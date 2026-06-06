Представьте: гладь воды, над головой — звёзды и луна, под доской — свет фонаря, освещающий глубины.
Вы скользите по тёмному озеру Тосканка, вокруг — тишина, мягкое сияние огней и чистейшая вода, в которой видно рыб и водоросли… Это не фантазия — это наша ночная сап-прогулка в Ворсме!
Вы скользите по тёмному озеру Тосканка, вокруг — тишина, мягкое сияние огней и чистейшая вода, в которой видно рыб и водоросли… Это не фантазия — это наша ночная сап-прогулка в Ворсме!
Описание экскурсии
Кататься будем на сап-досках с яркой подсветкой снизу — она озаряет воду на 2–3 метра вокруг!
- Прогулка начинается на озере Тосканка — в путь вы отправитесь в сопровождении опытного инструктора
- Затем пройдём вокруг Свято-Троицкого Островоезерского монастыря и полюбуемся им в ночном свете
- Неспешно зайдём в реку Суринь и вернёмся обратно
И всё это время вы будете любоваться местной флорой и фауной — разнообразными и удивительными даже ночью.
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст участников — от 18 лет
- Специальная физическая подготовка не требуется: справятся даже новички
- Прогулка может быть отменена при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, дожде или грозе
- За доплату можем предоставить водонепроницаемый костюм
В стоимость входит
- Аренда доски с подсветкой
- Инструктаж и сопровождение
- Фото и видео с прогулки
- Водонепроницаемые мешки и чехлы
- Спасательные жилеты
- Чаепитие на берегу после прогулки
ежедневно в 23:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3750 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Тосканка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 23:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Ворсме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Занимаемся организацией прогулок, сплавов и туров на сапах более 5 лет. Благодаря большому опыту работы, качественному оборудованию и индивидуальному подходу к каждому клиенту, мы являемся одними из лидеров в направлении сап туризма.
3750 ₽ за человека