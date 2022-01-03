Экспедиция к Полюсу Холода

Люди, которым присущ дух первооткрывателя и творца своей судьбы

5
3 отзыва
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Люди, которым присущ дух первооткрывателя и творца своей судьбы, стремятся доказать себе и другим, что им по плечу невозможное. Поэтому, не иссякает интерес к покорению Северного и Южного Полюса, взятию Эвереста, пустыни Сахары.

Но, только немногие могут похвастаться покорением Полюса Холода, ведь там были только единицы! Хотите быть среди них – пионеров? Тур проводится под индивидуальный запрос в любые удобные даты для группы от 2-х человек. Стоимость рассчитывается индивидуально.
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Экспедиция к Полюсу Холода
Ближайшие даты:

Программа тура по дням

1 день

Якутск. Встреча в аэропорту

Встреча рано утром в аэропорту Якутска и трансфер в гостиницу, размещение в двухместных номерах.

Программа в Якутске: обзорный автобусный экскурсионный тур с посещением музеев.

Музей Мамонта – это единственный специализированный музей уникальных палеонтологических находок в мире.

Краеведческий музей им. Ярославского, где можно познакомиться с культурой народов Якутии и убедиться в разнообразии ее природного мира.

Посещение выставки «Сокровищница Якутии».

Обед в ресторане.

После обеда визит в этнографический комплекс «Ытык Хайа».

Участие в национальном обряде благословления Алгыс.

Переход в другой этнографический комплекс «Чочур- Муран»:

• знакомство с якутской лайкой, катание на собачьих упряжках по озеру Ытык-Кюель;

• пеший переход к горе Чочур- Муран;

• посещение комплекса «Царство Вечной Мерзлоты»;

• приветствие Чысхаана, угощение в ледяном баре (возможно только при группе от 6 чел).

Ужин в ресторане «Чочур-Муран».

Возвращение в город.

Ночь в гостинице.

Якутск. Встреча в аэропорту
2 день

Переезд в Оймякон, Хандыга

Завтрак в гостинице.

Переезд на 4WD микроавтобусе до Оймякона с ночевкой в Хандыге, горячий обед и ужин в полевых условиях (в машине), размещение в гостинице в Хандыге (только двухместное).

Автомобильный переезд лежит по Центральной части Якутии, далее на север с пересечением замерзших рек Лена и ее правого притока Алдан.

Расстояние от Якутска до Хандыги – 420 км.
Время в движении приблизительно 8 – 10 часов.

Переезд в Оймякон, ХандыгаПереезд в Оймякон, Хандыга
3 день

Оймякон

После завтрака в гостинице, трансфер от Хандыги до Оймякона (около 600 км) – 12-14 часов.

Маршрут лежит через Верхоянские горные хребты, Колымский Тракт – «Дорогу на костях», уникальную дорогу, построенную заключенными ГУЛАГА в период Сталинской эры.

Это дорога с богатой историей о трагических судьбах многих людей.

Вырезанные из горы мосты, переходы, бараки, и другие останки сооружений концентрационных лагерей.

Великолепные пейзажи, большие заснеженные горы, застывшие реки, обширные пастбища для северных оленей.

В районе метеостанции Восточная остановка на обед.

Приезд в Оймякон поздно вечером, размещение и ужин в семейной гостинице по 2 -3 человека.

ОймяконОймякон
4 день

Оймякон. Экскурсии и подледная рыбалка

После завтрака экскурсия по месту, где была зарегистрирована самая низкая температура (-71,2 С) в Северном полушарии Земли.

Поездка на конеферму, где вы увидите уникальную Якутскую лошадь, которая находится в течение целой зимы на открытом воздухе на пастбище и сама добывает себе корм под снегом.

Знакомство с их средой обитания, жизнью коневодов, возможна езда верхом на лошади для желающих.

Обед.

Подледная рыбалка в р. Индигирка.

Возможность личного участия и получения навыков подледной ловли рыбы, разделке рыбы.

Дегустация «строганины».

Разнообразие пойманной рыбы зависит от месяца.

Купание в Индигирке (для желающих).

Баня у метеоролога. Ужин. Отдых.

Оймякон. Экскурсии и подледная рыбалкаОймякон. Экскурсии и подледная рыбалкаОймякон. Экскурсии и подледная рыбалка
5 день

Оймякон - Томтор

Завтрак.

Программа Фишки Холода (необычные свойства предметов в результате крайне низких температур).

Это возможно увидеть только на Полюсе Холода.

Посещение мэра Оймякона, чтобы получить свидетельства о посещении Полюса Холода.

Обед.

После обеда выезд в Томтор, размещение в семейной гостинице (двухместное).

Экскурсия по Томтору.

Посещение музея ледовых скульптур, зимней резиденции Чысхана (символа и властелина Холода).

Вечером – культурная программа в исполнении школьного этнографического танцевального ансамбля «Эйм».

Ужин. Отдых.

Оймякон - ТомторОймякон - ТомторОймякон - Томтор
6 день

Томтор - Ючюгей

Завтрак.

Ранний выезд, около 7:00 утра по маршруту Томтор — Ючюгей.

Знакомство с жизнью и бытом эвенов-оленеводов, катание на оленях, обед у оленеводов.

Трансфер в Хандыгу.

Прибытие в пос. Хандыга около 21:00- 22:00.

Ужин. Отдых в гостинице.

Томтор - ЮчюгейТомтор - Ючюгей
7 день

Переезд в Якутск. Прощальный ужин

После завтрака трансфер до Якутска.

Горячий обед в полевых условиях (в машине).

Прибытие в Якутск во второй половине дня, ориентировочно в 16:00.

Покупка сувениров.

Прощальный ужин.

Отдых в гостинице.

8 день

Якутск. Отъезд

Рано утром трансфер в аэропорт.

Вылет из Якутска.

Проживание

Тур предусматривает проживание в:

  • пос. Хандыга, Оймякон – семейная гостиница, размещение в комнатах по 2-3 человека;
  • г. Якутск – двухместный номер в отеле.

Варианты проживания

Отель / семейная гостиница по пути следования

7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в отеле в Якутске и в гостевых домах в Оймяконе
  • Питание – полный пансион
  • Индивидуальные переезды на машине
  • Экскурсионная программа в Якутске и Оймяконе
  • Сопровождение гида-водителя по всему маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Якутск и обратно
  • Медицинская страховка
  • Алкогольные напитки
  • Чаевые
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Якутск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 245 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
3 янв 2022
Все было на высоте.
А
6 апр 2021
Нашу поездку вряд ли можно назвать расслабленным отдыхом - мы делали по две высадки в день, или совмещали высадки и круизы на лодках Зодиак. Благодаря нашему экспедиционному лидеру мы смогли увидеть и успеть так неожиданно много. Далеко не в каждый круиз туристы успевают посетить все запланированные места высадок! Иногда вечером туристы валились с ног от усталости и обилия впечатлений.
Не бойтесь дальней дороги и антарктических «холодов»! Когда мы отправлялись в плавание, каждый из нас ждал чего-то особенного, у каждого была своя антарктическая мечта… Впереди были приключения, но мы еще не знали, каким будет наш путь. В результате, этот круиз превзошел все наши ожидания - все мечты сбылись!
Смело отправляйтесь в Антарктику, вы будете вознаграждены захватывающими пейзажами, огромным и уникальным миром живой природы и запомните это путешествие всю жизнь!
О
2 фев 2021
Антарктику мы посетили компанией, ездили двумя семьями. С погодой нам повезло, хотя время близилось к антарктической осени. Пролив Дрейка встретил нас ясным небом и спокойной гладью воды, за что ему большое спасибо. После вкусного обеда и лекции о природе этих красивых мест мы высадились в заливе Вильхемина. Наблюдали чудо природы – горбатых китов, их было больше десятка. А так же пингвины, морские котики, тюлени-леопарды попадались нам повсюду.
Были с визитом на полярной станции, нас угостили фирменным напитком, который нас впечатлил, но рецепт нам не рассказали. А плавание на каяках стерло грань между нами и Антарктикой, настолько все было близко и тонко.

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