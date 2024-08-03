1 день

Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»

Прибытие в г. Череповец до 09:00.

Встреча с гидом у здания ЖД вокзала не ранее 08:30-09:00 (!).

09:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!».

Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв.

Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).

11:00 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии. Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных.

Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич – основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник. В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.

15:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.

16:00 Переезд в Вологду (140 км).

18:00 Размещение в выбранной гостинице по паспорту. Свободное время. Ночлег.