Якутск. Встреча в аэропорту

2 день

Переезд в Оймякон, Хандыга

Завтрак в гостинице.

Переезд на 4WD микроавтобусе до Оймякона с ночевкой в Хандыге, горячий обед и ужин в полевых условиях (в машине), размещение в гостинице в Хандыге (только двухместное).

Автомобильный переезд лежит по Центральной части Якутии, далее на север с пересечением замерзших рек Лена и ее правого притока Алдан.

Расстояние от Якутска до Хандыги – 420 км.

Время в движении приблизительно 8 – 10 часов.