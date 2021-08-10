Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды — остров Кунашир. Здесь цветет магнолия и земля дышит горячим паром, здесь трава выше человека и подножия вулканов выстелены бамбуком, здесь кипящие фонтаны и гордые скалы, открытые всем ветрам, и в закате солнца босиком по океану с осознанием того, что ты на краю света.

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет

Отдохнем в термальным комплексе «Горячий пляж». Вас ждут открытые и закрытые ванны с лечебной вулканической водой и разными температурами

Увидим красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури

Попробуем вкуснейшую сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икру и чай с травами

Поищем янтарь на янтарном побережье и, возможно, нам посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях

Программа тура по дням

1 день Прибытие. Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу. Сheck-inn в 14:00. Приветственный обед в японском ресторане. Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску. Юбилейный год для нашего города – 140 лет. Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов. Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно). В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

2 день Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса. По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать. В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами. 19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

3 день Размещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское море

08:00 Завтрак в гостинице. 09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно. 12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск. Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море. С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива. Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

4 день Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

Ранним утром, на подходе к острову Кунашир, в ясную погоду взору открывается величественный вулкан Тятя. 10:00 Прибытие на остров Шикотан. Стоянка 3 часа. Небольшая самостоятельная прогулка в окрестностях п.Малокурильское. Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно). 18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. Едем здороваться с Тихим океаном! Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец». 20:00 Ужин в кафе. В случае прибытия судна на Кунашир в 10:00 утра организуем маршрут без доплат.

5 день Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее треккинг 2 - 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

6 день Вулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее треккинг 2.5 - 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека. Время стоянки в кальдере ~3 часа. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее. В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение. На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу). Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

7 день Мыс «Столбчатый». Столбовские термальные источники и скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира». Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи». Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой – уха. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

8 день Головнинский клиф – Белые скалы острова Кунашир

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино. Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году. Пешком несколько километров по берегу вдоль Головнинского клифа – чрезвычайно впечатляющий природный объект. В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет. Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники. Маршрут возможен только в большой отлив (!), в зависимости от карты приливов/отливов маршрут может быть организован в другой день. В противном случае альтернативный маршрут по погоде. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

9 день Термальный комплекс «Горячий пляж» и «Ванночки» на Кислом

09:00 Завтрак в кафе. Ручей Кислый стекает с вулкана Менделеева, спадая водопадами, образовал природные ванны-джакузи. После прохладных ванн едем в термальный комплекс «Горячий пляж» – открытые и закрытые ванны с лечебной вулканической водой и разными температурами. Зоны отдыха. Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

10 день Гора Собачка. Озера и отдых в бухте

09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на машинах. Сегодня день без треккингов, отдых в красивой бухте с живописными видами с вершины горы Собачка и с соседних вершинок, купание в Охотском море. Обед костровой – такой ухи вы точно не пробовали. Возвращение в гостиницу. Ужин в кафе.

11 день Прощание с Кунаширом

10:00 Завтрак в кафе. Экскурсия в краеведческий музей. Трансфер в порт. Оформление на судно. Отход теплохода в 13:00. Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно). В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.

12 день Прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно). 20:00 Подход судна в порт Корсаков. Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск. Размещение в гостинице.

13 день Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день Рекомендуем посетить: 1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц. 2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка. 3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России. 4. Сахалинский краеведческий музей. 5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары). 6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

14 день Отъезд