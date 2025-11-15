Отправьтесь в уникальное путешествие по Якутску, погружаясь в атмосферу тайн, легенд и историй.
Узнайте о судьбе Якутии через захватывающие маршруты, где вам предстоит искать «сокровища», раскрывать тайны космоса, вечной мерзлоты и алмазов.
Вас ждут посещения Старого города, Острога, Национального музея, института космофизических исследований и других захватывающих мест, где каждый шаг — это новое открытие!
Узнайте о судьбе Якутии через захватывающие маршруты, где вам предстоит искать «сокровища», раскрывать тайны космоса, вечной мерзлоты и алмазов.
Вас ждут посещения Старого города, Острога, Национального музея, института космофизических исследований и других захватывающих мест, где каждый шаг — это новое открытие!
Описание экскурсииГотовы отправиться в настоящее приключение, полное тайн, загадок и историй? Мы приглашаем вас на уникальную иммерсивную экскурсию, где вы почувствуете себя исследователем, археологом и первооткрывателем, не покидая пределов Якутска! Что вас ждет:• Погружение в мистическую атмосферу Старого города.
- Истории легендарных людей, оставивших след в судьбе Якутии.
- Поиск «сокровищ» среди улиц, зданий и памятников прошлого.
- Неожиданные открытия, связанные с алмазами, космосом и вечной мерзлотой. Маршрут экскурсии:• Старый город — прикоснемся к истокам истории Якутска.
- Острог и Сокровищница Якутии — узнаем о богатствах республики.
- Национальный художественный музей — откроем мир искусства.
- Проспект Ленина — познакомимся с наследием братьев Даниловых.
- Институт космофизических исследований — раскроем связь Якутии с космосом.
• Бульвар Учителя и Шахта Шергина — погрузимся в тайны вечной мерзлоты. Важная информация:
- Рекомендуем надевать удобную обувь, одеваться по погоде и не брать с собой лишних вещей.
- В случае мелкого дождя мы выдаем дождевики.
по субботам 14:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город
- Надвратная башня Якутского острога
- Шахта Шергина
- И другие достопримечательности по маршруту
Что включено
- Беспроводные наушники
- Дождевики, на случай дождя
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер возле памятника Первопроходцам
Завершение: Проспект Ленина 23
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надевать удобную обувь, одеваться по погоде и не брать с собой лишних вещей
- В случае мелкого дождя мы выдаем дождевики
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.