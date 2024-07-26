1 день

Трансфер до метеостанции Восточная

06:00 Сбор и выезд с остановки «Академический русский драматический театр», проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята. В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.

По приезду в район метеостанции, расположенной на водораздельной части бассейнов рек Лены и Индигирки, разбивка лагеря, ужин, ночевка.