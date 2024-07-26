Программа тура по дням
Трансфер до метеостанции Восточная
06:00 Сбор и выезд с остановки «Академический русский драматический театр», проспект Ленина, 21.
Маршрут движения проходит по знаменитой трассе «Колыма».
В пути ждут две паромные переправы через реки Лена (15 км) и Алдан (1,5 км).
С поселка Хандыги начинается дорога, которая строилась узниками ГУЛАГа в 40-ые годы XX века. В эти годы вдоль дороги через каждые 20-30 км располагались лагеря, впоследствии ликвидированные после смерти Сталина.
Маршрут проходит через хребты Томпорукский, Скальные Горы и Сунтар Хаята. В пути остановки в живописных местах для фотосъемки.
По приезду в район метеостанции, расположенной на водораздельной части бассейнов рек Лены и Индигирки, разбивка лагеря, ужин, ночевка.
- протяженность маршрута: 674 км
Переход до оз. Тунериде
Утром подготовка к походу, распределение продуктов и общего снаряжения между участниками похода.
Сегодня путь лежит по тракторной дороге по долине речки Кюбяма. Местность открытая.
Дорога местами заболоченная. В речках в это время можно увидеть хариуса.
Разбивка лагеря на берегу озера. Здесь можно порыбачить на гольца: в озере водится обычный голец-мальма и краснокнижний вид гольца – арктический голец (топ).
- протяженность маршрута: 16 км
Переход до речки Некучан
Так как поход проходит в июне, здесь на склонах горы еще сохранился снег. Днем из-за таяния снега на речках значительно добавляется уровень воды и поэтому с сегодняшнего дня подъем нужно делать в 5:00 часов утра, чтобы переходы через речки делать при малом уровне воды.
Сегодня на маршруте туристы увидят красивую высокую наледь. Высота наледи 5 метров. Здесь же рядом находятся подземные льды – эта не вечная мерзлота, а вид наледи-образование льда под почвой в местах выхода подземных вод.
Еще одна наледь находится в районе слияния речек Харчан и Некучан.
Стоянка в 1 км выше устья по Некучану.
- протяженность маршрута: 11 км
Вверх по Некучану
Сегодня маршрут проходит по ущелью речки Некучан. С этого места начинается постепенный подъем.
- протяженность маршрута: 9 км
Дневка
Сегодня отдых – после трех дней пешки нужно дать отдых организму + подготовить ее для штурма перевала.
Некучан
Подъем на перевал Три Бабушки. Высота перевала 2030 м.
Разбивка лагеря на вершине перевала под горой Харчан.
- протяженность маршрута: 7 км
Гора Харчан, 2351 м
Восхождение на гору Харчан.
С места лагеря до вершины горы только 320 метров. С высоты горы открывается панорамный вид.
- протяженность маршрута: 5 км
Спуск с перевала вдоль речки Амкынья
Сегодня тропа уходит вниз. Маршрут можно пройти до обеда и после обеда устроить отдых.
- протяженность маршрута: 7 км.
Амкынья-озеро
Сегодня предстоит переход с подъемом перевал между речками Амкынья и Сэтинья. За речкой Сэтинья предстоит небольшой подъем в долину озера.
Ночь на берегу озера.
- протяженность маршрута: 6 км
Дневка
День отдыха организму.
Озеро может содержать рыбу, т. к. в таких озерах водится голец мальма. Ловится этот голец на блесну-вертушку.
Озеро Деткан-Неякан
Сегодня предстоит спуститься на долину речки Сурек, а затем подняться на перевал, разделяющий Сурек от долины Неякана.
- протяженность маршрута: 9 км
Неякан-Сурек
Маршрут сегодняшнего дня проходит вдоль речки Сурек. Здесь очень красивая горная долина.
- протяженность маршрута: 10 км
Сурек-метеостанция «Восточная»
Сегодня последний походный день.
После спуска горы группе предстоит переправиться через речку Некюня. В весеннее время днем и вечером или после дождей вода в реке может подняться и поэтому рекомендуется перейти речку рано утром.
- протяженность маршрута: 6 км
До Якутска
Утром за группой приедет микроавтобус (Тойота-Хайс).
Приезд в Якутск поздно ночью.
Проживание
Тур предусматривает проживание в платках (от 1-местной до 4-местной).
Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.
Варианты проживания
Палатка
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Ответы на вопросы
Что включено
- Бронирование, организация, проведение тура
- Встреча в аэропорту в день начала тура
- Все трансферы связанные с организацией и проведением тура
- Стоимость продуктов походного питания
- Предоставление походного снаряжения
- Услуги инструктора-проводника
- Страхование финансовой ответственности
- Страхование от несчастного случая
- Постановка похода на учет в Службе Спасения РС (Я)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Якутска и обратно
- Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
- Трансфер с гостиницы до аэропорта
- Питание в придорожных кафе во время трансфера до точки начала похода
- Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак не менее 85 литров;
- сидушка хоба;
Обувь:
- болотные сапоги/сапоги выше колен/вейдерсы;
- трекинговые ботинки;
- лагерная обувь;
Одежда:
- головной убор;
- дождевик;
- ветровка/штормовка;
- пуховка теплая (на вечер);
- флиска/теплая кофта;
- термобелье (для сна);
- носки теплые/тонкие;
- рубашка с длинным рукавом от солнца;
- футболки/майки;
- штаны.
Личные вещи:
- кружка, ложка, миска;
- термос 1 литр;
- средство от насекомых (комары, мошкара);
- средство от укусов насекомых (комары, мошкара);
- спф крем (50-100);
- индивидуальная аптечка;
- личная гигиена (туалетная бумага, мыло, паста, щетка, полотенце);
- павербанк/солнечная панель;
- вода на дорогу (1,5-2,0 л. на человека);
- перекус в дорогу.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.