Групповая
до 25 чел.
7 чудес Вологды
Увидеть ключевые достопримечательности и услышать историю города
Начало: На Кремлёвской площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
О Вологде - с интересом и любовью
Узнать и полюбить провинциальный губернский город на душевной прогулке по историческому центру
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеГород, где резной палисад
Прогулка по Вологде познакомит вас с деревянными домами XVIII - начала XX вв., уникальной резьбой и интересными судьбами вологжан. Узнайте больше о городе
Начало: На улице Ленинградская
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: всё лучшее за 2 часа
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, прогуливаясь по её историческим улицам и площадям. Узнайте, как менялся город и чем он живёт сегодня
Начало: На улице Маяковского
Завтра в 09:00
10 авг в 17:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны и чудеса древней Вологды
Прогулка по Вологде - это встреча с историей и фольклором. Увидите памятники зодчества, услышите легенды и узнаете о жизни вологжан
Начало: На набережной реки Вологды
Завтра в 09:00
10 авг в 13:30
от 5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда: история и современность
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
10 авг в 08:30
11 авг в 12:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города
Начало: На Кремлевской площади
Завтра в 12:00
10 авг в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Погрузитесь в историю Спасо-Прилуцкого монастыря, основанного учеником Сергия Радонежского. Узнайте о его значении и архитектурных особенностях
Начало: Возле монастыря
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 3550 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Начало: По договорённости
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда сквозь столетия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по времени
Завтра в 09:00
14 авг в 12:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Встреча с Вологдой
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
Начало: Памятник 800-летия Вологды
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
от 4300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
История Вологды от древности до наших дней
Прогулка по Вологде с погружением в её богатую историю и уникальные легенды, от Ивана Грозного до наших дней
Начало: На улице Сергея Орлова
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Завтра в 12:00
10 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неповторимая Вологда
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 5950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда православная
Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Завтра в 12:30
10 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Благодатная Вологда
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от 11 750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
ТОП-5 легенд о Вологде (на вашем автомобиле)
Вологда открывает свои тайны: от древних легенд до историй о великих правителях. Путешествие на вашем авто подарит уникальные впечатления
Завтра в 09:00
14 авг в 12:00
от 5650 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
Создать пряжу своими руками и услышать о традициях ремесла
Начало: У стен Спасо-Прилуцкого монастыря
Расписание: в будние дни в 11:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 авг в 11:00
1200 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
По Вологде кружок: квест-прогулка в вашем смартфоне
Разгадать загадки на Кремлёвской площади, у Музея кружева, Дома с добром и в других локациях центра
Начало: На Кремлёвской площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
от 990 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Родные огоньки Николая Рубцова
Пройдитесь по Вологде, чтобы увидеть места, где жил и творил Николай Рубцов. Погрузитесь в атмосферу, вдохновившую великого поэта
Начало: Рядом с улицами Козленской и Галкинской
10 авг в 17:00
11 авг в 19:00
от 4100 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
Услышать город и его жителей (без сопровождения гида)
Начало: На улице Мальцева
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вологду
Прогулка по Вологде откроет перед вами тайны древнего города. Узнайте, как Иван Грозный планировал его укрепить и что осталось от тех времён
Начало: У памятника 800-летия Вологды
18 авг в 09:00
19 авг в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда - первое знакомство
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 09:00
10 авг в 09:30
от 4800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда резная, кружевная, белокаменная
Неспешная обзорная прогулка по историческому центру города
Начало: На Кремлевской площади
7 сен в 09:30
8 сен в 09:30
от 6650 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Листаем Вологду
Начало: Улица Маяковского, 1
Расписание: Экскурсия рассчитана на полтора часа.
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПрогулка по Вологде
Увлекательная прогулка по Вологде с посещением исторических мест и погружением в атмосферу прошлого. Откройте для себя уникальные уголки города
Начало: На улице Маяковского
11 авг в 15:00
28 авг в 13:00
от 4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 4240 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
10 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Душевная и познавательная пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: На улице Маяковского
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»
Начало: У меня кастомные данные для каждого клиента
Расписание: согласно календарю
19 авг в 10:00
25 авг в 10:00
2800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 1 авг 2026
Экскурсия очень понравилась, Алексею огромное спасибо!!!!
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О
Дата посещения: 25 июл 2026
Спасибо большое. Очень интересная экскурсия. Экскурсовод знающий, любящий свой город.
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М
Дата посещения: 21 июл 2026
Отличная,интересная экскурсия. Спасибо большое Алексею за прекрасное путешествие в прошлое.
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А
Дата посещения: 5 июл 2026
Экскурсия прошла насыщенно и интересно! Классные факты, глубокие размышления, интересные детали и нюанс прошлого рассказала Анастасия. Не смотря на дождь, в полном объеме прошли весь маршрут и получил удовольствие, радость и вдохновение от увиденного и услышанного!
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М
Дата посещения: 17 июн 2026
Экскурсовод пришла вовремя, полтора часа водила и рассказывала. Тут вопросов нет. Единственный момент- не структурированное, хаотичное, непоследовательное изложение материала. Знания
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М
Дата посещения: 12 июн 2026
все отлично. очень живенько, интересно, познавательно и долго (что радует, многое успели рассказать).
всем рекомендую.
всем рекомендую.
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К
Дата посещения: 5 июн 2026
Все понравилось 👍
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С
Дата посещения: 10 мая 2026
Прекрасная экскурсия, которую провел для нас 10 мая замечательный человек, влюбленный в свой город, глубоко знающий историю своего края!
Павел не
Павел не
+1
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Т
Дата посещения: 6 мая 2026
Отлично. В тёплой дружеской обстановке.
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И
Дата посещения: 3 мая 2026
Здравствуйте. Экскурсия очень понравилась. Алексей прекрасный рассказчик.
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Всего 3429 отзывов в Вологде
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Ответы на вопросы от путешественников по Вологде
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