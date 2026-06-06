Представьте: гладь воды, над головой — звёзды и луна, под доской — свет фонаря, освещающий глубины. Вы скользите по тёмному озеру Тосканка, вокруг — тишина, мягкое сияние огней и чистейшая вода, в которой видно рыб и водоросли… Это не фантазия — это наша ночная сап-прогулка в Ворсме!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Кататься будем на сап-досках с яркой подсветкой снизу — она озаряет воду на 2–3 метра вокруг!

Прогулка начинается на озере Тосканка — в путь вы отправитесь в сопровождении опытного инструктора

Затем пройдём вокруг Свято-Троицкого Островоезерского монастыря и полюбуемся им в ночном свете

Неспешно зайдём в реку Суринь и вернёмся обратно

И всё это время вы будете любоваться местной флорой и фауной — разнообразными и удивительными даже ночью.

Организационные детали

Рекомендуемый возраст участников — от 18 лет

Специальная физическая подготовка не требуется: справятся даже новички

Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, дожде или грозе

За доплату можем предоставить водонепроницаемый костюм

В стоимость входит