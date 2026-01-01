Описание тура
Маршрут пересекает границу Европы-Азии, проходит через реки Кара, Лядхей, Нярмояха, включает посещение каньонов и водопадов. В программе восхождение (по желанию) на крайнюю вершину Полярного Урала - гору Константинов Камень. Возможна встреча с белыми медведями и оленями.
- восторг;
- влюбленность в Арктику;
- перезагрузка
Программа тура по дням
Каньен Ледгей-Яха
Выезд запланирован в 7.00 от памятника автобусу Зил. Первая остановка запланирована в долине озер. Перед нами откроется фантастический вид на большеземельную тундру, горы Полярного Урала. Возможна встреча с оленями, в это время Ненцы (коренные жители) пасут тут свои стада.
Через 2 часа пути мы остановимся на белоснежном каньоне реки Малый Ледгей. Тут у нас запланирован пикник. Пока гиды готовят обед, мы прогуляемся по берегам, насладимся красотой северной природы. При благоприятных погодных условиях поднимем в воздух квадрокоптер, каждый сможет сняться на фантастическом фоне.
По дороге мы пересечём Европу и попадем в Азию.
К вечеру мы окажемся на побережье Карского моря. Время для уединения. При благоприятных погодных условиях растопим баню. Всю ночь мы будем созерцать полярный день! солнце не уйдет за горизонт в эту ночь. Размещение в комфортном палаточном лагере.
Карское море
6.00 Пробуждение на побережье Карского моря, что может быть романтичнее? После завтрака нас ждет увлекательная рыбалка. Те, кто не увлекается рыбалкой, могут насладиться сплавом на Sap-доске.
10.00 мы приготовим улов на камнях, после перекуса отправляемся в путь. Останавливаемся на крайней точке Полярного Урала, горы Константинов камень. Восхождение займет 2 часа, с вершины горы открывается фантастический вид. Те, кто не готов к восхождению, остаются на берегу озера, тут так же доступна рыбалка и Sap-доска.
Обед пройдет у озера, и тут мы услышим историю, почему это место является святым у оленеводов.
14.00 дорога домой.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Гид
- Рыболовные снасти
- Лодка, Sap-борд
- Аренда снаряжения, палатки, спальники и тд
Что не входит в цену
- Перелет до Воркуты
- Личные хотелки
Пожелания к путешественнику
Важно одеться правильно! Крайний север непредсказуем!
Ваша одежда должна одновременно защищать от дождя, ветра, снега, палящего солнца, сохранять тепло, не допускать перегрева, отводить излишнюю влагу, сохраняя тело сухим, быть лёгкой, прочной, комфортной в носке.
Нижний слой: термобельё
Первостепенная задача базового нательного слоя — отвод пота от тела. Поэтому чаще всего это синтетика.
Средний слой: утеплитель
Классический средний слой — это кофты из лёгкого, приятного на ощупь ворсового материала под названием флис.
Софтшел. Что будет, если объединить средний и верхний слои
Объединенный средний и верхний слои в одном изделии. Это верхняя одежда — штаны и куртки, не продуваемые ветром, защищающие от несильного дождя и сохраняющие тепло.
Верхний слой одежды
Также его называют штормовым. Он защищает от дождя, снега, ветра. При этом от должен выводить наружу влагу, иначе можно промокнуть от пота.
Бельё и носки
Всё, что написано выше про термобельё, также актуально для нижнего белья и носков. Трусики-маечки настоящего аутдорщика тоже сделаны из синтетики. Никакого хлопка.
Треккинговые носки — это настоящее чудо текстильной промышленности. Они достаточно толстые и плотные, чтобы защищать ноги от натирания.
Головные уборы
В нашем случае это кепка + балаклава, шапка.