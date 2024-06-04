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мечтой. Мы были с 15.03.24 по 18.03.24 в республике. Экскурсия выпала на 16.03.24. Проводил нам её замечательный мужчина, зажигательный человек, яркий и интересный Коба. Мы остались в восторге. Почему? Да потому что было очень много разговоров, шуток, внимательно отнесся ко всем мелочам, касающихся историй. Такая классная атмосфера! Попали мы, мягко говоря, в не очень приятную погоду. Срывался дождик мелкий и был туман, но абсолютно никакого ветра и было очень тепло. С нашей легкой подачи Коба нас повез на лавочку «Счастья в горах», хотя сразу предупредил, что ничего может быть и не видно. Собственно так и получилось! Но… я увидела, насколько добрые и отзывчивые люди живут в Осетии. Чем выше мы поднимались к лестнице, тем больше усиливался снег. По пути нам встал УАЗ, который застрял, Коба сразу кинулся помогать. Муж, конечно, не смог остаться в стороне и присоединился, хоть и был в кроссовках. А общем, помимо того, что УАЗ вытащили, Коба любезно согласился подвезти мужчину, которого и пытался доставить вверх УАЗ, смотрителя станции. Виды, просто бомбические, даже с такими погодными условиями. Коба отвез покушать в очень уютное и вкусное место. За их пироги можно продать душу. Затем мы двинулись в город мертвых, там рядом с ним, видя, что мы замерзли, очень милая женщина угостила БЕСПЛАТНО облепиховым чаем и на пробу дала чурчхелу. Но это было специально, 100%, т. к. я накупила кучу, (если быт точнее 30штук) потому что она нереальная вкусная. Всю поездку мы слышали какие-то локальные истории, именно про определенные места, мы спрашивали, Коба отвечал. Где-то молчали! И это было идеально. Не было постоянной болтовни, ради болтовни. Все по делу! В общем… что хочу сказать! Эмоции буянили ещё два месяца. И вот только все улеглось в голове, позволив написать отзыв. Хочу закончить это всё фразой популярных молодежных исполнителей, родом из Владивказа: «Приезжайте в гости, если любите мечтать!» Это то самое место, где хочется быть в моменте. Огромное спасибо за экскурсию! Мы живем в прекрасном мире, вокруг нас прекрасная природа страны. Путешествуйте и наслаждайтесь своей Родиной.