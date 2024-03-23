Рыболовные туры – туры в Якутске

Найдено 11 туров в категории «Рыболовные туры» в Якутске, цены от 19 900 ₽, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
6 июля в 10:00
9 июля в 10:00
от 69 000 за человека
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Авторский тур
20 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 авг в 10:00
от 145 000 за человека
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
12 июня в 10:00
23 июня в 10:00
от 40 000 за человека
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля в 10:00
от 91 000 за человека
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
5 июля в 10:00
от 19 900 за человека
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Начало: Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
16 июля в 10:00
110 000 за человека
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Сплав по реке Индигирке. Через ущелье восторга и восхищения
1 авг в 10:00
от 95 000 за человека
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
🚌 На автобусе
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
Начало: Г. Якутск
21 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 172000145 000 за человека
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
Начало: Г. Якутск
23 дек в 10:00
30 дек в 10:00
от 147000125 000 за человека
Экспедиция к Полюсу Холода
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Экспедиция к Полюсу Холода
Начало: г. Якутск
3 янв в 10:00
от 150 000 за человека
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Начало: Республика Саха (Якутия), Якутск
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    23 марта 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
    Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещениеСпасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение
  • С
    Сергей
    13 марта 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного). Повезло с погодой! Все
    читать дальше

    мероприятия были интересно преподнесены и спланированы. Дорога до Оймякона и обратно не была в тягость). Везде нас встречали радушно и гостеприимно! Спасибо большое за отдых!!!

    Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)Поездка прошла просто замечательно! Понравилась проработка маршрута, информационное обеспечение (наш гид Алексей рассказал нам много интересного)
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
    Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересноВсё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
    Спасибо организатору за красивый тур
    Спасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый турСпасибо организатору за красивый тур
  • М
    Марина
    27 февраля 2024
    Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
    Все было замечательно
    Все было замечательноВсе было замечательноВсе было замечательноВсе было замечательно
  • Е
    Евгений
    26 февраля 2024
    «Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
    Надежно, качественно, безопасно!
    Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!Надежно, качественно, безопасно!
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Тур в Якутию в Оймякон и к Ленским столбам
    Обалденно, потрясающе и все остальные подобные эпитеты))) Красота, вкуснота, море впечатлений, замечательные теплые люди и -57°С))) Ни одного минуса -
    читать дальше

    одни сплошные плюсы. Единственное, что может кому-то показаться минусом, но для меня - экстремальный незабываемый опыт (а посему тоже плюс): традиционные туалеты на улице (не везде, только в некоторых местах). Непередаваемые ощущения))) Хотя бы раз стОит попробовать))) В общем, оценка тура: 10 из 5)))

  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
    Великолепный организатор, такого не часто встретишь: ребята, которые работали с нами - гид/турлидер Айар Варламов, водители Антон, Алексей и Николай
    читать дальше

    (фамилий не знаю, к сожалению) - не просто чётко, слаженно, блестяще выполняли свою работу, но и заботились о нас - по-человечески, тепло. Учитывались все наши желания и пожелания. Группа у нас была разношерстная: пять человек из Таиланда, не говорящие по-русски от слова "совсем"; компания из четырех человек (семья плюс их друг); я, которая, вроде как, сама по себе. И при этом наша группа была очень сплочённая, дружная, организованная - никакого " разброда и шатания". Считаю, это тоже заслуга организатора. В итоге я возвращалась домой, оставив в Якутии частичку своей души. Это было одно из лучших моих путешествий.

  • N
    Nikita
    13 августа 2023
    Золотые скалы реки Синяя. Сплав
    Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
  • С
    Севостьянова
    6 июля 2023
    Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный сопровождающий Алексей, ему огромнейшее спасибо.
    Организаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. ПрекрасныйОрганизаторам большое спасибо! Все отлично. Программа тура очень интересная и выполнена полностью, несмотря на непогоду. Прекрасный

Ответы на вопросы от путешественников по Якутску в категории «Рыболовные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Якутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Золотые скалы реки Синяя. Сплав
  2. Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
  3. 3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
  4. Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
  5. Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Сколько стоит тур в Якутске в июне 2024
Сейчас в Якутске в категории "Рыболовные туры" можно забронировать 11 авторских туров от 19 900 до 150 000 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 11 туров в Якутске на 2024 год по теме «Рыболовные туры», 30 ⭐ отзывов, цены от 19900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам