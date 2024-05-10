Н Надежда Спа-тур: Путешествуй за здоровьем Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!

А Алексей Спа-тур: Путешествуй за здоровьем Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.

О Олеся Спа-тур: Путешествуй за здоровьем Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!

Л Любовь Спа-тур в Великий Устюг: отдых с пользой для здоровья Достойный отель. Вполне съедобное питание по талонам, что приятно т. к. самостоятельно выбираешь удобное время. Чисто, кровати удобные, соседей не слышно. Спа процедуры, включённые в тур, приятные. Однако, лучше заранее договариваться об расширении перечня. Заведует процедурами 1 человек и может не получится выкроить время под дополнительные процедуры. (А массаж хорош).

В Виктория К северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

Е Елена Путешествие по Вологодской земле на автобусе Все было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.

Г Галина К северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.

И Игнатова К северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.

Е Екатерина Путешествие по Вологодской земле на автобусе Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.