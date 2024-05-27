2 день

Тотьма

Завтрак в гостинице.

08:30 Встреча с гидом и посадка в автобус у входа в гостиницу.

08:40 Переезд в Тотьму (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

11:40 Экскурсия в Краеведческий музей окунёт гостей в атмосферу жизни провинциального городка, познакомит с традициями Тотьмы от эпохи солеварения XV века до наших дней, расскажет, как тотемская земля вдохновляла поэта Н. М. Рубцова и художника Ф. М. Вахрушова воспевать, а историка- краеведа С. М. Зайцева сохранять богатое наследие края.

13:30 Обед.

14:15 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.

16:15 Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города. Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.

Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко. К 300-летию русского флота на первом этаже церкви был открыт музей мореходов, полностью посвящённый тем удивительным страницам истории города, благодаря которым мы можем говорить о славе Тотьмы как «города русских Колумбов».

17:15 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод.

Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.

18:00/18:30 Отъезд в Вологду (200 км).

На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Аляска» для санитарной остановки.

21:00/21:30 Прибытие в г. Вологду.

Ночлег.