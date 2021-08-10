Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Сheck-inn в 14:00.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Юбилейный год для нашего города – 140 лет.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Трансфер в порт Корсаков.
Оформление на судно.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Ранним утром, на подходе к острову Кунашир, в ясную погоду взору открывается величественный вулкан Тятя.
10:00 Прибытие на остров Шикотан.
Стоянка 3 часа.
Небольшая самостоятельная прогулка в окрестностях п.Малокурильское.
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец».
20:00 Ужин в кафе.
В случае прибытия судна на Кунашир в 10:00 утра организуем маршрут без доплат.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее треккинг 2 - 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее треккинг 2.5 - 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу).
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.
Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».
Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой – уха.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино.
Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.
Пешком несколько километров по берегу вдоль Головнинского клифа – чрезвычайно впечатляющий природный объект.
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.
Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.
Маршрут возможен только в большой отлив (!), в зависимости от карты приливов/отливов маршрут может быть организован в другой день.
В противном случае альтернативный маршрут по погоде.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
Ручей Кислый стекает с вулкана Менделеева, спадая водопадами, образовал природные ванны-джакузи.
После прохладных ванн едем в термальный комплекс «Горячий пляж» – открытые и закрытые ванны с лечебной вулканической водой и разными температурами.
Зоны отдыха.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на машинах.
Сегодня день без треккингов, отдых в красивой бухте с живописными видами с вершины горы Собачка и с соседних вершинок, купание в Охотском море.
Обед костровой – такой ухи вы точно не пробовали.
Возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
10:00 Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Трансфер в порт.
Оформление на судно.
Отход теплохода в 13:00.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.
Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).
20:00 Подход судна в порт Корсаков.
Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск.
Размещение в гостинице.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день
Рекомендуем посетить:
1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света.
На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц.
2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка.
3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.
Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
4. Сахалинский краеведческий музей.
5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).
6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов.
Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!
А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Гостиница
|при двухместном размещении
|доплата за одноместное
|Гагарин 3*
|149 000
|16 800
|Мега Палас 4*
|153 000
|22 600
Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):
Доплаты на Кунашире (по желанию, под запрос):
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных – кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.
Опасные объекты:
Растение ипритка – вызывает сильные ожоги и аллергию.
Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Менделеева мы поднимаемся по узкой тропинке через заросли бамбука с постоянным набором высоты, местами подъем очень крутой.
На вулкан Головнина мы идем 7 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.