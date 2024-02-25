Спа-тур: Путешествуй за здоровьем

Групповой тур в Вологде
5
3 отзыва
Идеально на 10 дней полностью сменить обстановку и уехать в тихое местечко. В гостиничном комплексе «На Валге» вы окунетесь в атмосферу спокойствия.

Определенный распорядок дня, правильное питание, доброжелательный персонал, приятные и эффективные процедуры – отличный способ длительного восстановления организма, залог хорошего самочувствия и отличного настроения. Даты заезда: ежедневно с 15.01.2024 г. (для групп более 10 человек по запросу).
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Спа-тур: Путешествуй за здоровьем
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
Ещё
даты

Что вас ожидает:

Отдых от работы
Отдых от работы
Избавимся от хронической усталости
Соляная пещера, массаж и кедровая фитобочка
Соляная пещера, массаж и кедровая фитобочка
Будем ходить на оздоровительные процедуры каждый день
Похудение
Похудение
Снизим вес, а кожа станет более упругой и сияющей

Программа тура по дням

1 день

Оздоровительные услуги

Заселение в гостиничный комплекс «На Валге» в номере категории «Стандарт» (все удобства в номере).

Питание: обед, ужин.

В стандартный пакет оздоровительных услуг входит:

1. Посещение соляной пещеры 9 сеансов.

2. Посещение барокамеры (кислородной камеры) 5 сеансов.

3. Массаж на выбор 9 сеансов.

4. Кедровая фитобочка 5 сеансов.

5. Инфракрасная сауна 5 сеансов.

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Дополнительно оплачиваются: экскурсионные услуги, все виды трансфера.

Оздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услугиОздоровительные услуги
2 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

3 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

4 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

5 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

6 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

7 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

8 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

9 день

Оздоровительные услуги

Питание: завтрак, обед, ужин.

Оздоровительные услуги.

10 день

Возвращение домой

Питание: завтрак.

Возвращение домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном отеле гостиничного комплекса «На Валге».

Стоимость:

  • 33 500 руб. взрослый.
  • 21 000 руб. детский без оздоровительных процедур (только проживание и питание).

Варианты проживания

На Валге

9 ночей

Гостиница «На Валге» с баром и общим лаунджем расположена в Великом Устюге. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi и ресторан. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.

Все номера оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В номерах гостиницы «На Валге» предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро для гостей сервируют континентальный завтрак.

Расстояние от гостиницы «На Валге» до аэропорта Великий Устюг составляет 4,1 км.

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Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номере категории «Стандарт» (все удобства в номере)
  • Организованное трехразовое питание
  • Трансфер в гостиничный комплекс из аэропорта или с автовокзала г. Великий Устюг и обратно
  • Оздоровительные услуги: соляная пещера 9 сеансовбарокамера 5 сеансамассаж 9 сеансовкедровая фитобочка 5 сеансов инфракрасная сауна 5 сеансов
  • Соляная пещера 9 сеансов
  • Барокамера 5 сеанса
  • Массаж 9 сеансов
  • Кедровая фитобочка 5 сеансов
  • Инфракрасная сауна 5 сеансов
Что не входит в цену
  • Авиа билеты до г. Великий Устюг и обратно или ж/д билеты до г. Котлас и обратно
  • Трансфер из г. Котлас до г. Великий Устюг/гостиничного комплекса «На Валге» и обратно (самостоятельно на автобусе/такси или за доп. плату)
  • Дополнительные услуги
  • Экскурсионное сопровождение (по желанию)
Место начала и завершения?
Вологодская область, Великоустюгский муниципальный округ, посёлок Валга
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Для кого подойдет тур?

Спектр оздоровительных услуг обширен: от общеукрепляющих процедур до эстетических уходовых процедур за телом и лицом.

Отдыхающие на свое усмотрение могут расширить объем оздоровительных процедур (за дополнительную плату).

Основные показания к стандартному набору процедур:

  1. Реабилитация после перенесенного COVID.
  2. Аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, перенесенный инфаркт.
  3. Сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ПМС, гормональные кризы
  4. Инсульт, черепно-мозговая травма, мигрени, головные боли, остеохондроз
  5. Язва, гастрит, холецистит, панкреатит, дисбактериоз, энтероколиты
  6. Аастма, бронхит, реабилитация после острой пневмонии, включая COVID-19
  7. Травмы, реабилитация после операций
  8. Лечение трофических язв, варикозного расширения вен.
  9. Ожирение, целлюлит, эстетическая коррекция тела.
Какие изменения будут после прохождения курса оздоровительных процедур?

После прохождения курса процедур отдыхающие почувствуют:

  • улучшение концентрации, памяти, нормализация сна;
  • устранение синдрома хронической усталости, астении;
  • улучшение адаптации к физическим и эмоциональным перегрузкам;
  • повышение выносливости, мышечного тонуса;
  • антистрессовое, общеукрепляющее действие;
  • снижение веса, повышение упругости и тонуса кожи.

Для отдыхающих предоставляется возможность выбрать экскурсионное сопровождение своего отдыха (за дополнительную плату), подобрав экскурсии под свои индивидуальные предпочтения.

Как добраться до гостиничного комплекса?

Вы можете доехать до ж/д транспортом до станции Котлас Южный.

Далее варианты: автобус до города Великий Устюг либо такси.

При передвижении автобусом встречаем туристов в Великом Устюге и везем в ГК «На Валге» (без доп. оплаты).

По запросу за дополнительную плату предоставляем трансфер из Котласа.

Самолетом до аэропорта Великий Устюг.

В аэропорте туристов встречаем без дополнительной оплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
25 фев 2024
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!Большое спасибо за организацию тура Большой Стране! На все вопросы получали оперативные ответы!
А
18 янв 2024
Организаторы молодцы, утром встретили на вокзале, отвезли-привезли, водили за ручку, сами групповоды приветливые девушки, старались создать макисмально комфортные условия для всех. В конце отвезли к поезду.
О
17 янв 2024
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в "Новогоднюю сказку" в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание, номер в отеле - придраться не к чему! Самое главное - теплое, душевное отношение сопровождающего гида, Алёны, и радушное гостеприимство самого города и Вотчины Деда Мороза. Наша поездка обошлась без накладок, все по времени, организация очень ненавязчивая и размеренная! Описать Вотчину и самого Деда Мороза невозможно, необходимо приехать и почувствовать эту сказку! Я с огромным удовольствием рекомендую поездку с Большой Страной! Спасибо за то, что продлили нашу новогоднюю сказку!
Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,Хочу поделиться впечатлениями о поездке в &quot;Новогоднюю сказку&quot; в Великом Устюге. Нам всё очень понравилась: питание,

Тур входит в следующие категории Вологды

Можно с детьмиВсе турыSPA

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