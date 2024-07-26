Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята

Маршрут отличается многообразием природных пейзажей Якутии: горные реки, наледи, озера, горные долины, альпийские луга, каньоны, скалы… Здесь обитает множество диких животных: снежные бараны-чубуку, гигантские лоси, кабарга. На маршруте можно встретить
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кочующие семьи оленеводов и познакомиться с их образом жизни.

В июне горы оживают разноцветьем, а редкая бабочка – парусник Аммосова, встречаемая только здесь, начинает летать.

График маршрута рассчитан таким образом, чтобы турист мог, не утруждая себя переходами на большие расстояния, лучше познакомиться с местностью и больше уделить время на созерцание красоты якутских гор. В программу маршрута включены два дня отдыха.

5
3 отзыва
Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята
Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята
Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Трансфер до метеостанции Восточная

06:00 Сбор и выезд с остановки «Академический русский драматический театр», проспект Ленина, 21.

Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».

В пути ждут две паромные переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).

С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.

Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята. В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.

По приезду в район метеостанции, расположенной на водораздельной части бассейнов рек Лены и Индигирки, разбивка лагеря, ужин, ночевка.

  • протяженность маршрута: 674 км
Трансфер до метеостанции ВосточнаяТрансфер до метеостанции Восточная
2 день

Переход до оз. Тунериде

Утром подготовка к походу, распределение продуктов и общего снаряжения между участниками похода.

Сегодня путь лежит по тракторной дороге по долине речки Кюбяма. Местность открытая.

Дорога местами заболоченная. В речках в это время можно увидеть хариуса.

Разбивка лагеря на берегу озера. Здесь можно порыбачить на гольца: в озере водится обычный голец-мальма и краснокнижний вид гольца – арктический голец (топ).

  • протяженность маршрута: 16 км
Переход до оз. ТунеридеПереход до оз. Тунериде
3 день

Переход до речки Некучан

Так как поход проходит в июне, здесь на склонах горы еще сохранился снег. Днем из-за таяния снега на речках значительно добавляется уровень воды и поэтому с сегодняшнего дня подъем нужно делать в 5:00 часов утра, чтобы переходы через речки делать при малом уровне воды.

Сегодня на маршруте туристы увидят красивую высокую наледь. Высота наледи 5 метров. Здесь же рядом находятся подземные льды – эта не вечная мерзлота, а вид наледи-образование льда под почвой в местах выхода подземных вод.

Еще одна наледь находится в районе слияния речек Харчан и Некучан.

Стоянка в 1 км выше устья по Некучану.

  • протяженность маршрута: 11 км
Переход до речки НекучанПереход до речки НекучанПереход до речки НекучанПереход до речки Некучан
4 день

Вверх по Некучану

Сегодня маршрут проходит по ущелью речки Некучан. С этого места начинается постепенный подъем.

  • протяженность маршрута: 9 км
Вверх по НекучануВверх по Некучану
5 день

Дневка

Сегодня отдых – после трех дней пешки нужно дать отдых организму + подготовить ее для штурма перевала.

ДневкаДневкаДневка
6 день

Некучан

Подъем на перевал Три Бабушки. Высота перевала 2030 м.

Разбивка лагеря на вершине перевала под горой Харчан.

  • протяженность маршрута: 7 км
НекучанНекучан
7 день

Гора Харчан, 2351 м

Восхождение на гору Харчан.

С места лагеря до вершины горы только 320 метров. С высоты горы открывается панорамный вид.

  • протяженность маршрута: 5 км
Гора Харчан, 2351 мГора Харчан, 2351 м
8 день

Спуск с перевала вдоль речки Амкынья

Сегодня тропа уходит вниз. Маршрут можно пройти до обеда и после обеда устроить отдых.

  • протяженность маршрута: 7 км.
Спуск с перевала вдоль речки Амкынья
9 день

Амкынья-озеро

Сегодня предстоит переход с подъемом перевал между речками Амкынья и Сэтинья. За речкой Сэтинья предстоит небольшой подъем в долину озера.

Ночь на берегу озера.

  • протяженность маршрута: 6 км
Амкынья-озеро
10 день

Дневка

День отдыха организму.

Озеро может содержать рыбу, т. к. в таких озерах водится голец мальма. Ловится этот голец на блесну-вертушку.

ДневкаДневкаДневка
11 день

Озеро Деткан-Неякан

Сегодня предстоит спуститься на долину речки Сурек, а затем подняться на перевал, разделяющий Сурек от долины Неякана.

  • протяженность маршрута: 9 км
Озеро Деткан-Неякан
12 день

Неякан-Сурек

Маршрут сегодняшнего дня проходит вдоль речки Сурек. Здесь очень красивая горная долина.

  • протяженность маршрута: 10 км
Неякан-СурекНеякан-Сурек
13 день

Сурек-метеостанция «Восточная»

Сегодня последний походный день.

После спуска горы группе предстоит переправиться через речку Некюня. В весеннее время днем и вечером или после дождей вода в реке может подняться и поэтому рекомендуется перейти речку рано утром.

  • протяженность маршрута: 6 км
Сурек-метеостанция «Восточная»
14 день

До Якутска

Утром за группой приедет микроавтобус (Тойота-Хайс).

Приезд в Якутск поздно ночью.

Проживание

Тур предусматривает проживание в платках (от 1-местной до 4-местной).

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.

Варианты проживания

Палатка

13 ночей
Палатка

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Бронирование, организация, проведение тура
  • Встреча в аэропорту в день начала тура
  • Все трансферы связанные с организацией и проведением тура
  • Стоимость продуктов походного питания
  • Предоставление походного снаряжения
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страхование финансовой ответственности
  • Страхование от несчастного случая
  • Постановка похода на учет в Службе Спасения РС (Я)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Якутска и обратно
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак не менее 85 литров;
  • сидушка хоба;

Обувь:

  • болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
  • трекинговые ботинки;
  • лагерная обувь;

Одежда:

  • головной убор;
  • дождевик;
  • ветровка/штормовка;
  • пуховка теплая (на вечер);
  • флиска/теплая кофта;
  • термобелье (для сна);
  • носки теплые/тонкие;
  • рубашка с длинным рукавом от солнца;
  • футболки/майки;
  • штаны.

Личные вещи:

  • кружка, ложка, миска;
  • термос 1 литр;
  • средство от насекомых (комары, мошкара);
  • средство от укусов насекомых (комары, мошкара);
  • спф крем (50-100);
  • индивидуальная аптечка;
  • личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
  • павербанк/солнечная панель;
  • вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
  • перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
26 июл 2024
Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все необходимое оборудование, столы, стулья, шатер. Мы проводили свои вечера в комфортных и теплых условиях. Отдельно стоит сказать о питании, это что-то (если вы хотите похудеть, то вам точно не сюда). Разнообразные и вкусные блюда были на протяжении всего сплава.
Нас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили всеНас сопровождали супер гиды Таню, Гарвил и Александра. Это знающие свое дело профессионалы. Нам предоставили все
Н
23 мар 2024
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
Н
27 фев 2024
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.

Тур входит в следующие категории Якутска

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