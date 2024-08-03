Осенний Вологодский калейдоскоп

Тур выходного дня по Вологодской области! Вы посетите многоглавую Вологду с её уникальными «резными палисадами», полюбуетесь нетронутыми временем фресками Дионисия в Ферапонтовом монастыре и насладитесь красотой могучей Кирилло-Белозерской крепости-монастыря.

А так же познакомитесь с историей металлургии в музее «Северсталь» в Череповце и закупитесь знаменитым вологодским маслом и молочными продуктами в фирменном магазине Вологодского комбината.
5
3 отзыва
Осенний Вологодский калейдоскоп
Осенний Вологодский калейдоскоп
Осенний Вологодский калейдоскоп
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»

Прибытие в г. Череповец до 09:00.

Встреча с гидом у здания ж/д вокзала не ранее 08:30-09:00.

09:00 Обзорная экскурсия по городу «Добро пожаловать в ЧерепоВесь!».

Во время экскурсии вы посетите важнейшие достопримечательности Череповца: древнюю Соборную горку, Советский проспект с ее старинной купеческой застройкой XIX – начала XX вв.

Увидите первое каменное здание города – Воскресенский собор, прогуляетесь по площади Милютина, где установлен памятник знаменитому череповецкому городскому голове, пройдетесь по площади Металлургов, где в уютном сквере сможете загадать желание, взяв за руку скульптуру бронзового мальчика (памятник «Преемственность поколений» в честь 50-летия Череповецкого металлургического комбината).

11:00 Посещение с экскурсией музея металлургической промышленности предприятия «Северсталь», экспозиции которого, спроектированные с использованием современных технологий, рассказывают об истории металлургии. Залы оснащены интерактивными экранами, электронными стендами, аудиовизуальными инсталляциями, созданными на основе уникальных фото- и видеоархивов, документов и артефактов.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Экскурсия в дом-музей семьи Верещагиных.

Наибольшую известность получили братья Верещагины: Николай Васильевич – основоположник промышленного молочного производства в России, и Василий Васильевич – всемирно известный русский художник. В доме представлены подлинные работы художника, репродукции его известных картин, находящихся в собраниях музеев мира, фотографии и документы.

15:00 Экскурсия в историко-художественный музей «Усадьба Гальских» – памятник архитектуры и культуры начала 19 века, усадьба дворянской семьи Гальских, которых называли «местными Юсуповыми», за их хозяйственность и предприимчивость. Великолепный дом, в котором собраны вещи нескольких дворянских родов, цветник, конюшня.

16:00 Переезд в Вологду (140 км).

18:00 Размещение в выбранной гостинице по паспорту. Свободное время. Ночлег.

Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»Прибытие в Череповец. Обзорная экскурсия по городу и музей «Северсталь»
2 день

Вологда. Обзорная экскурсия и Музей кружева

Завтрак в гостинице.

09:50 Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Обзорная экскурсия по городу «Кружевная линия» – туристы совершат путешествие по воображаемой линии, погружаясь в легендарное прошлое губернской столицы с древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского Кремля, живописной набережной реки Вологды.

Осмотр деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:00 Посещение салона-магазина кружевной фирмы «Снежинка» с широким ассортиментом изделий с вологодским кружевом от домашнего текстиля до авторских ювелирных изделий, предоставит возможность желающим попробовать свои силы в кружевоплетении – сплести самый простой элемент на учебной подушке под руководством мастера.

14:00 Обед «по-вологодски» в кафе/ресторане города, в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный чай с северной выпечкой. Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

15:30 Посещение архитектурно-этнографического музея «Семёнково» (12 км) начнется экскурсией по территории восстановленной деревни конца 19-начала 20 веков с осмотром крестьянских изб и знакомством с истоками быта, культуры и духовности славян Русского Севера.

Продолжиться участием в одной из интерактивных программ или мастер-классом (программа зависит от возможностей музея).

17:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время для посещения магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести изделия изо льна, дерева и бересты, ювелирные изделия «Северная чернь», знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольная продукцию и многое другое.

Вологда. Обзорная экскурсия и Музей кружеваВологда. Обзорная экскурсия и Музей кружеваВологда. Обзорная экскурсия и Музей кружеваВологда. Обзорная экскурсия и Музей кружева
3 день

Завершение программы. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

09:00 Переезд в город Кириллов (130 км) с путевой информацией.

11:00 Посещение Кирилло-Белозерского монастыря: обзорная экскурсия по территории«государевой крепости» Ивана Грозного с памятниками архитектуры XV-XVIII вв. Фотосессия на берегу Сиверского озера в летнее время.

Для заездов после 01.05.2024 добавляется посещение экспозиции «Древности Белозерья» в Подклете Трапезной палаты.

13:00 Обед.

14:30 Посещение Ферапонтова монастыря: обзорная экскурсия по территории монастыря XV-XVII вв., посещение церкви преп. Мартиниана Белозерского чудотворца, посещение экспозиции «История Ферапонтова монастыря» в Трапезной палате, осмотр паперти собора Рождества Богородицы с портальной росписью Дионисия. ! Сеансовое посещение собора Рождества Богородицы с фресками Дионисия за доп. плату на месте.

Посещение сувенирного магазина-выставки «Куракинская керамика» с изделиями декоративно-прикладного искусства художника Н. Г. Мишинцевой в традициях мастеров керамики 16-17 веков.

Замена программы для заезда 22-24.11 вместо Ферапонтова монастыря программа «Русь былинная» в ИК «Сугорье»:

14:30 Интерактивная программа «Русь былинная». Встреча группы экскурсоводом в древнерусском костюме, знакомство с историей Сугорья. Костюмированная программа в «Княжеской гриднице» соберет в парадной палате княжьего двора на совет князя и его дружину. Гости узнают о костюмах и оберегах русских воинов, златотканом убранстве, «кованых кружевах» Древней Руси. Мастер средневековой кузницы познакомит с тайнами кузнечного ремесла и поможет выковать нехитрый сувенир. «Длинный дом викингов» раскроет секреты жизненного уклада скандинавских воинов 9-10 вв.

16:30 Возвращение в Вологду.

18:30 Окончание программы на ж/д вокзале.

Завершение программы. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырьЗавершение программы. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырьЗавершение программы. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Проживание в гостиницах:2-мест. размещение1-мест. размещение3-мест. размещение
"ВОЛОГДА", жд/центр216002405020450
"СПАССКАЯ", центр217002480020900
"ГУБЕРНИЯ", центр224502680022250
"АТРИУМ", центр226002680021850

Тип завтрака: шведский стол.

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Спасская» 2

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2

«Губерния» 3

2 ночи

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3

Гостиница Вологда

2 ночи

Гостиница "Вологда" располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.

Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.

Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.

Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 метров.

Гостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница ВологдаГостиница Вологда

Отель Атриум

2 ночи

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

Отель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель Атриум

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Череповца и обратно из Вологды
  • Ранее размещение в гостинице
  • Дополнительные экскурсии
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологодская область, Череповец
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
О
23 июл 2024
Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
К
4 июл 2024
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,

Тур входит в следующие категории Вологды

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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