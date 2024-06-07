М Мария Неповторимая Вологда читать дальше рассказ, хорошо структурированный и познавательный. Узнали и о городе, и о его жителях и их занятиях и быта, и о древности, и о современности! Ещё и желаний на загадывали😊👏 Огромное спасибо Ольге за проведённую экскурсию! Прекрасно выстроенный маршрут: путешествие не только по городу, но и по векам! Очень интересный

Т Татьяна Вологда: история и современность Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!

Е Екатерина Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG читать дальше Вологда почувствовать атмосферу ещё более "северной" культуры, а также обменяться опытом создания монументальных произведений с последователями великой советской эпохи. Спасибо большое Александру Асафову за прекрасное изложение материала, интересное содержание об истории мозаики, понятный демонстрационный материал. Вернёмся ещё за новыми впечатлениями! Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город

О Оксана Вологда: история и современность читать дальше этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце. Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об

А Анна Здравствуй, Вологда Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!

Л Людмила Вологда и её старина Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.

С Сергей Город, где резной палисад читать дальше тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту. Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли

О Оксана Вологда резная, кружевная, белокаменная читать дальше Вологде, о её жителях и достопримечательностях. Гуляли по историческому центру, увидели все значимые для города места, даже познакомились с кружевницами и их творческой работой. В целом экскурсия прошла легко и душевно. Спасибо огромное! Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой

Б Борис Вологда и её старина Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!