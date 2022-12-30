Спа-тур: Путешествуй за здоровьем

Идеально на 10 дней полностью сменить обстановку и уехать в тихое местечко

Идеально на 10 дней полностью сменить обстановку и уехать в тихое местечко. В гостиничном комплексе «На Валге» вы окунетесь в атмосферу спокойствия.

Определенный распорядок дня, правильное питание, доброжелательный персонал, приятные и эффективные процедуры – отличный способ длительного восстановления организма, залог хорошего самочувствия и отличного настроения. Даты заезда: ежедневно с 15.01.2023 г.
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Ближайшие даты:
15
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даты

Что вас ожидает 🤩

Отдых от работы
Отдых от работы
Избавимся от хронической усталости
Соляная пещера, массаж и кедровая фитобочка
Соляная пещера, массаж и кедровая фитобочка
Будем ходить на оздоровительные процедуры каждый день
Похудение
Похудение
Снизим вес, а кожа станет более упругой и сияющей

Программа тура по дням

1 день

Оздоровительные услуги

Заселение в гостиничный комплекс «На Валге» в номере категории «Стандарт» (все удобства в номере).

Питание: обед, ужин.

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит: соляная пещера 9 сеансов, барокамера 5 сеанса, массаж 9 сеансов, кедровая фитобочка 5 сеансов, инфракрасная сауна 5 сеансов.

Дополнительно оплачиваются: экскурсионные услуги, все виды трансфера.

Оздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услуги
2 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

3 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

4 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

5 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

6 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

7 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

8 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

9 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

10 день

Возвращение домой

Питание: завтрак.

Возвращение домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Групповая скидка от 7 человек – 10%. Подробности уточняйте при бронировании.

Стоимость тура для детей (без оздоровительных процедур, только проживание и питание) – 24 500 руб.

Варианты проживания

На Валге

9 ночей

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номере категории «Стандарт» (все удобства в номере)
  • Организованное трехразовое питание
  • Оздоровительные услуги:соляная пещера 9 сеансовбарокамера 5 сеансамассаж 9 сеансовкедровая фитобочка 5 сеансов инфракрасная сауна 5 сеансов.
  • Соляная пещера 9 сеансов
  • Барокамера 5 сеанса
  • Массаж 9 сеансов
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Великий Устюг и обратно
  • Трансфер Котлас (Ядриха) – Великий Устюг – Котлас (Ядриха)
  • Дополнительные услуги
  • Экскурсионное сопровождение (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Вологодская область, Великий Устюг
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Для кого подойдет тур?

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  1. Реабилитация после перенесенного COVID.
  2. Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт.
  3. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы
  4. Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз
  5. Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты
  6. Аастма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19
  7. Травмы, реабилитация после операций
  8. Лечение трофических язв, варикозного расширения вен.
  9. Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.
Какие изменения будут после прохождения курса оздоровительных процедур?

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыТуры на 10 дней🧖SPA

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