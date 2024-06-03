Религиозные экскурсии по святым местам Вологды

Найдено 18 экскурсий в категории «Святые места» в Вологде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
«На знаменитой Кремлёвской площади мы рассмотрим в деталях Софийский и Воскресенский соборы, колокольню и памятник поэту Батюшкову»
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Популярное предложение
Вологда: путешествие сквозь века - от истории к современности
Приглашаем на незабываемую прогулку по Вологде, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлёвской площади
«Заглянем на тихие улочки с деревянными домами, осмотрим остатки крепости времен Ивана Грозного и прикоснёмся к истории Софийского собора»
10 июня в 14:00
12 июня в 08:00
3 600 за всё до 15 чел.
Вологда резная, кружевная, белокаменная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
«Она запомнится вам чудесными храмами, живописной рекой, деревянными домами и уютной атмосферой»
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700 за всё до 10 чел.
Вологда и её старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
300 отзывов
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
«Во время экскурсии по вашему желанию мы посетим православный храм, для этого дамам потребуются головные уборы и одежда с длинными полами»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Вологда православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Вологда православная: путешествие по святыням и храмам
Познайте духовное наследие Вологды, исследуя её величественные храмы и монастыри в компании опытного гида
«Храм праведного Лазаря и место погребения основателя города преподобного Герасима Вологодского»
16 июня в 08:00
17 июня в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Спасо-Прилуцкий монастырь с историком и богословом
Летопись времен одного из важнейших центров православной культуры на Европейском Севере России
Начало: Возле монастыря
«Особая ценность монастыря заключается и в том, что здесь сконцентрированы основные черты вологодских построек за три столетия, а религиозные архитектурные памятники отражают все этапы строительства на Русском Севере — с 16 по 18 век»
15 июня в 09:00
16 июня в 12:00
3 000 за всё до 10 чел.
Благодатная Вологда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
«Спасо-Прилуцкий монастырь — гордость Русского Севера»
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
84 отзыва
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
«Также по дороге вы узнаете о судьбе храмов на кирилловской земле и историю обители, которая целых 400 лет являлась одним из важнейших культурных и религиозных просветительских центров Белозерского края»
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
«На Кремлевской площади вы увидите «титульные» достопримечательности Вологды: Софийский и Воскресенский соборы, колокольню, храм Александра Невского»
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600 за всё до 5 чел.
О Вологде - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
100 отзывов
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
«Вы познакомитесь с историей храма, редкими фресками 17 века и иконостасом 18 века»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Вологда - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
«Деревянный квартал со старинными храмами, усадьбами и доходными домами»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
«Он установлен на месте Воскресенского храма»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Вологде
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Обзорная экскурсия по Вологде: путешествие в историю города
Погрузитесь в атмосферу Вологды, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, оживая перед вашими глазами
Начало: По согласованию с гидом
«Городу, который славится деревянным зодчеством, вологодским кружевом, церковной архитектурой»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Посады-палисады старой Вологды. Верхний посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Посады-палисады старой Вологды: путешествие по Верхнему посаду
Прогулка по историческому сердцу Вологды, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны, ждет вас
Начало: Перекресток улиц Маяковского и Ленинградской
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Прогулка по Вологде с посещением Дома Вологодского масла
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прогулка по Вологде: от Кремля до Дома Вологодского масла
Познакомьтесь с Вологдой, её уникальной архитектурой и культурой, включая знаменитое вологодское масло
Начало: По согласованию с гидом
«Откройте для себя Церковь Покрова XVIII века и прогуляйтесь по Соборной горке, где располагалась библиотека Ивана Грозного»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вдыхая Вологду
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Вдыхая Вологду: путешествие по историческим уголкам города
Погрузитесь в атмосферу тихого и уютного Вологды, пройдя по живописным улочкам и узнав множество интересных фактов
Начало: Улица Маяковского, 1, Вологда
«ощутим мощь самого сердца Вологды-Софийского собора с колокольней и Кремля»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 15 чел.
Экскурсия по Вологде и Спасо-Прилуцкому монастырю на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Вологда и Спасо-Прилуцкий монастырь
Погрузитесь в историю Вологды и Спасо-Прилуцкого монастыря, насладитесь красотой древнего русского зодчества
Начало: По согласованию с гидом
«Мы осмотрим монастырский комплекс, в том числе Спасский собор, надвратную Вознесенскую и Введенскую церковь, палаты XVI века, деревянную Успенскую церковь — старейший сохранившийся шатровый храм»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 5 чел.
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
«По дороге вы увидите один из самых древних и интересных монастырей Русского Севера — Спасо-Прилуцкий монастырь»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Благодатная Вологда
    Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
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    доступно доносите информацию! С Вами мы открыли для себя удивительный, добрый и неспешный город, и его тепло останется в наших сердцах, как и общение с Вами! Туристки из Смоленска и Подмосковья. 1 июня 2024г.

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Вологда: история и современность
    Вологда прекрасный старинный город. Павел интересно рассказывает об истории города, показывает очаровательные места. Без него мы бы точно не увидели и не узнали столько любопытного. Всем рекомендую эту экскурсию, чтобы лучше узнать и влюбиться в чудный город Вологду!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
    Очень понравилась экскурсия! Это было наше первое путешествие с индивидуальным гидом через Трипстер, и мы очень рады такому опыту. Путешествие
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    в Ферапонтово и Кириллов прошло великолепно, это один из наших лучших дней, проведенных на вологодской земле. Благодаря Ольге, поездка была невероятно комфортная и интересная: удобная машина, аккуратное вождение, интереснейшая информация по многим темам касательно достопримечательностей по пути, истории края, природы и многому другому. Олга - очень интеллигентный и грамотный человек, слушать и общаться с ней одно удовольствие. Когда посещаешь эти два сказочных места - Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри, где время остановилось, то очень хочется никуда не спешить, чтобы побыть наедине со всем увиденным, погрузиться в прошлое. И именно индивидуальная экскурсия это позволяет. Мы получили полную свободу по времени, нас никуда не торопили и не подгоняли, Ольга даже посоветовала, куда еще прогуляться пешком, и мы насладились красотой озер. В общем, всем советуем попасть на эту экскурсию с Ольгой, замечательным человеком и талантливым экскурсоводом.

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Вологда: история и современность
    Потрясающе интересная экскурсия, как здорово, что помимо профессионального рассказа мы увидели интересного человека, местного жителя, не понаслышке знающего все об
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    этих местах. Совершенно не хотелось расставаться с Павлом, так же как и ему с нами, но всему хорошему приходит конец. Спасибо большое Павлу, Вологда покорила нас в самое сердце.

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  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Вологда и её старина
    Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
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    Вологде, о её жителях и достопримечательностях. Гуляли по историческому центру, увидели все значимые для города места, даже познакомились с кружевницами и их творческой работой. В целом экскурсия прошла легко и душевно. Спасибо огромное!

  • Б
    Борис
    25 мая 2024
    Вологда и её старина
    Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Посады-палисады старой Вологды. Верхний посад
    Интереснейшая экскурсия. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Здравствуй, Вологда
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  3. Вологда резная, кружевная, белокаменная
  4. Вологда и её старина
  5. Вологда православная
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
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