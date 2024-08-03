«Земли родной седая старина». Новогодний тур по Вологодской области

«Земли родной седая старина»
Проведите праздничные выходные в уютном городе Вологде! Наш тур начнется с посещения монастыря Ферапонтово, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, затем мы отправимся в Кириллов, где нас ждет посещение Кирилло-Белозерского монастыря, одного из древнейших и красивейших монастырей России. Завершим наш тур в праздничной Вологде. Здесь вас ждет прогулка по центру города, посещение музея кружева и обед "по-вологодски".
5
3 отзыва
«Земли родной седая старина». Новогодний тур по Вологодской области
«Земли родной седая старина». Новогодний тур по Вологодской области
«Земли родной седая старина». Новогодний тур по Вологодской области
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь

Прибытие в г. Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

09:00 Отправление в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по пути следования.

11:00 Посещение единственного объекта на территории Вологодской области из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтова монастыря – исключительно хорошо сохранившегося православного монастырского комплекса XV-XVII вв., периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного российского государства и развития его культуры.

Тематическая экскурсия по территории комплекса с посещением собора Рождества Богородицы и знакомством с уцелевшими росписями Дионисия, главного русского живописца рубежа XV–XVI вв.

12:45 Переезд в г. Кириллов (20 км).

13:15 Обед.

14:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря.

Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв.

Посещение экспозиции «монашеская келья» и Успенского собора.

16:30 Переезд в г. Вологду (130 км).

18:30 Прибытие в г. Вологду к гостинице.

Окончание экскурсионного дня.

Приезд. Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьПриезд. Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьПриезд. Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьПриезд. Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь
2 день

Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева. Завершение тура

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

Освобождение номера.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.

Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

14:30 Посещение центра народных промыслов и ремесел «Резной палисад».

Программа «Чем пахнут ремёсла»: увлекательная экскурсия по дому, мастер-класс по народным промыслам, посещение салона-магазина уникальных авторских работ народных мастеров Вологодчины.

16:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

18:00 Окончание программы на ж/д вокзале.

Вологда, обзорная экскурсия, музей кружева. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия, музей кружева. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия, музей кружева. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия, музей кружева. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия, музей кружева. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:

Гостиница

Категория номера с удобствами в номере

2-мест. размещение

1-мест. размещение

3-мест. размещение

«СПАССКАЯ»

первая категория (семейный) с односпальными кроватями

-

-

13 800

первая категория (стандарт) с двуспальной кроватью

14 200

15 750

-

«АТРИУМ»

стандарт с двуспальной кроватью

14 650

16 750

14 250

«АУРА»

стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными

15 200

18 000

14 150

«ГУБЕРНИЯ»

стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными

14 600

16 750

14 050

Тип завтрака: шведский стол.

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Спасская» 2

1 ночь

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2

«Губерния» 3

1 ночь

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3

Отель Атриум

1 ночь

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

Отель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель Атриум

Гостиница Аура

1 ночь

В пределах исторического центра Вологды расположился замечательный отель "Aura hotel & spa на Благовещенская 54", встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.

В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.

В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.

У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.

Гостиница АураГостиница АураГостиница АураГостиница Аура

Гостиница Вологда

1 ночь

Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.

Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.

Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.

Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.

Гостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница Вологда

«Северные зори» 3

1 ночь

«Северные зори» - это трехзвездочная гостиница, которая находится в Череповце. Она была открыта в 1975 году и считается исторической. Для гостей, приехавших на собственном автомобиле, здесь работает частная парковка.

В номерном фонде у гостиницы насчитывается 150 комфортабельных номеров, которые делятся на различные категории. Все комнаты очень уютные и чистые, в них имеется удобная мебель и телевизор. Гостей порадует доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Утром гости могут полакомиться ароматным и сытным завтраком, который сервируется по системе «шведский стол». Также в здании открыт ресторан, в котором всегда подаются только свежие и аппетитные блюда.

Специально для деловых людей здесь оборудован конферен-зал, в котором есть аппаратура, необходимая для ведения важных переговоров.

«Северные зори» расположены неподалеку от народного драматического театра и музея археологии. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 17,3 км.

«Северные зори» 3«Северные зори» 3«Северные зори» 3«Северные зори» 3

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в гостинице (1 ночь)
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
  • Услуги гида, экскурсионная программа с входными билетами
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
  • Ранее размещение в гостинице
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
О
23 июл 2024
Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
К
4 июл 2024
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,

Тур входит в следующие категории Вологды

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