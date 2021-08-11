Спасибо Ладе за экскурсию, за гибкость маршрута, за увлекательный рассказ! Посетила Якутск впервые, и мне было очень интересно узнать о нём во время этой двухчасовой (даже дольше) прогулки. Спасибо!:)

Отзыв на: Якутия в лицах

Ф Фёдор 5

Экскурсия разделилась для меня на две части. Первую из них в формате пешей прогулки по центральной части города проводила Лада. За два часа я получил исчерпывающую информацию от настоящего энтузиаста своего дела. Не могу сказать, что я безумно впечатлился самим городом, но Лада при этом сделала всё, чтобы преподнести его в лучшем свете. Вторая часть была полностью кастомизированной. За неё уже отвечала «группа поддержки» Лады в лице Айсена и Раисы. Меня вывезли за город и познакомили с видами тайги и Лены. Поездка была комфортной, а объём знаний Айсена в целой куче областей - история, география, этнография,, культура - поразил меня до глубины души. Wow!