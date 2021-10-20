Все экскурсии в Вологде
Доступно 31 экскурсия 🚌 в Вологде на 2021 год, 502 ⭐ отзыва, цены от 1700₽, посетите достопримечательности: Старый город, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
На берегу реки Вологды находится одноименный город
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 125₽
за 1-4 чел.
Здесь русский дух в веках произошёл
Обзорная трехчасовая не занудливая экскурсия по исторической части Вологды на автомашине (автобусе)...
По согласованию с туристами
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Вологда и ее старина
Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 600₽
за 1-10 чел.
Вологда деревянная
Мы посмотрим одну из особенностей Вологды - деревянные дома
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 600₽
за 1-8 чел.
Уютная Вологда!
Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города
Индивидуальная экскурсия
5ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Первую часть экскурсии посвятим прогулке по историческому центру Вологды и главным её...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-5 чел.
Секреты деревянной Вологды
Научиться «читать» старинные дома города и узнать примечательные факты об их владельцах.
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Открывая настоящую Вологду
Вологда - старинный город, полный с одной стороны мифов и легенд, а с другой стороны - привлекающий серьёзных...
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 800₽
за 1-10 чел.
О Вологде — с интересом и любовью!
Узнать и полюбить провинциальный губернский город на душевной прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Отправляйтесь исследовать город, который, согласно рейтингам профессионалов туристской сферы, регулярно...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 900₽
за 1-10 чел.
Город, где резной палисад
Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 000₽
за 1-10 чел.
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Начнём мы нашу поездку к святыням с посещения Ферапонтова монастыря, включённого в список всемирного...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
10 400₽
за 1-3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 200₽
за 1-10 чел.
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 400₽
за 1-10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Неповторимая Вологда
Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-10 чел.
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 450₽
за 1-3 чел.
Благодатная Вологда
Увидеть знаковые места города и посетить Спасо-Прилуцкий монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 900₽
за 1-10 чел.
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Другая Вологда: Заречье
Атмосферная прогулка-удивление
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Смотрите свободные даты
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Вологда православная
Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 700₽
за 1-10 чел.
Смотрите свободные даты
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Вологды»
- ИИрина20 октября 2021Интересная экскурсия по хорошо продуманному маршруту
- Отзыв на: Вологда православнаяММарина19 октября 2021Так получилось, что Алексей - гид, который должен был проводить экскурсию заболел, и нас сопровождала Лариса. Лариса - хорошо знающий историю своего края гид, профессионал, отличный рассказчик. Нам очень понравилось. Единственный минус от экскурсии - это холодная погода северного края, мы подмерзли, но слава богу, что не было дождя, так что, можно сказать - все сложилось намлучшим оьразом. )))
- Отзыв на: О Вологде — с интересом и любовью!ИИрина16 октября 2021Спасибо Анне за экскурсию! Много интересного рассказала и показала. Было очень познавательно. Спасибо!
- ААндрей13 октября 2021Алексей очень знающий и умный гид. Прекрасные ответы на любые вопросы. Обширные исторические и краеведческие знания. Адекватно подстраивается под слушателей. Любит свой город. Интересный бэкграунд. Мы очень довольны.
- ММарина7 октября 2021Для первого знакомства с городом хорошая экскурсия. Алексей замечательный гид. Знает и преподает историю. Рекомендую экскурсию с Алексеем.
- Отзыв на: Уютная Вологда!ММарина2 октября 2021Спасибо большое Кате за увлекательное путешествие по Вологде. С первых минут знакомства ты ощущаешь себя родным человеком в этом городе. Маршрут прекрасно составлен, экскурсия больше похожа на прогулку с посещением основных достопримечательностей Вологды. В свой день рождения я получила новые впечатления от экскурсии и милые сувениры от Екатерины. Вологда точно останется в памяти уютной.
- Отзыв на: Благодатная ВологдаВВиктор27 сентября 2021Такое впечатление, что Ольга знает все про каждый мало-мальски значимый объект в Вологде. Рассказ очень хорошо структурирован, не перегружен датами, зато изобилует любопытными фактами и деталями из истории и современности Вологды и окрестностей. Отмечу доброжелательность Ольги и желание подсказать, с какой точки получаются лучшие фотографии. Благодаря Ольге получил целостную картину истории города и Спасо-Прилуцкого монастыря. Благодарю от души!
- Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и КирилловААнна25 сентября 2021Замечательная поездка! У Ольги хорошо продуман маршрут, информация обширная, глубокая, разноплановая, слушаешь с интересом, не утомительно. Очаровали вологодские просторы, ну, и конечно, монастыри! Хочется вернуться туда еще! Спасибо большое за четкую и честную организацию мероприятия. Спасибо, Вам Ольга! Вы очень приятный, интересный собеседник, надеемся на новые увлекательные поездки с Вами!
- Отзыв на: О Вологде — с интересом и любовью!ААнатолий23 сентября 2021Поразили глубокие знания Анны практически по каждому дому или церкви, а также по традициям и различным событиями, по которым возникали вопросы, в т. ч. и не имеющие отношение к экскурсионной программе. С нами была коренная вологжанка, которая в ходе экскурсии также открыла для себя много нового и интересного. Экскурсия запомнилась и очень понравилась. Спасибо Анне.
- Отзыв на: Уютная Вологда!ЭЭлиза12 сентября 2021Волшебная экскурсия! Одна из лучший из моего опыта с трипстером. Интересно, ненапряжно, очень увлекательно и колоритно Катя рассказывает. Маршрут составлен удобно, и экскурси получается абсолютно неутомительной. Всем рекомендую!