между особняками 19 века на вас будут поглядывать горы, которые вы также хорошенько рассмотрите с нескольких площадок»
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
«Вы сразу заметите, что находитесь в другой стране, со своей культурой, кухней и природой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
«Немного пощекотав себе нервы, гуляя между усыпальницами, переместимся в долину Мидаграбин, где вас будут ждать живописные природные достопримечательности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Путешествие в сказку Осетии: Тамиск, Цей, Зарамаг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
8 часов
109 отзывов
Путешествие в сказку Осетии: от Алагирского ущелья до Зарамага
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Осетии. Откройте для себя уникальные традиции и вкусы национальной кухни
Начало: по договоренности
«Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
10 700 за всё до 4 чел.
Джип-тур «В сердце Осетии»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
373 отзыва
Популярное предложение
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
«Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500011 250 за всё до 3 чел.
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
26 отзывов
Горная Дигория: путешествие из Владикавказа
Погрузитесь в атмосферу Горной Дигории: водопады, каньоны, древние святилища и башни. Узнайте о культуре и истории Осетии
Начало: В центре города
«Горная Дигория — это край водопадов, каньонов, рек, ущелий и величественных гор»
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
2 700 за человека
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«На обратной дороге будет пешая прогулка к крупнейшему водопаду горной Ингушетии — Ляжгинскому»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 990 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
«А также узнаете о покровителе диких зверей и природы «Афсати», увидите Алагирское ущелье и Зарамагскую ГЭС — самую высоконапорную гидроэлектростанцию страны»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
«А ещё Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, — природное чудо, на которое съезжаются посмотреть из разных уголков страны»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Понять загадочный мир Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
«посещение природного заповедника «Эрзи» — 150 руб»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
«Владикавказ очарует вас горными пиками, храмами разных религий, живописными парками и старинными трамваями»
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
28 отзывов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
«Вы окажетесь в окружении волшебных пейзажей: каскад из 12 водопадов, нависающие скалы, быстрая горная река»
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700 за человека
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Цейское ущелье — место, щедро одаренное природой»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
«Посетите мужской Аланский монастырь, издали напоминающий средневековые замки Европы, и насладитесь окружающими его горными пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«А над рекой встретите природный нерукотворный «Чертов мост»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
«Приготовьтесь к глубокому погружению в культуру, традиции и природную мощь Северной Осетии»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
«Кармадонское ущелье — вы впечатлитесь его природным величием и увидите место, где в 2002 году сошел ледник Колка»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
По древней земле Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
75 отзывов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
«Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Нескучное знакомство с Владикавказом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Нескучное знакомство с Владикавказом
Душевная обзорная экскурсия в компании профессионального актера и гида в одном лице
Начало: На площади Штыба
«Прогуляемся по живописной набережной, увидим строящийся дом-музей Вахтангова и Армянскую церковь»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 999 за всё до 10 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Каменные истории Ингушетии: Таргимская котловина, долина Дорхе и Цей-Лоам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Каменные истории Ингушетии: от Таргимской котловины до Цей-Лоам
Откройте для себя удивительный мир Ингушетии: от древних башен до величественных гор в компании опытного гида
«Маршрут экскурсии пролегает по одной из самых красивых дорог России, ведущей из Владикавказа в горные районы Ингушетии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
«Кармадонское ущелье — вы увидите место, где сошел ледник Колка, и впечатлитесь его невероятной природной мощью»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
По Северной Осетии с гидом-фотографом в мини-группе
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
55 отзывов
В тренде
Эксклюзивная фото-прогулка по Владикавказу с гидом-фотографом
Откройте для себя красоту Северной Осетии и запечатлейте её на профессиональные фотографии во время экскурсии
Начало: Олимпийский парк
«Но эта поездка — не про долгие исторические экскурсы, а про виды и единение с природой»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 500 за человека
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«Влюбиться в природу ущелья Цей»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
26 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии: от ущелий до города мертвых
Погрузитесь в мир древних традиций и непокоренной природы Северной Осетии. Вас ждут уникальные пейзажи и знакомство с историей края
Начало: По договоренности
«Осетинские ущелья: мощь стихии и красота природы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
163 отзыва
Ингушетия из Владикавказа: путешествие к древним башням и храмам
Загадочные башни, древние храмы и величественные горы ждут вас в путешествии из Владикавказа
Начало: По договоренности
«Въезд на территорию природного заповедника «ЭРЗИ» — 150 рублей за человека»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
«Путешествие начнется от главных ворот Горной Дигории»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Все великолепие Горной Осетии за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
30 отзывов
Великолепие Горной Осетии: экскурсия за день
Откройте для себя уникальные красоты Горной Осетии, исследуя её сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Мы забираем вас от вашего места проживания в черте...
«Приглашаю в насыщенное путешествие по красотам Горной Осетии»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 400 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
«За 7 часов я расскажу об осетинских обычаях и традициях, поделюсь легендами о природе и наших святых местах»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Природные чудеса Северной Осетии»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Затерянный мир Дигорского ущелья (с пикником в горах!)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Затерянный мир Дигорского ущелья: средневековье и пикник в горах
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией в Дигорское ущелье. Старинные села и пикник в горах ждут вас
Начало: у места вашего проживания
«Поймете, как природные условия повлияли на образ их жизни и особый менталитет»
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
19 850 за всё до 4 чел.
Северная Осетия - рай на земле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
33 отзыва
Северная Осетия - рай на земле: индивидуальная экскурсия по Владикавказу
Приглашаем в насыщенное путешествие по Северной Осетии! Вас ждут горные виды, древние крепости, водопады и уникальные легенды. Ощутите самобытность края
Начало: Ваша гостиница
«Водопад Кольцо — удивительное явление природы»
Завтра в 09:30
13 июня в 09:30
1400012 600 за всё до 3 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Мы расскажем, как образовались эти природные сокровища и какие интересные факты с ними связаны»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Цейское ущелье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
88 отзывов
Из Владикавказа в Цейское ущелье: культура и природа
Откройте тайны Цейского ущелья, насладитесь красотой гор, святилищ и термальных источников в уникальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Я расскажу о цейской природе, истории, легендах и сделаю все, чтобы путешествие вам запомнилось»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
99009 405 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
«Отдельно оплачивается въезд в природный заповедник Эрзи — 150 руб»
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
«А дальше дорога выведет нас к одному из наиболее живописных и знаковых ущелий Осетии — Алагирскому»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
«В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю еще одно природное чудо»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 3 чел.
Путешествие по Восточной Осетии - древней Тагаурии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
29 отзывов
Путешествие по Восточной Осетии: от древней Тагаурии до гастрономии
Вас ждет захватывающее путешествие по трём ущельям, визит к водопаду и мастер-класс по приготовлению традиционных блюд
Начало: Г. Владикавказ или по договоренности
«Наше путешествие заканчивается, но не спешите прощаться с горами, вы встретитесь еще с одним маленьким чудом природы — это место Кадарваган»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Сегодня состоялось наше второе путешествие с Георгием. Первой экскурсией была "Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон". И вновь всё
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    было прекрасно! Название экскурсии полностью оправдано. Георгий верен себе - он всё какой же замечательный гид и водитель, прекрасный фотограф, интересный собеседник и просто хороший человек))) Кстати, Георгий заваривает безумно вкусный чай, обязательно попробуйте его. Мы проехали по золотому кольцу Северной Осетии, посетили основные достопримечательности, а ещё покатались на качелях. И этот день навсегда останется в нашей памяти, а Северная Осетия в сердце!

  • М
    Мария
    6 июня 2024
    Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
    Как же сложно рассказать о том, что нужно хотя бы один раз в жизни увидеть и почувствовать! Прекрасный маршрут, мы
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    влюбились в Цей и Мамисон! Наше незабываемое путешествие провел для нас Георгий. Георгий не только замечательный гид и водитель, а также прекрасный фотограф, интересный собеседник и просто хороший человек))) Мы с собой взяли пирог, чтобы пообедать в пути. Георгий организовал для нас пикник на природе, достав из багажника складной стол и стульчики))) Наша семья выражает огромную благодарность за чудесный день и воспоминания на всю жизнь!!!

  • А
    Алеся
    6 июня 2024
    1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
    Получили 100000 эмоций) благодарны Эдуарду и его команде:)
  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Владикавказ глазами местных жителей
    В мае была на экскурсии с Альбертом, за свою цену экскурсия замечательная, но одну звезду все-таки сниму: 1. На мой взгляд,
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    в маршруте и рассказе не было последовательности и логике, скорее рандомный набор фактов, который не укладывался в голове как что-то цельное. 2. Мне показалось, что фразы и предложения очень зазубрены. 3. Гид был в очках и кепке и держался скорее отстраненно, не хватило искреннего человеческого контакта, но я понимаю, что таких групп у него миллион в день. 4. На два моих четких вопроса не было ответа, гид снова увел свой рассказ в другую сторону, далекую от темы. 5. У меня создалось ощущение, что гиду хотелось поскорее закончить экскурсию и побежать дальше, хотя все было сделано и рассказано качественно.

  • М
    Маргарита
    6 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    Отлично провели день с гидом Асланом. Посмотрели много красивых локаций, послушали интересные и познавательные истории. День прошёл позитивно. Всем членам семьи, включая детей 12 и 15 лет, очень понравилось.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
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    СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ!

    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!!ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!!
  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
    Интересно составлен маршрут, сначала по красивейшему ущелью. Ближе к вечеру в город, жаль что ещё не стемнело, когда нам надо было уезжать домой. Не увидели город в сиянии огней.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Природа и пейзажи»

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  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
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