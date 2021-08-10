Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир

Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды - остров Кунашир

5
3 отзыва
Путешествие на самый южный остров Большой Курильской гряды — остров Кунашир.

Здесь цветет магнолия и земля дышит горячим паром, здесь трава выше человека и подножия вулканов выстелены бамбуком, здесь кипящие фонтаны и гордые скалы, открытые всем ветрам, и в закате солнца босиком по океану с осознанием того, что ты на краю света.
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Путешествие на край света. Тур на Сахалин и Кунашир
Ближайшие даты:
18
авг
18
сен

Что вас ожидает 🤩

Янтарное побережье
Янтарное побережье
Поищем янтарь на янтарном побережье и, возможно, нам посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях
Дальневосточные деликатесы
Дальневосточные деликатесы
Попробуем вкуснейшую сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икру и чай с травами
Побережье Охотского моря
Побережье Охотского моря
Увидим красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури
Отдых в термальным комплексе
Отдых в термальным комплексе
Отдохнем в термальным комплексе «Горячий пляж». Вас ждут открытые и закрытые ванны с лечебной вулканической водой и разными температурами
Прогулка по берегу вдоль Головнинского клифа
Прогулка по берегу вдоль Головнинского клифа
В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет

Программа тура по дням

1 день
Прибытие. Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. 

Встреча в аэропорту. 

Трансфер в гостиницу. 

Сheck-inn в 14:00.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску

Юбилейный год для нашего города – 140 лет.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много ресторанов с японской, корейской, китайской, европейской и русской кухней.

Прибытие. Обзорная экскурсияПрибытие. Обзорная экскурсияПрибытие. Обзорная экскурсияПрибытие. Обзорная экскурсияПрибытие. Обзорная экскурсия
2 день
Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. 

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и поищем янтарь, возможно посчастливится увидеть нерп, отдыхающих на камнях. 

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. 

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В Тихой прогулка по побережью, после которого горячий обед – вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами.

19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
3 день
Размещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское море

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Трансфер в порт Корсаков. 

Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск. 

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова. 

За мысом Анива теплоход выходит в открытое Охотское море. 

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива. 

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Размещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское мореРазмещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское мореРазмещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское мореРазмещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское мореРазмещение на теплоходе. Выход в открытое Охотское море
4 день
Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»

Ранним утром, на подходе к острову Кунашир, в ясную погоду взору открывается величественный вулкан Тятя.

10:00 Прибытие на остров Шикотан. 

Стоянка 3 часа. 

Небольшая самостоятельная прогулка в окрестностях п.Малокурильское. 

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

18:00 Прибытие в Южно-Курильск, остров Кунашир. 

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. 

Едем здороваться с Тихим океаном! 

Прогулка по побережью – кекур «Чертов палец».

20:00 Ужин в кафе.

В случае прибытия судна на Кунашир в 10:00 утра организуем маршрут без доплат.

Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»Остров Кунашир. Тихоокеанское побережье, кекур «Чертов палец»
5 день
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее треккинг 2 - 2.5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. 

Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа. 

Обед (сухпаек). 

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках. 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные вулканические источники вулкана Менделеева
6 день
Вулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее треккинг 2.5 - 3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону. 

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека. 

Время стоянки в кальдере ~3 часа. 

Обед (сухпаек). 

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение. 

На вулкане Головнина и вулкане Менделеева можно увидеть остатки серных японских заводов (выпаривали и перерабатывали серу).

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина, озёра Кипящее и Горячее
7 день
Мыс «Столбчатый». Столбовские термальные источники и скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. 

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.

Скалы «Белые монахи». 

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». 

Осмотр скал вулканического происхождения, образованных из пяти-шестигранных каменных столбов-исполинов. 

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. 

Купание в море. 

Обед костровой – уха. 

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Мыс «Столбчатый». Столбовские термальные источники и скалы «Белые монахи»Мыс «Столбчатый». Столбовские термальные источники и скалы «Белые монахи»Мыс «Столбчатый». Столбовские термальные источники и скалы «Белые монахи»Мыс «Столбчатый». Столбовские термальные источники и скалы «Белые монахи»Мыс «Столбчатый». Столбовские термальные источники и скалы «Белые монахи»
8 день
Головнинский клиф – Белые скалы острова Кунашир

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Пешком несколько километров по берегу вдоль Головнинского клифа – чрезвычайно впечатляющий природный объект. 

В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Маршрут возможен только в большой отлив (!), в зависимости от карты приливов/отливов маршрут может быть организован в другой день. 

В противном случае альтернативный маршрут по погоде.

Возвращение в гостиницу вечером. 

Ужин в кафе.

Головнинский клиф – Белые скалы острова КунаширГоловнинский клиф – Белые скалы острова КунаширГоловнинский клиф – Белые скалы острова КунаширГоловнинский клиф – Белые скалы острова КунаширГоловнинский клиф – Белые скалы острова Кунашир
9 день
Термальный комплекс «Горячий пляж» и «Ванночки» на Кислом

09:00 Завтрак в кафе.

Ручей Кислый стекает с вулкана Менделеева, спадая водопадами, образовал природные ванны-джакузи.

После прохладных ванн едем в термальный комплекс «Горячий пляж» – открытые и закрытые ванны с лечебной вулканической водой и разными температурами. 

Зоны отдыха.

Возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

10 день
Гора Собачка. Озера и отдых в бухте

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах. 

Сегодня день без треккингов, отдых в красивой бухте с живописными видами с вершины горы Собачка и с соседних вершинок, купание в Охотском море.

Обед костровой – такой ухи вы точно не пробовали. 

Возвращение в гостиницу. 

Ужин в кафе.

Гора Собачка. Озера и отдых в бухтеГора Собачка. Озера и отдых в бухтеГора Собачка. Озера и отдых в бухтеГора Собачка. Озера и отдых в бухтеГора Собачка. Озера и отдых в бухте
11 день
Прощание с Кунаширом

10:00 Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей. 

Трансфер в порт. 

Оформление на судно. 

Отход теплохода в 13:00.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

В случае отхода судна в 22:00 организуем маршрут на полдня без доплат.

Прощание с КунаширомПрощание с КунаширомПрощание с КунаширомПрощание с КунаширомПрощание с Кунаширом
12 день
Прибытие на Сахалин

Завтрак и обед на теплоходе в кафе (самостоятельно).

20:00 Подход судна в порт Корсаков. 

Встреча в порту и трансфер в Южно-Сахалинск. 

Размещение в гостинице.

Прибытие на СахалинПрибытие на СахалинПрибытие на СахалинПрибытие на СахалинПрибытие на Сахалин
13 день
Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день

Рекомендуем посетить:

1. Зооботанический парк – место, где можно встретить представителей животного мира, собранных с разных концов света. 

На 8 га размещены две сотни видов разных животных и птиц.

2. Вечерние прогулки по городскому парку им. Ю. А. Гагарина – танцующие фонтаны, красивые аллеи, аттракционы, озеро с лодками и катамаранами, железная дорога вокруг парка.

3. Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий.

Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.

4. Сахалинский краеведческий музей.

5. Аквапарк и SPA комплекс (гидро-массажный бассейн, горки, восточная и финская бани, хамам, соляная и кипарисовая сауны, детский SPAкомплекс с бассейном, baby клуб с интерактивными занятиями, рестораны, бары).

6. Сувенирные магазины и Рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. 

Лучшего подарка для близких и друзей не придумать!

А по пути в аэропорт можно забрать заказы.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
14 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • в Южно-Сахалинске в гостинице "Гагарин" или “Мега Палас”, 2-х местное размещение;
  • в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Гостиницапри двухместном размещениидоплата за одноместное
Гагарин 3*149 00016 800
Мега Палас 4*153 00022 600

Стоимость проживания в Южно-Сахалинске (дополнительные сутки при желании):

  • г-ца «Гагарин» 3* – 6 400 руб./чел./ночь DBL; 5 200 руб./чел./ночь SNGL;
  • г-ца «Мега-Палас» 4* – 8 300 руб./чел./ночь DBL; 7 200 руб./чел./ночь SNGL.

Доплаты на Кунашире (по желанию, под запрос):

  • за 2-х местный люкс в г-це Флагман (с удобствами) на о. Кунашир – 9 600 руб./чел/7 ночей;
  • за одноместный номер в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 11 600 руб./чел./7 ночей;
  • за 2-х местный люкс в г-це Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир – 11 600 руб./чел./7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер аэропорт – гостиница – аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице, 2-х местное размещение
  • Трансфер Южно-Сахалинск – порт Корсаков – Южно-Сахалинск
  • Портовые сборы
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-х местное размещение (ч/у)
  • Питание на Сахалине, указанное в программе
  • Питание на Кунашире 3-х разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины в Южно-Сахалинске)
  • Питание на теплоходе (по меню)
  • Билет на теплоход Корсаков – Южно-Курильск – Корсаков:4-х местная каюта – 13 000 руб. /чел. 2-х местная каюта – 15 800 руб. /чел.
  • 4-х местная каюта – 13 000 руб. /чел.
  • 2-х местная каюта – 15 800 руб. /чел.
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!

Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.

Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.

Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных – кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

Растение ипритка – вызывает сильные ожоги и аллергию.

Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).

Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Сложность маршрутов на острове Кунашир

Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Менделеева мы поднимаемся по узкой тропинке через заросли бамбука с постоянным набором высоты, местами подъем очень крутой.
На вулкан Головнина мы идем 7 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
И
10 авг 2021
Незабываемое путешествие действительно на край света! Осуществить его помогла команда настоящих профессионалов и на Сахалине, и на острове Кунашир. Программа тура составлена грамотно и охватывает большое число природных и культурных объектов.
В
10 окт 2020
Все было отлично. Спасибо большое!!!
В
18 июня 2022
Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию прекрасного тура, размещение в Курильске, великолепную еду при отеле, объём и разнообразие экскурсий!
Особая благодарность и восхищение нашему гиду, Татьяне! Гостеприимная, харизматичная, очень позитивная девушка, которая знакомила нас с красотами острова, красочно и интересно рассказывая о нем! Впечатлений и удовольствий много, спасибо Вам огромное!!! 🤗😊
У нас ещё много экскурсий в Южно-Курильске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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