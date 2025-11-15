Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Отправьтесь в уникальное путешествие по Якутску, погружаясь в атмосферу тайн, легенд и историй.



Узнайте о судьбе Якутии через захватывающие маршруты, где вам предстоит искать «сокровища», раскрывать тайны космоса, вечной мерзлоты и алмазов.



Вас ждут посещения Старого города, Острога, Национального музея, института космофизических исследований и других захватывающих мест, где каждый шаг — это новое открытие!