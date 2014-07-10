1 чел.
По популярности
Авторский тур
11 дней
Экспедиция к Синским столбам
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
125 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Открой неизведанную Якутию. Активный тур
Республика Саха (Якутия), Якутск
4 июня
11 июня
18 июня
25 июня
70 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Оймякон. Зимняя автоэкспедиция
г. Якутск
23 дек
30 дек
3 янв
27 янв
от 147000125 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Республика Саха (Якутия), Якутск
5 июня
10 июня
12 июня
17 июня
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Круиз на выходные по маршруту Якутск - Ленские столбы - Якутск
Республика Саха (Якутия), Якутск
14 июня
21 июня
28 июня
5 июля
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
10 июля
14 авг
от 147 100₽ за человека
скидка
16%
Авторский тур
8 дней
21 дек
30 дек
1 янв
25 янв
от 172000145 000₽ за человека
скидка
14%
Авторский тур
3 дня
Зимние Синские Столбы. Путешествие в Якутию
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
3 янв
22 фев
7 мар
4200036 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Золотые скалы реки Синяя. Сплав
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
20 июня
24 июня
6 июля
9 июля
от 69 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка на реке Амга
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
4 июля
64 000₽ за человека
Авторский тур
20 дней
Сплав и рыбалка на тайменя и ленков на реке Алгама
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 авг
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3-дневный экспресс-тур на реку Синяя
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
12 июня
23 июня
5 июля
9 июля
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Сплав и рыбалка по таежной реке Туолба
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
18 июля
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Ленские столбы. 2-дневный тур через Булгунняхтах
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
5 июля
от 19 900₽ за человека
Авторский тур
11 дней
«Лето на Полюсе Холода». К водопадам Оймякона
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
16 июля
110 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Экспедиция к Полюсу Холода
г. Якутск
5 янв
от 150 000₽ за человека
скидка
7%
Авторский тур
1 день
Зимние Ленские Столбы
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
2 янв
23 фев
8 мар
1400013 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие к Синским и Ленским столбам
Республика Саха (Якутия), Якутск
25 мар
69 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Дух Севера. Тропы хребта Сунтар Хаята
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
26 июня
67 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
1 авг
от 95 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Сплав и рыбалка на реке Вилюй
Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск
3 авг
80 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья23 марта 2024Спасибо Анатолию, нашему гиду за терпение к новичкам и вкусную еду) СПАСИБО Петру за безопасное перемещение на таком большом транспорте и за гостеприимство на базе! ВСЕ ОЧЕНЬ БЕЗОПАСНО,ПРОДУМАННО, ОРГАНИЗОВАННО!!
- ННаталья23 марта 2024Немного с опозданием, но хочется поделиться впечатлениями от посещения Синских столбов. Признаюсь, я не была готова к походным условиям, спальные мешки для меня это вообще первый жизненный опыт😁. Отсутствие связи от слова СОВСЕМ) Было тоже так непривычно и в первый день чувствовалась какая то беспомощность, ведь мы так привыкли к гаджетам). В общем, от цивилизации в дикую природу- это оказывается колоссальный опыт и перезагрузка! Но бесконечное ночное небо в алмазах звёзд, бескрайние снежные просторы, голубое небо, яркое ласковое солнце, тишина и покой, а ещё дикие животные, БИЗОНЫ! Это вообще незабываемые впечатления) ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! СПАСИБО за великолепный отдых!
- ННаталья27 февраля 2024Всё было очень здорово организовано. Душевная компания. Красивейшие места. Красиво и интересно.
- ЕЕвгений26 февраля 2024Надежно, качественно, безопасно!
- NNikita13 августа 2023Очень красивые виды на реке Синяя. Даже Ленские столбы впечатляют меньше) по питанию, маршруту и т. д. нареканий нет.
- ТТэш12 января 2023Удивительное приключение))
- ТТэш12 января 2023Было здорово
- ССоколов10 января 2023Сколько же радости принесло это небольшое, но столь насыщенное и интересное путешествие! Тем более, что выпало оно на канун Рождества. За один день мы не только посетили Ленские столбы, но и побывали в гостях у смотрителя этого заповедника, который угощал нас бульоном и чаем. Погрелись у печки перед и после восхождения на Столбы, познакомились с его ласковой помощницей-собакой. Незабываемое впечатление оставила поездка по зимнику на микроавтобусе и, конечно, пересечение Лены на снегоходе. Большое спасибо, Большая страна!
- ННиколай5 сентября 2022Тур полностью соответствовал заявленному на сайте. Посетили все локации, насладились природой и погодой. Рыба стала ловится только в последний день. Так что претензии к рыбе! Да еше, кормежка была, как в санатории для дистрификов: три приёма пиши в день (не считая перекусов, с ежедневным горячим первым блюдом. С супом, Карл. И вот как тут можно было похудеть?
- ППавел10 января 2022Большое спасибо за контроль и организацию тура. В целом тур прошел хорошо. Имели место накладки в виде поломки транспорта. Однако сложности были преодолены принимающей стороной. Гид Анатолий - настоящий профессионал, плюс тактичный и вежливый.
Ответы на вопросы от путешественников по Якутску
Самые популярные туры в Якутске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 21
Сколько стоит тур в Якутске в апреле 2024
Сейчас в Якутске можно забронировать 21 тур от 10 500 ₽ до 150 000 ₽ со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Ищете незабываемые туры из Якутска или желаете увидеть сам город во всей его красе? На нашем сайте вы найдёте лучшие предложения туров в Якутске с актуальными ценами. Откройте для себя уникальные достопримечательности и культурное наследие этого северного города. Будь то яркие впечатления от зимних пейзажей или тёплые летние приключения, мы предлагаем туры для каждого сезона. Забронируйте своё приключение прямо сейчас и поделитесь впечатлениями с друзьями!