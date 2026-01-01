1 день

Каньен Ледгей-Яха

Выезд запланирован в 7.00 от памятника автобусу Зил. Первая остановка запланирована в долине озер. Перед нами откроется фантастический вид на большеземельную тундру, горы Полярного Урала. Возможна встреча с оленями, в это время Ненцы (коренные жители) пасут тут свои стада.

Через 2 часа пути мы остановимся на белоснежном каньоне реки Малый Ледгей. Тут у нас запланирован пикник. Пока гиды готовят обед, мы прогуляемся по берегам, насладимся красотой северной природы. При благоприятных погодных условиях поднимем в воздух квадрокоптер, каждый сможет сняться на фантастическом фоне.

По дороге мы пересечём Европу и попадем в Азию.

К вечеру мы окажемся на побережье Карского моря. Время для уединения. При благоприятных погодных условиях растопим баню. Всю ночь мы будем созерцать полярный день! солнце не уйдет за горизонт в эту ночь. Размещение в комфортном палаточном лагере.

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