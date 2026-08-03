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Экскурсии в Якутске

Найдено 6 экскурсий в Якутске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Якутск для детей и взрослых
Пешая
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Якутск для детей и взрослых
Познакомьтесь с историей Якутска, его знаменитыми людьми и самобытными артефактами. Экскурсия для детей и взрослых, которая удивит и вдохновит
Начало: У Национального художественного музея
Завтра в 09:00
10 авг в 15:00
от 8268 ₽ за всё до 4 чел.
Тайны Старого Якутска
Пешая
1.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Старого Якутска
Легенды, мистика и факты из жизни крупнейшего города мира, расположенного в зоне вечной мерзлоты
Начало: В районе музея им. Ярославского
Завтра в 13:30
11 авг в 19:00
от 2700 ₽ за всё до 10 чел.
Якутия в лицах
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Якутия в лицах
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Якутска. Узнайте о знаменитых личностях и событиях, связанных с городом. Погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: В Храме Богородицы
Завтра в 14:00
10 авг в 16:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
На машине
13 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Уникальная экскурсия к Ленским Столбам, где вас ждут древние легенды, захватывающие виды и увлекательные истории о культуре Якутии
Начало: Гостиница в Якутске (уточнить)
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 59 000 ₽ за всё до 2 чел.
Путешествие по реке Лена
На машине
13 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие по реке Лена
Увидеть Ленские столбы, Еланские скалы и песчаные дюны посреди сибирской тайги
Начало: В вашем месте проживания
15 авг в 07:30
15 000 ₽ за человека
Иммерсивная экскурсия «Сокровища Туймаады»
1 час
Групповая
до 25 чел.
Иммерсивная экскурсия «Сокровища Туймаады»
Начало: Сквер возле памятника Первопроходцам
Расписание: по субботам 14:00
29 дек в 09:00
1600 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии
Все отлично, все понравилось! Хорошая организация, интересная поездка. Спасибо!
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М
Якутск для детей и взрослых
Отличная экскурсия, живой рассказ, не перегруженный датами. Легкая подача информации. Под звуки хумуса подвязали ленточки на удачу, потом сделали фото
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в украшениях- очень приятный бонус к прогулке. Дополнительно показали несколько интересных мест для покупки местных продуктов и сувениров. Так что получилась польза и для ума, и для отдыха.

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Н
Тайны Старого Якутска
Очень интересно, познавательно. Получили ответы на все вопросы. Рекомендую
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Екатерина
Якутск для детей и взрослых
отличная экскурсия!! экскурсовод Марина - очень знающий и любящий свой город человек, экскурсия прошла на одном дыхании!
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Н
Якутск для детей и взрослых
на встречу пришел другой гид
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А
Якутск для детей и взрослых
Отличная экскурсия! Рекомендую.
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Л
Якутия в лицах
Экскурсия просто отличная! Экскурсовод Марина очень грамотная, хорошо разбирается в материале. Интересно и доступно подает информацию. Угостила национальным напитком. Было
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комфортно и легко общаться. Обязательно порекомендую эт экскурсию друзьям и знакомым. Бываю в Якутске регулярно в командировках и впервые так полно узнала про историю города. Огромная благодарность Марине!!! Понравились все места, которые мы посетили.

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П
Тайны Старого Якутска
Замечательная, неспешная прогулка с интересным рассказчиком. Познакомились с городом, историей и интересными и загадочными персонажами Загадочного Якутска
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Валерия
Тайны Старого Якутска
Спасибо Дмитрию за знакомство с Якутском! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую!
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Р
Якутия в лицах
Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Наталье! 19 июня она провела с нами целый день, гуляли по городу, показывала нам достопримечательности
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города и рассказывала об истории города и культуре, традициях народа Саха, а также о тесных исторических взаимосвязях с русским народом, о вкладе декабристов в развитие образования и культуры северных народов и т. д. Благодаря такой экскурсии мы с коллегой лучше узнавали Якутию, что означает, что мы стали еще ближе к братскому тюркскому народу. Наталья - сильный историк, знаток своего края, может рассказать историю любой улицы, дома города Якутска. Она и достойная дочь своего народа, по тому, как она с уважением и вниманием относилась к нам, гостям города, видно, что она сама и есть частичка истории и современности своего края и своего народа. Моя благодарность и уважение Наталье, как настоящему профессионалу и человеку, любящему свою родину. Только такой специалист может знакомить и заинтересовать гостей, чтобы они хотели возвращаться в Якутию снова и снова!

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Всего 120 отзывов в Якутске

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Ответы на вопросы от путешественников по Якутску

Самые популярные экскурсии в Якутске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Якутск для детей и взрослых;
  2. Тайны Старого Якутска;
  3. Якутия в лицах;
  4. Ленские Столбы - заколдованные исполины Якутии;
  5. Путешествие по реке Лена.
Сколько стоит экскурсия по Якутску в августе 2026
Сейчас в Якутске можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1600 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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