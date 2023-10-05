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познали и увидели. Нереальной красоты кружево, воздушное и невесомое, рожденное руками вологодских мастериц- это гимн северной природе и трудолюбию, это душа русской женщины. А поездка в интерактивный музей Семёнково? Это же настоящая машина времени, погружение в старинный быт, в историю жизни русского народа в непростых северных условиях. И сколько трудолюбия и упорства нужно для этого! Радостно было наблюдать, с какими горящими глазами детишки на мастер- классах шили куколок, пробовали себя в росписи, валянии, продолжая традиции своих предков. Старинные храмы и монастыри, фрески Дионисия, древние иконы - это нужно видеть, почувствовать самому. Рекомендую этот тур для людей любознательных, активных и неравнодушных к истории родной страны. Как быстро пролетели эти три дня…