Индивидуальная
до 4 чел.
Якутск для детей и взрослых
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 09:00
10 авг в 15:00
от 8268 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 13:30
11 авг в 19:00
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Якутия в лицах
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 14:00
10 авг в 16:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 59 000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие по реке Лена
Увидеть Ленские столбы, Еланские скалы и песчаные дюны посреди сибирской тайги
Начало: В вашем месте проживания
15 авг в 07:30
15 000 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Сокровища Туймаады»
Начало: Сквер возле памятника Первопроходцам
Расписание: по субботам 14:00
29 дек в 09:00
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Все отлично, все понравилось! Хорошая организация, интересная поездка. Спасибо!
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М
Отличная экскурсия, живой рассказ, не перегруженный датами. Легкая подача информации. Под звуки хумуса подвязали ленточки на удачу, потом сделали фото
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Н
Очень интересно, познавательно. Получили ответы на все вопросы. Рекомендую
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отличная экскурсия!! экскурсовод Марина - очень знающий и любящий свой город человек, экскурсия прошла на одном дыхании!
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Н
на встречу пришел другой гид
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А
Отличная экскурсия! Рекомендую.
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Л
Экскурсия просто отличная! Экскурсовод Марина очень грамотная, хорошо разбирается в материале. Интересно и доступно подает информацию. Угостила национальным напитком. Было
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П
Замечательная, неспешная прогулка с интересным рассказчиком. Познакомились с городом, историей и интересными и загадочными персонажами Загадочного Якутска
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Спасибо Дмитрию за знакомство с Якутском! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую!
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Р
Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Наталье! 19 июня она провела с нами целый день, гуляли по городу, показывала нам достопримечательности
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Всего 120 отзывов в Якутске
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Ответы на вопросы от путешественников по Якутску
Самые популярные экскурсии в Якутске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Якутску в августе 2026
Сейчас в Якутске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1600 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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