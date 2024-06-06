1 день

Устюжна, посещение «Кузнечных дел мастерских» и село Даниловское

Прибытие в г. Череповец до 09:00.

Встреча с гидом у здания ж/д вокзала не ранее 08:30-09:00.

09:00 Переезд в г. Устюжну (130 км) с путевой информацией.

11:00 Экскурсия в Краеведческий музей, расположенный в соборе Рождества Богородицы, где гости познакомятся с документальным подтверждением факта пребывания ревизора-мошенника в городе, посетят уникальную часть храма с иконостасом 17 века.

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Хоть размером невелик, на всю Россию знаменит» пройдет по старинному центру Устюжны с осмотром Торговой и Соборной площадей, великолепных городских особняков и завершится посещением церкви Казанской Божьей матери. Во время экскурсии гости узнают историю устюженского края, древнейшего центра добычи железной руды и кузнечного дела, услышат легенду о прообразе провинциального города, описанного Н. В. Гоголем в комедии «Ревизор».

13:30 Обед.

14:15 Посещение «Кузнечных дел мастерских» с экскурсией и мастер-классом по художественной ковке. Слава о мастерстве устюженских кузнецов распространилась по многим городам российского государства. XVII век был периодом больших государственных заказов на изготовление пушек, ядер, саперного инструмента для армии.

15:00 Переезд в музей-усадьба Батюшковых-А. И. Куприна – в село Даниловское.

15:30 Посещение родового гнезда семьи Батюшковых, окутанного легендами и творческим духом русского поэта К. Н. Батюшкова и писателя А. И. Куприна.

16:30 Возвращение в Череповец (130 км).

18:30 Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.