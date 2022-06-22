Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов.
Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК "Горный Воздух" и полюбуемся на город с высоты птичьего полета.
Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону).
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в бухту "Тихая".
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове "Заметный".
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная понорамма на окрестности Бухты.
Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами.
После обеда переезд на самый высокий водопад острова Сахалин, "Клоковский" высота водопада 48 м.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское.
Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление из Южно-Сахалинска.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов.
Восточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Обед, а также ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие в Южно-Курильск.
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе Южно-Курильска.
Обзорная экскурсия по Южно-Курильску.
Отправляемся к Тихому океану!
Кеккур "Чертов палец" и "Чертовы ворота".
Посещение природных ванночек.
Ужин в кафе
Термальные вулканические источники вулкана Менделеева.
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.
А теперь он — достопримечательность России.
Вулкан "Менделеева", расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д.И. Менделеева.
Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей.
Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.
Правда, иногда сон этой "красавицы" становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность.
Впрочем, всерьез "горячая дама" просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности "Большое фумарольное поле вулкана Менделеева»" транспортом до 17 км, далее трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды.
Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности "Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее" транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2-х часов.
Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: "Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир".
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности.
Экологическая тропа "Столбовская", термальные грязевые источники, выход на побережье.
Скалы "Белые монахи".
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу "Столбчатому".
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие "аквариумы" и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).
Регистрация и оформление пассажиров на теплоход.
22:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов.
Питание на теплоходе самостоятельно.
20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.
Размещение в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска.
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Сахалин и о. Кунашир, а также на теплоходе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница/размещение
|Двухместное
|Одноместное
|"Лотос" (без завтраков)
|108 600
|121 000
|"Гагарин"
|112 500
|127 500
|"Парадайз Ризот"
|121 000
|140 250
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».