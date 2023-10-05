Туры на 3 дня в Вологде

Найдено 11 туров в категории «3-дневные туры» в Вологде, цены от 17 450 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Край Вологодский - кружево времен
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Край Вологодский - кружево времен
5 сен в 10:00
24 окт в 10:00
от 28 450 за человека
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Край Вологодский - кружево времен. Летнее путешествие
27 июня в 10:00
18 июля в 10:00
от 28 450 за человека
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Зимний тур по Вологодской области
🚌 На автобусе
скидка
13%
Авторский тур
3 дня
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Зимний тур по Вологодской области
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 2200019 100 за человека
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Экскурсионный тур по Вологодской области
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100 за человека
Летний Вологодский калейдоскоп
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Летний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
28 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 21 550 за человека
Весенний Вологодский калейдоскоп
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Весенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
от 21 550 за человека
Осенний Вологодский калейдоскоп
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
3 дня
Осенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
6 сен в 10:00
25 окт в 10:00
от 2300021 550 за человека
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Весенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
от 19 100 за человека
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Край седых монастырей. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 100 за человека
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Весенний тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Весенний тур на 3 дня
Начало: Вологда
от 17 450 за человека
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Русский Север - земная услада, истомленному сердцу отрада. Летне-осенний тур в Вологду на 3 дня
Начало: Вологда
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 октября 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Все было организованно просто прекрасно. Замечательные экскурсоводы. Буду пользоваться в дальнейшем Вашими услугами.
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть. Тихвин - Устюжна - Вологда - фрески Дионисия в Ферапонтово - Кирилло-Белозерский монастырь. Это наше, родное, невероятно красивое, душевное и духовное, извините за пафос.
    Не устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотретьНе устаю восхищаться нашей страной. Какая заграница?! Жизни не хватит, чтобы нашу необъятную посмотреть
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Всё было на высшем уровне!
    Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!Всё было на высшем уровне!
  • П
    Павел
    27 февраля 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Было бы больше впечатлений если бы поехали летом или весной. Хотелось бы увидеть озера, а они все подо льдом. Решили ещё раз поехать в летний период.
  • Н
    Наталья Лазарева
    27 февраля 2023
    Вологодский экспресс на 3 дня
    Тур "Вся Карелия" 22-24 февраля 2023 года. Хочу выразить огромную признательность нашему гиду Хартикайнен Руслане. За три дня поездки мы
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    узнали столько нового, интересного, получили море позитива. И все это благодаря профессионализму Русланы, её любви к этому краю, интересной подаче материала и глубокому познанию истории Карелии. Руслана, большое Вам спасибо! Также хочу отметить достойную работу и профессионализм водителя Асфана. На все мероприятия мы приезжали в чётко обозначенное время. Ребята, Вы настоящие профи своего дела! Всем рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2022
    Путешествие по Вологодской земле на автобусе
    Вот и закончилась наша трехдневная поездка по Вологодской земле. Мы сполна насладились природой русского севера и богатейшей историей этого края. Что
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    познали и увидели. Нереальной красоты кружево, воздушное и невесомое, рожденное руками вологодских мастериц- это гимн северной природе и трудолюбию, это душа русской женщины. А поездка в интерактивный музей Семёнково? Это же настоящая машина времени, погружение в старинный быт, в историю жизни русского народа в непростых северных условиях. И сколько трудолюбия и упорства нужно для этого! Радостно было наблюдать, с какими горящими глазами детишки на мастер- классах шили куколок, пробовали себя в росписи, валянии, продолжая традиции своих предков. Старинные храмы и монастыри, фрески Дионисия, древние иконы - это нужно видеть, почувствовать самому. Рекомендую этот тур для людей любознательных, активных и неравнодушных к истории родной страны. Как быстро пролетели эти три дня…

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «3-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Вологде в июне 2024
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