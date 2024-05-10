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Авторский тур
4 дня
16 мая
5 сен
24 окт
21 ноя
от 28 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
6 июня
27 июня
18 июля
8 авг
от 28 450₽ за человека
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
4 окт
18 окт
2 ноя
6 дек
от 2200019 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Вологодские россыпи
Вологда
27 мая
15 июля
2 сен
от 65 650₽ за человека
Авторский тур
3 дня
10 мая
24 мая
7 июня
14 июня
от 19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летний Вологодский калейдоскоп
Вологодская область, Череповец
7 июня
28 июня
19 июля
9 авг
от 21 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Вологодская область, Череповец
17 мая
от 21 550₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
3 дня
Осенний Вологодский калейдоскоп
Вологодская область, Череповец
6 сен
25 окт
22 ноя
от 2300021 550₽ за человека
Авторский тур
3 дня
10 мая
24 мая
от 19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
от 19 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
10 мая
24 мая
от 17 450₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Вологда
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
от 17 450₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
33 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный...
5 мая
7 мая
21 мая
4 июня
20 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда25 февраля 2024Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
- ААлексей18 января 2024Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
- ООлеся17 января 2024Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!
- ЛЛюбовь11 декабря 2023Достойный отель. Вполне съедобное питание по талонам, что приятно т. к. самостоятельно выбираешь удобное время. Чисто, кровати удобные, соседей не слышно. Спа процедуры, включённые в тур, приятные. Однако, лучше заранее договариваться об расширении перечня. Заведует процедурами 1 человек и может не получится выкроить время под дополнительные процедуры. (А массаж хорош).
- ВВиктория17 октября 2023К северному сиянию через Карелию, Мурманск и ВологдуДобрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова
- ЕЕлена5 октября 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеВсе было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
- ГГалина24 сентября 2023К северному сиянию через Карелию, Мурманск и ВологдуПоездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023К северному сиянию через Карелию, Мурманск и ВологдуТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ЕЕкатерина1 августа 2023Путешествие по Вологодской земле на автобусеНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
- ТТатьяна14 марта 2023Вологодский экспресс на 3 дняВсё было на высшем уровне!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде
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