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скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Джип-тур «В сердце Осетии»: Незабываемое приключение по Северной Осетии
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических сокровищ Северной Осетии с эксклюзивным джип-туром
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500011 250₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Джип-тур по горам Осетии: от памятников до средневековых поселений
Путешествие по знаковым местам Владикавказа и Осетии, где каждый камень хранит истории древних времен
Начало: На проспекте Коста
«В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном внедорожнике Toyota Land Cruiser 100 и обед, как в походном формате, так и в местном аутентичном кафе на всех участников экскурсии»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
«Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Голубого озера до вершин
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя древние башни, арт-объекты и потрясающие природные красоты
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проходит на комфортабельном кондиционированном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1900013 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур по Осетии, треккинг к Зейгалану и ночь под звёздами
Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках среди величественных гор Кавказа
Начало: В городе Владикавказ
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 59 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Горы, реки, ледники, древние башни и современные арт-объекты за 1 день
Начало: Владикавказ
«Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Главное в Осетии: мастер-класс, культурное наследие и музыка
Захватывающее путешествие по Осетии с мастер-классом по выпечке пирогов и эксклюзивным музыкальным выступлением
Начало: На проспекте Коста
«В стоимость экскурсии включен трансфер на комфортабельном внедорожнике и обед, как в походном формате, так и в местном аутентичном кафе на всех участников экскурсии»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур по горным перевалам Северной Осетии
Проехать по самым красивым и труднопроходимым перевалам региона и ощутить величие местной природы
«На подготовленном внедорожнике мы отправимся штурмовать горные перевалы и наслаждаться с высоты 2500 метров фантастическими видами на ущелья, колоритные кавказские селения и древние башни»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Владикавказа - в невероятный Сулакский каньон
Отправиться в загадочную республику Дагестан и восхититься ее природной красотой
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Насладиться горными пейзажами, побывать в древних аланских поселениях и прокатиться на канатке
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
«Возможно провести экскурсию и для большего количества участников на 6-местном внедорожнике (+5000 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур «Стихия воды и древность ледников»
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 по московскому времени
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Фантастическая и таинственная Северная Осетия» - джип-тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
На внедорожнике по загадочной Северной Осетии
Начало: Г. Владикавказ, ул. Барбашова, д. 46
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур: горная Дигория на высоте орлиного полёта
Отправиться в захватывающее путешествие по одному из красивейших ущелий Северной Осетии
Начало: Во Владикавказе
«Экскурсия проводится на комфортабельных джипах»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
«Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике: Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Nissan X-Trail, Chevrolet Niva»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Северная Осетия в душевной компании
Посетить топовые места республики, узнать о них интересные факты и проникнуться местной жизнью
Начало: У вашего отеля
«На комфортабельном внедорожнике мы отправимся исследовать ущелья, крепости и арт-объекты»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААйгуль4 июня 2024Это было великолепное путешествие по Северной Осетии, где мы были впервые!!! Спасибо нашему гиду Тимуру за прекрасно проведённый совместный день. Всё
- ВВалерия4 июня 2024После этой поездки только море положительных впечатлений,которые запомнятся на всю жизнь! Мы рады,что с Осетией нас познакомил именно Давид Прекрасный гид, настоящий профессионал и очень приятный человек От всей души благодарю Давида за незабываемую экскурсию! Отдельное спасибо за шикарные фото и видео)
- ММайя30 мая 2024Экскурсия очень понравилась, просто супер!!! Сказать что мы остались довольны - это все равно что ничего не сказать 🙂. Мы
- ЕЕкатерина29 мая 2024Сегодня у нас была отличная, увлекательная и познавательная экскурсия с гидом Альбертом в горы Осетии! Мы катались на канатке, купались
- ММихаил25 мая 2024Очень захватывающая и интересная экскурсия по культурным и просто интересным местам. Нетривиальные и интересные рассказы гида как про современные, так и про исторические места и события. Рекомендую!
- ТТатьяна25 мая 2024Отличная экскурсия!!! Данный маршрут рекомендую тем, кто помимо основных туристических точек хочет еще больше насладится природными красотами Осетии. С погодой,
- ССергей25 мая 2024Говорят, что гид - это проводник в неизведанное. Но это не так. Давид на эти 8 часов стал нам батей, другом и братом. Поездка фонтанировала увлекательными историями, захватывающими легендами и чередой впечатлений, которые невозможно получить в одиночку! Всем рекомендуем!
- ЕЕвгения24 мая 2024Горы Осетии - любовь с первого взгляда! Из огромного разнообразия экскурсионный организаций выбрала Вас и не погадала) Ислам лучший! Отличная компания, приятная беседа)) В следующий приезд - другой маршрут и только с Вами! Спасибо за отличный день)
- ВВалентина22 мая 2024Очень редко пишу отзывы. Но этот прости порыв души. Муж приезжал в отпуск всего на 15 суток, посетить Осетию-всегда было моей
- ЯЯна20 мая 2024У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Джиппинг»
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