Все экскурсии в Якутске
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Якутске на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-4 чел.
Якутск для детей и взрослых
«Прожить» историю старинного города от основания до наших дней и увидеть его самые интересные места
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 290₽
за 1-3 чел.
Якутия в лицах
Пройти по следам бывавших в Якутске знаменитых ученых, писателей, ссыльных
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
20001 700₽
за 1-10 чел.
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Последние отзывы «Экскурсии Якутска»
- Отзыв на: Якутск для детей и взрослыхННаталья11 августа 2021Виктору большое спасибо за увлекательное погружение в историю и культуру Якутии! Узнали много нового и интересного
- Отзыв на: Якутск для детей и взрослыхЕЕлена1 августа 2021Спасибо Ладе за экскурсию, за гибкость маршрута, за увлекательный рассказ! Посетила Якутск впервые, и мне было очень интересно узнать о нём во время этой двухчасовой (даже дольше) прогулки. Спасибо!:)
- Отзыв на: Якутия в лицахММихаил25 февраля 2021Прекрасная прогулка и увлекательный рассказ гида создали незабываемое приятное впечатление о городе и регионе! Рекомендую эту прогулку всем путешественникам в удивительный гостеприимный Якутск!
- Отзыв на: Якутия в лицахФФёдор2 декабря 2020Экскурсия разделилась для меня на две части. Первую из них в формате пешей прогулки по центральной части города проводила Лада. За два часа я получил исчерпывающую информацию от настоящего энтузиаста своего дела. Не могу сказать, что я безумно впечатлился самим городом, но Лада при этом сделала всё, чтобы преподнести его в лучшем свете. Вторая часть была полностью кастомизированной. За неё уже отвечала «группа поддержки» Лады в лице Айсена и Раисы. Меня вывезли за город и познакомили с видами тайги и Лены. Поездка была комфортной, а объём знаний Айсена в целой куче областей - история, география, этнография,, культура - поразил меня до глубины души. Wow!