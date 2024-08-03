Программа тура по дням
Приезд. Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь
Прибытие в г. Вологду до 09:00.
Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.
Размещение в гостинице вечером.
ИЛИ
Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 при условии раннего заселения в гостиницу.
Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.
09:00 Отправление в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по пути следования.
11:00 Посещение единственного объекта на территории Вологодской области из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтова монастыря – исключительно хорошо сохранившегося православного монастырского комплекса XV-XVII вв., периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного российского государства и развития его культуры.
Тематическая экскурсия по территории комплекса с посещением собора Рождества Богородицы и знакомством с уцелевшими росписями Дионисия, главного русского живописца рубежа XV–XVI вв.
12:45 Переезд в г. Кириллов (20 км).
13:15 Обед.
14:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря.
Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв.
Посещение экспозиции «монашеская келья» и Успенского собора.
16:30 Переезд в г. Вологду (130 км).
18:30 Прибытие в г. Вологду к гостинице.
Окончание экскурсионного дня.
Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева. Завершение тура
Завтрак «шведский стол» в гостинице.
Освобождение номера.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».
12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.
13:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.
Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».
14:30 Посещение центра народных промыслов и ремесел «Резной палисад».
Программа «Чем пахнут ремёсла»: увлекательная экскурсия по дому, мастер-класс по народным промыслам, посещение салона-магазина уникальных авторских работ народных мастеров Вологодчины.
16:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.
18:00 Окончание программы на ж/д вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:
Гостиница
Категория номера с удобствами в номере
2-мест. размещение
1-мест. размещение
3-мест. размещение
«СПАССКАЯ»
первая категория (семейный) с односпальными кроватями
-
-
13 800
первая категория (стандарт) с двуспальной кроватью
14 200
15 750
-
«АТРИУМ»
стандарт с двуспальной кроватью
14 650
16 750
14 250
«АУРА»
стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными
15 200
18 000
14 150
«ГУБЕРНИЯ»
стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными
14 600
16 750
14 050
Тип завтрака: шведский стол.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Спасская» 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
«Губерния» 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
Отель Атриум
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
Гостиница Аура
В пределах исторического центра Вологды расположился замечательный отель "Aura hotel & spa на Благовещенская 54", встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.
В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.
В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.
У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.
Гостиница Вологда
Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.
Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.
Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.
«Северные зори» 3
«Северные зори» - это трехзвездочная гостиница, которая находится в Череповце. Она была открыта в 1975 году и считается исторической. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.
В номерном фонде у гостиницы насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.
Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.
«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание в гостинице (1 ночь)
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Услуги гида, экскурсионная программа с входными билетами
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
- Ранее размещение в гостинице
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.