1 день

Отъезд из Санкт-Петербурга, Тихвинский Успенский монастырь, Череповец

07:40 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле входа в гостиницу «Октябрьская», Лиговский проспект, дом 10/118).

08:00 Отъезд в Тихвин.

Путевая информация.

11:00 Посещение Тихвинского Успенского монастыря.

Вы услышите историю Тихвинской Чудотворной иконы Божией Матери, узнаете, как была возвращена эта икона в Россию, чем и как сейчас живёт Тихвинский монастырь.

Сможете вознести молитвы к Пресвятой Богородице перед чудотворным Тихвинским образом в Успенском соборе монастыря.

После экскурсии желающие смогут посетить звонницу монастыря и осмотреть размещённую там экспозицию «Келья монаха XIX века».

13:00 Обед.

14:00 Отъезд в Череповец.

18:00 Обзорная экскурсия по Череповцу – древнему городу и промышленному центру России.

Самое старое каменное строение Череповца – Воскресенский монастырь, основанный преподобными Афанасием и Феодосием, ученикам Сергия Радонежского.

Находится он в историческом центре города на Соборной горке.

У самого подножия Горки установлен памятник монахам-основателям города.

Осмотр парка и архитектурно-культурного комплекса, который, помимо Воскресенского собора, включает в себя памятник городскому голове Ивану Милютину.

20:00 Размещение в гостинице «Северные зори»3*.

20:30 Ужин.