Вологодские россыпи

Групповой тур в Вологде
Недельный гранд-тур по городам Вологодской области! Вы отправитесь в путешествие по жемчужинам Русского Севера: Тотьма – городок соли, мореходов и необычных церквей, Череповец – один из крупных промышленных центров России, кружевная столица России – многоглавая Вологда.

А так же село Сизьма, которое встретит вас образом в рушнике и хлебом-солью, Кириллов, удивит своей аутентичностью, а село Ферапонтово, поразит благолепием фресок Дионисия в Ферапонтовом монастыре. Все чудеса Вологодской земли в большом путешествии на Русский Север!
Вологодские россыпи
Вологодские россыпи
Вологодские россыпи
Ближайшие даты:
27
мая
15
июл
2
сен

Что вас ожидает:

Ферапонтов монастырь
Ферапонтов монастырь
Вы посетите монастырь, где хранятся уникальные фрески Дионисия, любоваться которыми едут туристы изо всех стран мира
Вологодское кружево
Вологодское кружево
Вы отправитесь в Музей кружева, где желающие смогут попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент под руководством мастера
Мастер-класс по ковке
Мастер-класс по ковке
В Устюжне, знаменитой мастерством своих кузнецов на всю Россию, сможете испытать свои силы в художественной ковке
Белозерский музей этнографии
Белозерский музей этнографии
В уютной деревенской обстановке вас встретят радушные хозяйки и расскажут о жизни, обычаях и традициях белозер
Обед из печи
Обед из печи
В музее истории села Сизьма отведаете блюда приготовленные по старинным сиземским рецептам в русской печи

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Вологду. Куракино, монастыри Ферапонтово и Кирилло-Белозерский

Прибытие в Вологду до 09:00. Встреча с гидом на площадке у железнодорожного вокзала не ранее 09:00 (!). Размещение в гостинице вечером по паспорту.

ИЛИ

Прибытие в Вологду до 09:00. И при условии раннего заселения в гостиницу (раннее заселение за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании). Встреча с гидом в у входа в гостиницу не ранее 08:00-09:00 (!). Рекомендация туристам с московского направления – дополнительно заказывать раннее размещение в гостинице (стоимость под запрос).

09:00Переезд в д. Куракино (125 км).

11:00 Встреча с художником-керамистом мастером «Куракинской керамической игрушки» Н. Г. Мишинцевой.

Экскурсия по деревенскому музею и творческой мастерской, знакомство с технологией XVI века изготовления печных изразцов и удивительной куракинской игрушки.

12:00 Переезд в с. Ферапонтово (20 км) с путевой информацией.

12:30 Посещение Ферапонтова монастыря с тематической экскурсией «Диво дивное в русской глуши…»: прогулка по территории монастыря XV-XVII вв., осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия, посещение Собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия.

14:00 Переезд в г. Кириллов (20 км).

14:30 Обед.

15:15 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв.

Посещение экспозиции «монашеская келья».

17:30 Переезд в г. Вологду (130 км).

19:30 Прибытие в г. Вологду.

Свободное время.

Ночлег.

Прибытие в Вологду. Куракино, монастыри Ферапонтово и Кирилло-БелозерскийПрибытие в Вологду. Куракино, монастыри Ферапонтово и Кирилло-БелозерскийПрибытие в Вологду. Куракино, монастыри Ферапонтово и Кирилло-БелозерскийПрибытие в Вологду. Куракино, монастыри Ферапонтово и Кирилло-БелозерскийПрибытие в Вологду. Куракино, монастыри Ферапонтово и Кирилло-Белозерский
2 день

Тотьма

Завтрак в гостинице.

08:30 Встреча с гидом и посадка в автобус у входа в гостиницу.

08:40 Переезд в Тотьму (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

11:40 Экскурсия в Краеведческий музей окунёт гостей в атмосферу жизни провинциального городка, познакомит с традициями Тотьмы от эпохи солеварения XV века до наших дней, расскажет, как тотемская земля вдохновляла поэта Н. М. Рубцова и художника Ф. М. Вахрушова воспевать, а историка- краеведа С. М. Зайцева сохранять богатое наследие края.

13:30 Обед.

14:15 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.

16:15 Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города. Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.

Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко. К 300-летию русского флота на первом этаже церкви был открыт музей мореходов, полностью посвящённый тем удивительным страницам истории города, благодаря которым мы можем говорить о славе Тотьмы как «города русских Колумбов».

17:15 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод.

Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.

18:00/18:30 Отъезд в Вологду (200 км).

На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Аляска» для санитарной остановки.

21:00/21:30 Прибытие в г. Вологду.

Ночлег.

ТотьмаТотьмаТотьмаТотьма
3 день

Вологда и усадьба Брянчаниновых

Завтрак в гостинице.

09:45 Встреча с гидом и посадка в автобус у входа в гостиницу.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:00 Посещение салона-магазина кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий предоставит возможность желающим попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент на учебной подушке под руководством мастера.

13:30 Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

14:15 Переезд в с. Покровское (28 км).

15:00 Посещение дворянской Усадьбы Брянчаниновых.

Экскурсия по усадебному дому.

Александр Семенович Брянчанинов устроил родовое гнездо на новый, европейский лад.

Здание напоминает типичный французский загородный дом начала XIX века. Каменный двухэтажный дом в стиле классицизма объединен одноэтажными галереями с двумя флигелями.

Особый колорит дому придают лепные украшения фасадов. Все элементы восстановлены в ходе реставрации.

Экскурсия по усадебному парку «Парк, прошедший сквозь столетья…».

Усадебный парк в Покровском – один из немногих дошедших до наших дней образцов ландшафтного искусства XVIII–XIX веков. Планировку парку задают восемь липовых аллей. Пройтись по старинному парку приятно в любое время года. Вдали от шума городского можно бесконечно долго наслаждаться яркими красками природы, тишиной и спокойствием…

17:00 Возвращение в Вологду (28 км).

17:45 Прибытие в г. Вологду.

Свободное время.

Ночлег.

Вологда и усадьба БрянчаниновыхВологда и усадьба БрянчаниновыхВологда и усадьба БрянчаниновыхВологда и усадьба БрянчаниновыхВологда и усадьба Брянчаниновых
4 день

Сизьма

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

09:50 Встреча с гидом и посадка в автобус у входа в гостиницу.

10:00 Переезд в с. Сизьма (110 км) с путевой информацией по маршруту.

11:45 Встреча в Сизьме по старинному русскому обычаю с иконой и хлебом-солью.

Экскурсия в храм Николая Чудотворца (1867-1873 гг.), где сохранилось большое количество старинных икон, каменные части от честного и животворящего Креста Господня, который согласно легенде в 1875 году приплыл в Сизьму по реке против течения. Здесь же находятся иконы, чудесным образом обновившиеся в период восстановления храма (образы Казанской Божьей матери, Серафима Соровского и др.).

Подъём на колокольню храма Николая Чудотворца(высота 18 м), где гостям разрешается звонить в колокола.

Экскурсия в музей истории села.

Обед из блюд, приготовленных по старинным сиземским рецептам в русской печи (для взрослых – дегустация сиземского пива).

Посещение с экскурсией деревни Соловарка (деревянная часовня Блаженной Ксении, святой колодец великомученика Георгия Победоносца (1678 г.), святая рябина, на которой явилась икона Богородицы, руинированный храм Рождества Пресвятой Богородицы).

15:45 Переезд в г. Череповец (85 км).

17:15 Прибытие в Череповец. Размещение в гостинице. Свободное время. Ночлег.

СизьмаСизьмаСизьмаСизьма
5 день

Устюжна и посещение родового гнезда семьи Батюшковых

Завтрак в гостинице.

08:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

09:00 Отправление в г. Устюжну (130 км) – от ЖД вокзала.

11:00 Экскурсия в Краеведческий музей, расположенный в соборе Рождества Богородицы, где гости познакомятся с документальным подтверждением факта пребывания ревизора-мошенника в городе, посетят уникальную часть храма с иконостасом 17 века.

12:00 Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Хоть размером невелик, на всю Россию знаменит» пройдет по старинному центру Устюжны с осмотром Торговой и Соборной площадей, великолепных городских особняков и завершится посещением церкви Казанской Божьей матери.

Во время экскурсии гости узнают историю устюженского края, древнейшего центра добычи железной руды и кузнечного дела, услышат легенду о прообразе провинциального города, описанного Н. В. Гоголем в комедии «Ревизор».

13:30 Обед.

14:15 Посещение «Кузнечных дел мастерских» с экскурсией и мастер-классом по художественной ковке.

Слава о мастерстве устюженских кузнецов распространилась по многим городам российского государства. XVII век был периодом больших государственных заказов на изготовление пушек, ядер, саперного инструмента для армии.

15:00 Переезд в музей-усадьбу Батюшковых-А. И. Куприна – в село Даниловское.

15:30 Посещение родового гнезда семьи Батюшковых, окутанного легендами и творческим духом русского поэта К. Н. Батюшкова и писателя А. И. Куприна.

16:30 Отправление домой.

18:30 Прибытие в г. Череповец.

Свободное время.

Ночлег.

Устюжна и посещение родового гнезда семьи БатюшковыхУстюжна и посещение родового гнезда семьи БатюшковыхУстюжна и посещение родового гнезда семьи БатюшковыхУстюжна и посещение родового гнезда семьи БатюшковыхУстюжна и посещение родового гнезда семьи Батюшковых
6 день

Белозерск

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

08:45 Отправление в г. Белозерск (120 км).

10:30-11:30 Экскурсия в Краеведческий музей.

Залы музея посвящены археологии, средневековой истории Белозерья, предметам быта XIX-XX веков, революционным событиям в городе и уезде, развитию различных плавсредств на Белом озере (от простейшего плота до современных судов).

11:30-13:00 Обзорная экскурсия «С вершины Белозерского вала».

Предлагаем Вам уникальный шанс посетить один из древнейших городов России, ровесник Смоленска и Мурома – Белозерск. Город-современник русской письменности. Здесь зарождалась история! Отсюда пошла Земля русская!

Что Вы знаете о Белозерске – городе возрастом в 11 столетий? В ходе экскурсии Вы увидите замечательные памятники истории и архитектуры, такие как: Белозерский кремль – ров и земляные валы XV в., крепость –памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны), исторические водоемы-пруды, мост через крепостной ров XIX в., панорама города и Белого озера, памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом (1380 г.), церковь Успения Богородицы XVI в., Спасо-Преображенский собор XVII в., собор Спаса Всемилостивого начала XVIII в.

13:00-13:45 Обед.

14:00-15:00 Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили» в Музее этнографии.

Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв. В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях, и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомится с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.

15:00-16:00 Посещение музея «Традиционные лодки Белозерского края» с экскурсией по уникальной интерактивной экспозиции «От челна до лодки «Белозёрки» и встречей с мастером народных художественных промыслов.

16:00 Отправление в Череповец (120 км).

17:45Прибытие в Череповец.

Свободное время.

Ночлег.

БелозерскБелозерскБелозерскБелозерскБелозерск
7 день

Завершение программы. Обзорная экскурсия по Череповцу

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!».

Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв.

Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).

11:30 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии.

Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.

13:30 Обед в кафе города.

14:30 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных.

Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич – основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник.

В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.

16:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.

17:30 Окончание программы у ЖД вокзала.

Завершение программы. Обзорная экскурсия по ЧереповцуЗавершение программы. Обзорная экскурсия по Череповцу

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «История» 3*, г. Вологда (3 ночи) и в гостинице «Северные зори» 3*, г. Череповец (3 ночи).

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместноеТрехместное
Стоимость65 65072 25063 850

Варианты проживания

Гостиница «История» 3*, г. Вологда

3 ночи

Отель «История» находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.

В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.

Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.

Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.

Гостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. ВологдаГостиница «История» 3*, г. Вологда

Гостиница «Северные зори» 3*, г. Череповец

3 ночи

Гостиница "Северные зори" расположена в жилом районе Череповца, всего в 10 минутах езды от центра города. У круглосуточной стойки регистрации предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Номерной фонд гостиницы состоит из элегантных номеров для некурящих, оборудованных телевизором и телефоном. Все номера оформлены в теплой цветовой гамме и оснащены собственной ванной комнатой с душем.

Гости могут отдохнуть за игрой в бильярд, петь под караоке или почитать книгу в библиотеке гостиницы.

Гостиница «Северные зори» 3*, г. ЧереповецГостиница «Северные зори» 3*, г. ЧереповецГостиница «Северные зори» 3*, г. ЧереповецГостиница «Северные зори» 3*, г. ЧереповецГостиница «Северные зори» 3*, г. ЧереповецГостиница «Северные зори» 3*, г. ЧереповецГостиница «Северные зори» 3*, г. Череповец

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице (6 ночей)
  • Питание (6 завтраков, 7 обедов)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Вологда и обратно из Череповца
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Возможны ли изменения в программе?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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