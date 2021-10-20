Отзыв на: Вологда и ее старина И Ирина 5 Интересная экскурсия по хорошо продуманному маршруту

Отзыв на: Вологда православная М Марина 5 Так получилось, что Алексей - гид, который должен был проводить экскурсию заболел, и нас сопровождала Лариса. Лариса - хорошо знающий историю своего края гид, профессионал, отличный рассказчик. Нам очень понравилось. Единственный минус от экскурсии - это холодная погода северного края, мы подмерзли, но слава богу, что не было дождя, так что, можно сказать - все сложилось намлучшим оьразом. )))

Отзыв на: О Вологде — с интересом и любовью! И Ирина 5 Спасибо Анне за экскурсию! Много интересного рассказала и показала. Было очень познавательно. Спасибо!

Отзыв на: Вологда и ее старина А Андрей 5 Алексей очень знающий и умный гид. Прекрасные ответы на любые вопросы. Обширные исторические и краеведческие знания. Адекватно подстраивается под слушателей. Любит свой город. Интересный бэкграунд. Мы очень довольны.

Отзыв на: Вологда и ее старина М Марина 5 Для первого знакомства с городом хорошая экскурсия. Алексей замечательный гид. Знает и преподает историю. Рекомендую экскурсию с Алексеем.

Отзыв на: Уютная Вологда! М Марина 5 Спасибо большое Кате за увлекательное путешествие по Вологде. С первых минут знакомства ты ощущаешь себя родным человеком в этом городе. Маршрут прекрасно составлен, экскурсия больше похожа на прогулку с посещением основных достопримечательностей Вологды. В свой день рождения я получила новые впечатления от экскурсии и милые сувениры от Екатерины. Вологда точно останется в памяти уютной.

Отзыв на: Благодатная Вологда В Виктор 5 Такое впечатление, что Ольга знает все про каждый мало-мальски значимый объект в Вологде. Рассказ очень хорошо структурирован, не перегружен датами, зато изобилует любопытными фактами и деталями из истории и современности Вологды и окрестностей. Отмечу доброжелательность Ольги и желание подсказать, с какой точки получаются лучшие фотографии. Благодаря Ольге получил целостную картину истории города и Спасо-Прилуцкого монастыря. Благодарю от души!

Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов А Анна 5 Замечательная поездка! У Ольги хорошо продуман маршрут, информация обширная, глубокая, разноплановая, слушаешь с интересом, не утомительно. Очаровали вологодские просторы, ну, и конечно, монастыри! Хочется вернуться туда еще! Спасибо большое за четкую и честную организацию мероприятия. Спасибо, Вам Ольга! Вы очень приятный, интересный собеседник, надеемся на новые увлекательные поездки с Вами!

Отзыв на: О Вологде — с интересом и любовью! А Анатолий 5 Поразили глубокие знания Анны практически по каждому дому или церкви, а также по традициям и различным событиями, по которым возникали вопросы, в т. ч. и не имеющие отношение к экскурсионной программе. С нами была коренная вологжанка, которая в ходе экскурсии также открыла для себя много нового и интересного. Экскурсия запомнилась и очень понравилась. Спасибо Анне.