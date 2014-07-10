Н Наталья Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!

Н Наталья Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные мешки для меня это вообще первый жизненный опыт😁. Отсутствие связи от слова СОВСЕМ) Было тоже так непривычно и в первый день чувствовалась какая то беспомощность, ведь мы так привыкли к гаджетам). В общем, от цивилизации в дикую природу- это оказывается колоссальный опыт и перезагрузка! Но бесконечное ночное небо в алмазах звёзд, бескрайние снежные просторы, голубое небо, яркое ласковое солнце, тишина и покой, а ещё дикие животные, БИЗОНЫ! Это вообще незабываемые впечатления) ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО за великолепный отдых!

Н Наталья Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.

Е Евгений Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама Надежно, качественно, безопасно!

N Nikita Золотые скалы реки Синяя. Сплав Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.

Т Тэш Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию Удивительное приключение))

Т Тэш Зимние Ленские Столбы Было здорово

С Соколов Зимние Ленские Столбы Сколько же радости принесло это небольшое, но столь насыщенное и интересное путешествие! Тем более, что выпало оно на канун Рождества. За один день мы не только посетили Ленские столбы, но и побывали в гостях у смотрителя этого заповедника, который угощал нас бульоном и чаем. Погрелись у печки перед и после восхождения на Столбы, познакомились с его ласковой помощницей-собакой. Незабываемое впечатление оставила поездка по зимнику на микроавтобусе и, конечно, пересечение Лены на снегоходе. Большое спасибо, Большая страна!

Н Николай Золотые скалы реки Синяя. Сплав Тур полностью соответствовал заявленному на сайте. Посетили все локации, насладились природой и погодой. Рыба стала ловится только в последний день. Так что претензии к рыбе! Да еше, кормежка была, как в санатории для дистрификов: три приёма пиши в день (не считая перекусов, с ежедневным горячим первым блюдом. С супом, Карл. И вот как тут можно было похудеть?