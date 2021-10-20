Экскурсии Вологды

Все экскурсии в Вологде

Доступно 31 экскурсия 🚌 в Вологде на 2021 год, 502 ⭐ отзыва, цены от 1700₽, посетите достопримечательности: Старый город, Кремль. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Обзорная экскурсия по Вологде
Индивидуальная экскурсия
4.5
9
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
На берегу реки Вологды находится одноименный город
Ежедневно
Здесь русский дух в веках произошёл
Индивидуальная экскурсия
4.9
40
3 125
за 1-4 чел.
Здесь русский дух в веках произошёл
Обзорная трехчасовая не занудливая экскурсия по исторической части Вологды на автомашине (автобусе)...
По согласованию с туристами
Вологда и ее старина
Индивидуальная экскурсия
4.9
162
2 500
за 1-10 чел.
Вологда и ее старина
Обзорная экскурсия по самым интересным и знаковым объектам города
Вологда деревянная
Индивидуальная экскурсия
2 600
за 1-10 чел.
Вологда деревянная
Мы посмотрим одну из особенностей Вологды - деревянные дома
Смотрите свободные даты
Уютная Вологда!
Индивидуальная экскурсия
4.9
124
1ч 30м
2 600
за 1-8 чел.
Уютная Вологда!
Неспешная обзорная прогулка по самым атмосферным местам города
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде и поездка в усадьбу Брянчаниновых
Первую часть экскурсии посвятим прогулке по историческому центру Вологды и главным её...
Ежедневно по договоренности
Секреты деревянной Вологды
Индивидуальная экскурсия
5
4
3 000
за 1-5 чел.
Секреты деревянной Вологды
Научиться «читать» старинные дома города и узнать примечательные факты об их владельцах.
Открывая настоящую Вологду
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Открывая настоящую Вологду
Вологда - старинный город, полный с одной стороны мифов и легенд, а с другой стороны - привлекающий серьёзных...
Смотрите свободные даты
О Вологде — с интересом и любовью!
Индивидуальная экскурсия
4.8
15
1ч 30м
1 800
за 1-10 чел.
О Вологде — с интересом и любовью!
Узнать и полюбить провинциальный губернский город на душевной прогулке по историческому центру
Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Авторская обзорная экскурсия по Вологде
Отправляйтесь исследовать город, который, согласно рейтингам профессионалов туристской сферы, регулярно...
По договоренности
Город, где резной палисад
Индивидуальная экскурсия
4.8
41
1ч 30м
1 900
за 1-10 чел.
Город, где резной палисад
Знакомство с уникальными памятниками деревянного зодчества Вологды
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
3
10ч
14 000
за 1-10 чел.
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Начнём мы нашу поездку к святыням с посещения Ферапонтова монастыря, включённого в список всемирного...
Ежедневно по договоренности
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Индивидуальная экскурсия
5
31
10 400
за 1-3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии
Театральная Вологда
Индивидуальная экскурсия
2 200
за 1-10 чел.
Театральная Вологда
Смотрите свободные даты
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Индивидуальная экскурсия
5
6
2 400
за 1-10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Рассказы старой сплетницы о Вологде
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-10 чел.
Рассказы старой сплетницы о Вологде
Смотрите свободные даты
Неповторимая Вологда
Индивидуальная экскурсия
5
25
3 000
за 1-10 чел.
Неповторимая Вологда
Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии
Провинциальная усадьба Спасское-Куркино
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-10 чел.
Провинциальная усадьба Спасское-Куркино
Смотрите свободные даты
Благодатная Вологда
Индивидуальная экскурсия
5
7
5 450
за 1-3 чел.
Благодатная Вологда
Увидеть знаковые места города и посетить Спасо-Прилуцкий монастырь на авто-пешеходной экскурсии
Обзорная экскурсия по Вологде
Индивидуальная экскурсия
5
2
1 900
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
Смотрите свободные даты
Другая Вологда: Заречье
Индивидуальная экскурсия
5
11
1ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Другая Вологда: Заречье
Атмосферная прогулка-удивление
Поэты пушкинской поры
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-10 чел.
Поэты пушкинской поры
Смотрите свободные даты
Вологда православная
Индивидуальная экскурсия
4.9
12
4 500
за 1-10 чел.
Вологда православная
Важнейшие святыни и многовековые православные традиции Вологды на пешей экскурсии с историком
Незнакомая знакомая Вологда
Индивидуальная экскурсия
1 700
за 1-10 чел.
Незнакомая знакомая Вологда
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Последние отзывы «Экскурсии Вологды»

  • Отзыв на: Вологда и ее старина
    И
    Ирина
    20 октября 2021
    5
    Интересная экскурсия по хорошо продуманному маршруту
  • Отзыв на: Вологда православная
    М
    Марина
    19 октября 2021
    5
    Так получилось, что Алексей - гид, который должен был проводить экскурсию заболел, и нас сопровождала Лариса. Лариса - хорошо знающий историю своего края гид, профессионал, отличный рассказчик. Нам очень понравилось. Единственный минус от экскурсии - это холодная погода северного края, мы подмерзли, но слава богу, что не было дождя, так что, можно сказать - все сложилось намлучшим оьразом. )))
  • Отзыв на: О Вологде — с интересом и любовью!
    И
    Ирина
    16 октября 2021
    5
    Спасибо Анне за экскурсию! Много интересного рассказала и показала. Было очень познавательно. Спасибо!
  • Отзыв на: Вологда и ее старина
    А
    Андрей
    13 октября 2021
    5
    Алексей очень знающий и умный гид. Прекрасные ответы на любые вопросы. Обширные исторические и краеведческие знания. Адекватно подстраивается под слушателей. Любит свой город. Интересный бэкграунд. Мы очень довольны.
  • Отзыв на: Вологда и ее старина
    М
    Марина
    7 октября 2021
    5
    Для первого знакомства с городом хорошая экскурсия. Алексей замечательный гид. Знает и преподает историю. Рекомендую экскурсию с Алексеем.
  • Отзыв на: Уютная Вологда!
    М
    Марина
    2 октября 2021
    5
    Спасибо большое Кате за увлекательное путешествие по Вологде. С первых минут знакомства ты ощущаешь себя родным человеком в этом городе. Маршрут прекрасно составлен, экскурсия больше похожа на прогулку с посещением основных достопримечательностей Вологды. В свой день рождения я получила новые впечатления от экскурсии и милые сувениры от Екатерины. Вологда точно останется в памяти уютной.
  • Отзыв на: Благодатная Вологда
    В
    Виктор
    27 сентября 2021
    5
    Такое впечатление, что Ольга знает все про каждый мало-мальски значимый объект в Вологде. Рассказ очень хорошо структурирован, не перегружен датами, зато изобилует любопытными фактами и деталями из истории и современности Вологды и окрестностей. Отмечу доброжелательность Ольги и желание подсказать, с какой точки получаются лучшие фотографии. Благодаря Ольге получил целостную картину истории города и Спасо-Прилуцкого монастыря. Благодарю от души!
  • Отзыв на: Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    А
    Анна
    25 сентября 2021
    5
    Замечательная поездка! У Ольги хорошо продуман маршрут, информация обширная, глубокая, разноплановая, слушаешь с интересом, не утомительно. Очаровали вологодские просторы, ну, и конечно, монастыри! Хочется вернуться туда еще! Спасибо большое за четкую и честную организацию мероприятия. Спасибо, Вам Ольга! Вы очень приятный, интересный собеседник, надеемся на новые увлекательные поездки с Вами!
  • Отзыв на: О Вологде — с интересом и любовью!
    А
    Анатолий
    23 сентября 2021
    5
    Поразили глубокие знания Анны практически по каждому дому или церкви, а также по традициям и различным событиями, по которым возникали вопросы, в т. ч. и не имеющие отношение к экскурсионной программе. С нами была коренная вологжанка, которая в ходе экскурсии также открыла для себя много нового и интересного. Экскурсия запомнилась и очень понравилась. Спасибо Анне.
  • Отзыв на: Уютная Вологда!
    Э
    Элиза
    12 сентября 2021
    5
    Волшебная экскурсия! Одна из лучший из моего опыта с трипстером. Интересно, ненапряжно, очень увлекательно и колоритно Катя рассказывает. Маршрут составлен удобно, и экскурси получается абсолютно неутомительной. Всем рекомендую!
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