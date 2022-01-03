Якутск. Встреча в аэропорту

Встреча рано утром в аэропорту Якутска и трансфер в гостиницу, размещение в двухместных номерах.
Программа в Якутске: обзорный автобусный экскурсионный тур с посещением музеев.
Музей Мамонта – это единственный специализированный музей уникальных палеонтологических находок в мире.
Краеведческий музей им. Ярославского, где можно познакомиться с культурой народов Якутии и убедиться в разнообразии ее природного мира.
Посещение выставки «Сокровищница Якутии».
Обед в ресторане.
После обеда визит в этнографический комплекс «Ытык Хайа».
Участие в национальном обряде благословления Алгыс.
Переход в другой этнографический комплекс «Чочур- Муран»:
• знакомство с якутской лайкой, катание на собачьих упряжках по озеру Ытык-Кюель;
• пеший переход к горе Чочур- Муран;
• посещение комплекса «Царство Вечной Мерзлоты»;
• приветствие Чысхаана, угощение в ледяном баре (возможно только при группе от 6 чел).
Ужин в ресторане «Чочур-Муран».
Возвращение в город.
Ночь в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Переезд на 4WD микроавтобусе до Оймякона с ночевкой в Хандыге, горячий обед и ужин в полевых условиях (в машине), размещение в гостинице в Хандыге (только двухместное).
Автомобильный переезд лежит по Центральной части Якутии, далее на север с пересечением замерзших рек Лена и ее правого притока Алдан.
Расстояние от Якутска до Хандыги – 420 км.
Время в движении приблизительно 8 – 10 часов.
После завтрака в гостинице, трансфер от Хандыги до Оймякона (около 600 км) – 12-14 часов.
Маршрут лежит через Верхоянские горные хребты, Колымский Тракт – «Дорогу на костях», уникальную дорогу, построенную заключенными ГУЛАГА в период Сталинской эры.
Это дорога с богатой историей о трагических судьбах многих людей.
Вырезанные из горы мосты, переходы, бараки, и другие останки сооружений концентрационных лагерей.
Великолепные пейзажи, большие заснеженные горы, застывшие реки, обширные пастбища для северных оленей.
В районе метеостанции Восточная остановка на обед.
Приезд в Оймякон поздно вечером, размещение и ужин в семейной гостинице по 2 -3 человека.
После завтрака экскурсия по месту, где была зарегистрирована самая низкая температура (-71,2 С) в Северном полушарии Земли.
Поездка на конеферму, где вы увидите уникальную Якутскую лошадь, которая находится в течение целой зимы на открытом воздухе на пастбище и сама добывает себе корм под снегом.
Знакомство с их средой обитания, жизнью коневодов, возможна езда верхом на лошади для желающих.
Обед.
Подледная рыбалка в р. Индигирка.
Возможность личного участия и получения навыков подледной ловли рыбы, разделке рыбы.
Дегустация «строганины».
Разнообразие пойманной рыбы зависит от месяца.
Купание в Индигирке (для желающих).
Баня у метеоролога. Ужин. Отдых.
Завтрак.
Программа Фишки Холода (необычные свойства предметов в результате крайне низких температур).
Это возможно увидеть только на Полюсе Холода.
Посещение мэра Оймякона, чтобы получить свидетельства о посещении Полюса Холода.
Обед.
После обеда выезд в Томтор, размещение в семейной гостинице (двухместное).
Экскурсия по Томтору.
Посещение музея ледовых скульптур, зимней резиденции Чысхана (символа и властелина Холода).
Вечером – культурная программа в исполнении школьного этнографического танцевального ансамбля «Эйм».
Ужин. Отдых.
Завтрак.
Ранний выезд, около 7:00 утра по маршруту Томтор — Ючюгей.
Знакомство с жизнью и бытом эвенов-оленеводов, катание на оленях, обед у оленеводов.
Трансфер в Хандыгу.
Прибытие в пос. Хандыга около 21:00- 22:00.
Ужин. Отдых в гостинице.
После завтрака трансфер до Якутска.
Горячий обед в полевых условиях (в машине).
Прибытие в Якутск во второй половине дня, ориентировочно в 16:00.
Покупка сувениров.
Прощальный ужин.
Отдых в гостинице.
Рано утром трансфер в аэропорт.
Вылет из Якутска.
Тур предусматривает проживание в:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.