Мы узнаем карельские тайны, попробуем шелкографию в музее изобразительных искусств и поиграем в саамские игры. Ещё нас ждёт общение с милыми хаски и северными оленями и катание на квадроциклах.
Вы сможете увидеть первый атомный ледокол «Ленин» и рубку подводной лодки «Курск».А завершением путешествие станет Вологда с праздничной встречей в русских традициях, музеем кружева и арт-объектами на набережной.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление на поезде из Москвы
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере).
18:45 Отправление туристического поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.
Петрозаводск: обзорная экскурсия, «Дома Кантеле», мастер-класс по шелкографии, Национальный музей
Завтрак в поезде.
07:10 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Петрозаводска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение музея «Дома Кантеле».
Посетители Дома Кантеле познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления этого народного струнного щипкового инструмента карелов, вепсов, финнов, ингерманландцев и сценической одежды артистов, созданной по мотивам национальных костюмов коренных народов Карелии.
Гости прикоснутся к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и спустятся по старинной винтовой лестнице.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.
В этом городе северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.
Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры, в том числе композиция «Рыбаки», ставшая одним из символов Петрозаводска.
Посещение музея изобразительных искусств Республики Карелия с мастер-классом по шелкографии. Вы посетите основную экспозицию музея, а также у вас будет возможность попробовать имитировать традиционные карельские орнаменты — Птицу счастья или Древо жизни — в технике шелкографии.
Обед.
Наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.
Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, чарующие звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадать старинные загадки.
Свободное время для посещения сувенирных магазинов.
17:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
18:00 Отправление туристического поезда в Мурманск.
Мурманск: обзорная экскурсия, этническая программа, охота на северное сияние
Завтрак в поезде.
12:50Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Мурманска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Мурманску.
Мурманск — крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом и один из крупнейших портов России. Благодаря тёплому Северо-Атлантическому течению Мурманск — незамерзающий порт.
Вы узнаете его богатую историю, познакомитесь с историческими местами Второй Мировой Войны, посетите морской порт, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин», увидите центральную площадь «Пять углов», проспект Ленина, церковь «Спаса-на-Водах», мемориал «Маяк», рубку подводной лодки «Курск», памятники «Алеша» и «Ждущая».
Трансфер в Парк активного отдыха «Северное сияние».
Этническая программа — знакомство с культурой и бытом народа саами.
Вы посетите парк животных, где живут милые сибирские хаски и северные олени, поучаствуете в саамских играх, познакомитесь с национальным чумом и прокатитесь на квадроциклах (около 30 минут с учетом инструктажа, по 2 гостя на 1 единице техники).
Ужин.
19:00 Начало «охоты» за северным сиянием.
С давних пор существует легенда, что человек, который увидел однажды это природное явление, проживет очень счастливую жизнь. Поэтому все вместе едем за город испытывать нашу общую удачу и искать подходящее место для наблюдения за северным сиянием – ведь оно может вспыхнуть совершенно внезапно и также внезапно погаснуть.
К сожалению, сполохи северного сияния видны не отовсюду, точную локацию для наблюдения заранее определить сложно, да и гарантии, что сияние появится именно тогда, когда мы будем его ждать, никто дать не сможет. Поэтому нам нужно будет на него «охотится» с помощью опытного гида, уже много лет помогающего туристам увидеть это уникальное природное явление и использующего в своей работе прогноз полярных сияний и анализ погодных условий.
Мы уверены, что повезет именно нам и совпадут все необходимые факторы: дата, погода — безветренная и безоблачная, время и место — за городом уж точно никакое внешнее освещение не позволит упустить этот красочный момент.
22:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Мурманска.
23:00 Отправление туристического поезда в Вологду.
День в поезде
Завтрак в поезде.
День в поезде.
Вологда: обзорная экскурсия, музей "Мир забытых вещей", "Музей кружева"
Завтрак в поезде.
06:55 Прибытие туристического поезда на вокзал г. Вологда. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
На перроне вас ждет праздничная встреча от жителей Вологодской области: задушевные песни и хороводы в русских традициях с участием творческих коллективов.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Вологда резная, масляная, кружевная» позволит побывать на месте основания города, полюбоваться историческим центром, насладиться панорамой Кремлевской площади, увидеть могучий Софийский собор, построенный Иваном Грозным, величественную колокольню, услышать удивительные истории о прошлом и настоящем губернской столицы.
Перед вами предстанут древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и, конечно же, знаменитый «резной палисад». Вы сможете сделать фотографии у многочисленных арт-объектов на живописной набережной реки Вологды, среди которых есть и буква «О» — символ самобытного вологодского говора.
Посещение музея «Мир забытых вещей».
Это уникальный музей, расположенный в купеческом особняке, рассказывает о жизни и городском быте губернской столицы XIX-XX веков. С любовью воссозданные интерьеры, мебель, музыкальные инструменты и предметы ушедших времен погружают в мир вологодской старины.
Экскурсия в «Музей кружева», посвященный истории кружева и развитию традиционного вологодского промысла. Музей поражает изобилием изделий и искусством мастериц, воплотивших в своем творчестве красоту русского севера.
Обед.
Трансфер на ж/д вокзал г. Вологды.
15:00 Отправление туристического поезда в Москву.
23:40 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб. :
Категория
Четырёхместное купе
Люкс
Люкс, одноместное размещение
Взрослый
58 100
100 600
158 500
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины + WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|Общий «Рускеальский экспресс»
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в экскурсионные объекты по программе
- Питание, указанное в программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Москва, Ленинградский вокзал
- Входят ли билеты до Москвы в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать:
Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения.
Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте.
Обеды по туру великолепны! Спасибо!
Трансферт утром без нареканий- все четко
Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено.
Данный момент требовал небольших дополнительных действий
В целом оценка:4.7
При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!