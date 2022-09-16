1 день

Санкт-Петербург - Тихвин - Тихвинский монастырь - Устюжна - Обзорная экскурсия по Вологде

07:00 – 07:30 Отправление автобуса.

10:30 Прибытие в г. Тихвин и экскурсия в Тихвинском монастыре.

Вас встретит местный экскурсовод, который и познакомит с территорией монастыря и расскажет всю его историю начиная с XVI века.

Главной достопримечательностью этого места является Тихвинская икона Божией Матери, к которой ежегодно съезжаются тысячи людей.

С конца 1990 храм восстанавливался после разорения во время войны, и только в 2004 году, после освящения собора, икону вернули из Чикаго в монастырь.

После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по территории, поставить свечки или посетить церковную лавку.

14:00 Обзорная экскурсия по Устюжне.

Город Устюжна был основан много веков назад и издревле славился своими традициями кузнечного дела.

С богатой историей города вы сможете познакомиться на экскурсии в Краеведческом музее, где также представлены редкие собрания памятников живописи Древней Руси и фарфор, которому около 100 лет!

15:00 Обед в кафе города.

Устюжна – небольшой уютный город в вологодской глубинке. Здесь вы сможете пообедать и отдохнуть после дороги. Стоимость комплексного обеда: 400–500 руб.

16:00 Переезд в Вологду.

19:00 Размещение в отеле.

Вечером вы приедете в старейший город Русского Севера – Вологду. После заселения в отель у вас будет возможность поужинать в ресторане гостиницы.