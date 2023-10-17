2 день

Петрозаводск: обзорная экскурсия, «Дома Кантеле», мастер-класс по шелкографии, Национальный музей

Завтрак в поезде.

07:10 Прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Петрозаводска. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посещение музея «Дома Кантеле».

Посетители Дома Кантеле познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления этого народного струнного щипкового инструмента карелов, вепсов, финнов, ингерманландцев и сценической одежды артистов, созданной по мотивам национальных костюмов коренных народов Карелии.

Гости прикоснутся к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и спустятся по старинной винтовой лестнице.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

В этом городе северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой. Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города.

Это настоящая галерея современного искусства под открытым небом, где расположились удивительные скульптуры, в том числе композиция «Рыбаки», ставшая одним из символов Петрозаводска.

Посещение музея изобразительных искусств Республики Карелия с мастер-классом по шелкографии. Вы посетите основную экспозицию музея, а также у вас будет возможность попробовать имитировать традиционные карельские орнаменты — Птицу счастья или Древо жизни — в технике шелкографии.

Обед.

Наша экскурсия продолжится путешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.

Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, чарующие звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне и отгадать старинные загадки.

Свободное время для посещения сувенирных магазинов.

17:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска.

18:00 Отправление туристического поезда в Мурманск.