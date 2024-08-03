1 день

Приезд. Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь

Прибытие в г. Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

09:00 Отправление в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по пути следования.

11:00 Посещение единственного объекта на территории Вологодской области из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтова монастыря – исключительно хорошо сохранившегося православного монастырского комплекса XV-XVII вв., периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного российского государства и развития его культуры.

Тематическая экскурсия по территории комплекса с посещением собора Рождества Богородицы и знакомством с уцелевшими росписями Дионисия, главного русского живописца рубежа XV–XVI вв.

12:45 Переезд в г. Кириллов (20 км).

13:15 Обед.

14:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря.

Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв.

Посещение экспозиции «монашеская келья» и Успенского собора.

16:30 Переезд в г. Вологду (130 км).

18:30 Прибытие в г. Вологду к гостинице.

Окончание экскурсионного дня.