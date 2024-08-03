А так же познакомитесь с историей металлургии в музее «Северсталь» в Череповце и закупитесь знаменитым вологодским маслом и молочными продуктами в фирменном магазине Вологодского комбината.
Программа тура по дням
Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»
Прибытие в г. Череповец до 09:00.
Встреча с гидом у здания ж/д вокзала не ранее 08:30-09:00.
09:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!».
Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв.
Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).
11:00 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии. Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных.
Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич – основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник. В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.
15:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.
16:00 Переезд в Вологду (140 км).
18:00 Размещение в выбранной гостинице по паспорту. Свободное время. Ночлег.
Вологда. Обзорная экскурсия и Музей кружева
Завтрак в гостинице.
09:50 Встреча с гидом у входа в гостиницу.
10:00 Обзорная экскурсия по городу «Кружевная линия» – туристы совершат путешествие по воображаемой линии, погружаясь в легендарное прошлое губернской столицы с древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды.
Осмотр деревянных особняков с «резными палисадами».
12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.
13:00 Посещение салона-магазина кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий, предоставит возможность желающим попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент на учебной подушке под руководством мастера.
14:00 Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».
15:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково» (12 км) начнется экскурсией по территории восстановленной деревни конца 19-начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера.
Продолжиться участием в одной из интерактивных программ или мастер-классом (программа зависит от возможностей музея).
17:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время для посещения магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольная продукцию и многое другое.
Завершение программы. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с гидом у входа в гостиницу.
09:00 Переезд в город Кириллов (130 км) с путевой информацией.
11:00 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории«государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Фотосессия на берегу Сиверского озера в летнее время.
Для заездов после 01.05.2024 добавляется посещение экспозиции «Древности Белозерья» в Подклете Трапезной палаты.
13:00 Обед.
14:30 Посещение Ферапонтова монастыря: обзорная экскурсия по территории монастыря XV-XVII вв., посещение церкви преп. Мартиниана Белозерского чудотворца, посещение экспозиции «История Ферапонтова монастыря» в Трапезной палате, осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия. ! Сеансовое посещение собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия за доп. плату на месте.
Посещение сувенирного магазина-выставки «Куракинская керамика» с изделиями декоративно-прикладного искусства художника Н. Г. Мишинцевой в традициях мастеров керамики 16-17 веков.
Замена программы для заезда 22-24.11 вместо Ферапонтова монастыря программа «Русь былинная» в ИК «Сугорье»:
14:30 Интерактивная программа «Русь былинная». Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, знакомство с историей Сугорья. Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» соберет в парадной палате княжьего двора на совет князя и его дружину. Гости узнают о костюмах и оберегах русских воинов, златотканом убранстве, «кованых кружевах» Древней Руси. Мастер средневековой кузницы познакомит с тайнами кузнечного ремесла и поможет выковать нехитрый сувенир. «Длинный дом викингов» раскроет секреты жизненного уклада скандинавских воинов 9-10 вв.
16:30 Возвращение в Вологду.
18:30 Окончание программы на ж/д вокзале.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Проживание в гостиницах:
|2-мест. размещение
|1-мест. размещение
|3-мест. размещение
|"ВОЛОГДА", жд/центр
|21600
|24050
|20450
|"СПАССКАЯ", центр
|21700
|24800
|20900
|"ГУБЕРНИЯ", центр
|22450
|26800
|22250
|"АТРИУМ", центр
|22600
|26800
|21850
Тип завтрака: шведский стол.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Спасская» 2
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
«Губерния» 3
Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.
Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.
Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.
В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.
Гостиница Вологда
Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.
Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.
Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.
Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.
Отель Атриум
Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.
Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.
В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.
Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.
Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсионное обслуживание с входными билетами
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Череповца и обратно из Вологды
- Ранее размещение в гостинице
- Дополнительные экскурсии
- Ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможно ли изменение программы?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.
На чем мы будем передвигаться?
Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.