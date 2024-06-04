Покататься на джипах во Владикавказе

Найдено 25 экскурсий в категории «Джиппинг» во Владикавказе, цены от 11 000 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур «В сердце Осетии»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
373 отзыва
Популярное предложение
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500011 250 за всё до 3 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
28 отзывов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
«В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser 100 и обед, как в походном формате, так и в местном аутентичном кафе на всех участников экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
46 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300 за всё до 4 чел.
Известная и нетуристическая Северная Осетия
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000 за всё до 12 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Главное в Осетии, мастер-класс и музыкальный бонус
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
«В стоимость экскурсии включен трансфер на комфортабельном внедорожнике и обед, как в походном формате, так и в местном аутентичном кафе на всех участников экскурсии»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000 за всё до 4 чел.
Нетронутая красота горной Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы
«На подготовленном внедорожнике мы отправимся штурмовать горные перевалы и наслаждаться с высоты 2500 метров фантастическими видами на ущелья, колоритные кавказские селения и древние башни»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Возможно провести экскурсию и для большего количества участников на 6-местном внедорожнике (+5000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 900 за всё до 4 чел.
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
Начало: Г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии
Начало: Во Владикавказе
«Экскурсия проводится на комфортабельных джипах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в душевной компании
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном внедорожнике мы отправимся исследовать ущелья, крепости и арт-объекты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айгуль
    4 июня 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
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    показывал, рассказывал, вином угощал, вкусной едой накормил. Просто от души в душу! И самое главное для меня была безопасность в дороге, и с Тимуром мы были спокойны на горных дорогах Кавказа. Программа насыщенная и мы получили огромное удовольствие! Благодарим от всей нашей татарской души! Ждём в гости!!!

  • В
    Валерия
    4 июня 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь! Мы рады,что с Осетией нас познакомил именно Давид Прекрасный гид, настоящий профессионал и очень приятный человек От всей души благодарю Давида за незабываемую экскурсию! Отдельное спасибо за шикарные фото и видео)
    После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь!
  • М
    Майя
    30 мая 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего не сказать 🙂. Мы
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    просто в восторге!!! Тимур, гид, просто отличный экскурсовод, все для гостей, все наши пожелания были учтены. И даже непредсказуемая погода!!! Тимур скорректирована маршрут по погоде, сумел рассказать об Осетии с любовью и гордостью!!! ☘️🙏🌷Горы покорили наши сердца, надо было ехать с ним в горы и на 2й день!!! Рекомендую однлзначно, просто 10 баллов из 10!!!

    Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничегоЭкскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Путешествие по Северной Осетии
    Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы катались на канатке, купались
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    в термальных источниках, побродили по заброшенном посёлку шахтеров. Альберт настолько интересно рассказывал об истории Осетии, что захотелось самой поизучать культуру и традиции этого народа! Наш гид показывал нам красивые виды и арт объекты, где мы сделали кучу фоток и видео. Заехали в кафе, где бвл потрясающе вкусный обед, а пирог осетинский- пальчики оближешь! 8 часов пролетели незаметно за интересным рассказом. Мы с дочкой очень благодарны Альберту и однозначно рекомендуем гида всем гостям Владикавказа!

    Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! МыСегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы
  • М
    Михаил
    25 мая 2024
    Известная и нетуристическая Северная Осетия
    Очень захватывающая и интересная экскурсия по культурным и просто интересным местам. Нетривиальные и интересные рассказы гида как про современные, так и про исторические места и события. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
    Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
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    правда, не очень повезло, но в пасмурной погоде в горах есть особый шарм;). Отдельное спасибо гиду Мурату, который не только потрясающий рассказчик, и за время перемещения от одной локации к другой рассказал очень много интересного про местные традиции и обычаи, но и очень опытный водитель, что немало важно, так как из-за дождя дорога местами была очень плохая.

  • С
    Сергей
    25 мая 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Говорят, что гид - это проводник в неизведанное. Но это не так. Давид на эти 8 часов стал нам батей, другом и братом. Поездка фонтанировала увлекательными историями, захватывающими легендами и чередой впечатлений, которые невозможно получить в одиночку! Всем рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Известная и нетуристическая Северная Осетия
    Горы Осетии - любовь с первого взгляда! Из огромного разнообразия экскурсионный организаций выбрала Вас и не погадала) Ислам лучший! Отличная компания, приятная беседа)) В следующий приезд - другой маршрут и только с Вами! Спасибо за отличный день)
  • В
    Валентина
    22 мая 2024
    Джип-тур «В сердце Осетии»
    Очень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв души. Муж приезжал в отпуск всего на 15 суток, посетить Осетию-всегда было моей
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    мечтой. Мы были с 15.03.24 по 18.03.24 в республике. Экскурсия выпала на 16.03.24. Проводил нам её замечательный мужчина, зажигательный человек, яркий и интересный Коба. Мы остались в восторге. Почему? Да потому что было очень много разговоров, шуток, внимательно отнесся ко всем мелочам, касающихся историй. Такая классная атмосфера! Попали мы, мягко говоря, в не очень приятную погоду. Срывался дождик мелкий и был туман, но абсолютно никакого ветра и было очень тепло. С нашей легкой подачи Коба нас повез на лавочку «Счастья в горах», хотя сразу предупредил, что ничего может быть и не видно. Собственно так и получилось! Но… я увидела, насколько добрые и отзывчивые люди живут в Осетии. Чем выше мы поднимались к лестнице, тем больше усиливался снег. По пути нам встал УАЗ, который застрял, Коба сразу кинулся помогать. Муж, конечно, не смог остаться в стороне и присоединился, хоть и был в кроссовках. А общем, помимо того, что УАЗ вытащили, Коба любезно согласился подвезти мужчину, которого и пытался доставить вверх УАЗ, смотрителя станции. Виды, просто бомбические, даже с такими погодными условиями. Коба отвез покушать в очень уютное и вкусное место. За их пироги можно продать душу. Затем мы двинулись в город мертвых, там рядом с ним, видя, что мы замерзли, очень милая женщина угостила БЕСПЛАТНО облепиховым чаем и на пробу дала чурчхелу. Но это было специально, 100%, т. к. я накупила кучу, (если быт точнее 30штук) потому что она нереальная вкусная. Всю поездку мы слышали какие-то локальные истории, именно про определенные места, мы спрашивали, Коба отвечал. Где-то молчали! И это было идеально. Не было постоянной болтовни, ради болтовни. Все по делу! В общем… что хочу сказать! Эмоции буянили ещё два месяца. И вот только все улеглось в голове, позволив написать отзыв. Хочу закончить это всё фразой популярных молодежных исполнителей, родом из Владивказа: «Приезжайте в гости, если любите мечтать!» Это то самое место, где хочется быть в моменте. Огромное спасибо за экскурсию! Мы живем в прекрасном мире, вокруг нас прекрасная природа страны. Путешествуйте и наслаждайтесь своей Родиной.

    Очень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв душиОчень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв души
  • Я
    Яна
    20 мая 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
    читать дальше

    что не все экскурсии взяли у него. Прекрасной души человек, потрясающий гид с замечательным чувством юмора. Без малейшего дискомфорта, легко, интересно, душевно. Нужно ли говорить о красоте природы Северной Осетии, которую не передает ни одна камера. Это просто необходимо увидеть своими глазами. Она удивительно красива😍 Нужно ли говорить об Осетинах на сколько это добрые, отзывчивые, великолепные люди. Лучшие❤️Спасибо за экскурсию🙏🏻Все было супер! Вернёмся еще ни раз❤️

    У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Джип-тур «В сердце Осетии»
  2. На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
  3. Авторский джип-тур «Наедине с горами Осетии»
  4. Осетия - любовь с первого взгляда
  5. Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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