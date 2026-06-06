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Ночная сап-прогулка по Тосканке

Увидеть Ворсму с неожиданной стороны и полюбоваться озером… с подсветкой
Представьте: гладь воды, над головой — звёзды и луна, под доской — свет фонаря, освещающий глубины.

Вы скользите по тёмному озеру Тосканка, вокруг — тишина, мягкое сияние огней и чистейшая вода, в которой видно рыб и водоросли… Это не фантазия — это наша ночная сап-прогулка в Ворсме!
Ночная сап-прогулка по Тосканке
Ночная сап-прогулка по Тосканке
Ночная сап-прогулка по Тосканке

Описание экскурсии

Кататься будем на сап-досках с яркой подсветкой снизу — она озаряет воду на 2–3 метра вокруг!

  • Прогулка начинается на озере Тосканка — в путь вы отправитесь в сопровождении опытного инструктора
  • Затем пройдём вокруг Свято-Троицкого Островоезерского монастыря и полюбуемся им в ночном свете
  • Неспешно зайдём в реку Суринь и вернёмся обратно

И всё это время вы будете любоваться местной флорой и фауной — разнообразными и удивительными даже ночью.

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст участников — от 18 лет
  • Специальная физическая подготовка не требуется: справятся даже новички
  • Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, дожде или грозе
  • За доплату можем предоставить водонепроницаемый костюм

В стоимость входит

  • Аренда доски с подсветкой
  • Инструктаж и сопровождение
  • Фото и видео с прогулки
  • Водонепроницаемые мешки и чехлы
  • Спасательные жилеты
  • Чаепитие на берегу после прогулки

ежедневно в 23:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Тосканка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Ворсме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Занимаемся организацией прогулок, сплавов и туров на сапах более 5 лет. Благодаря большому опыту работы, качественному оборудованию и индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы являемся одними из лидеров в направлении сап туризма.
3750 ₽ за человека