Сахалин - Кунашир

Наш удивительный, полный приключений тур по двум островам Сахалинской гряды - Сахалину и Кунаширу

4.7
3 отзыва
Наш удивительный, полный приключений тур по двум островам Сахалинской гряды – Сахалину и Кунаширу.
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Сахалин - Кунашир
Ближайшие даты:
06
июл
13
июл
10
авг
24
авг
31
авг
14
сен

Что вас ожидает 🤩

Сочные морепродкуты
Сочные морепродкуты
Мы отобедаем в лучшем Японском ресторане блюдами из дальневосточных морепродуктов
Бухта Тихая
Бухта Тихая
Увидим лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове "Заметный" во время прогулки в бухту
Поездка на джипах
Поездка на джипах
Нас ждет увлекательная поездка на джипах до мыса Великан
Фумарольное поле
Фумарольное поле
Осмотрим фумаролы и сольфатары вулкана Менделеева, а также искупаемся в термальных источниках
Вулкан Головнина
Вулкан Головнина
Посетим самый южный вулкан Курильской гряды и увдим два кратера – озера Кипящее и Горячее.
Мыс "Столбчатый"
Мыс "Столбчатый"
Увидим одно из самых удивительных и уникальных мест на земле – геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в Южно-Сахалинск

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов.

Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК "Горный Воздух" и полюбуемся на город с высоты птичьего полета.

Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-СахалинскПрибытие в Южно-Сахалинск
2 день
Бухта &quot;Тихая&quot; и водопад Клоковский

Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону).

По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в бухту "Тихая".

Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове "Заметный".

Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная понорамма на окрестности Бухты.

Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами.

После обеда переезд на самый высокий водопад острова Сахалин, "Клоковский" высота водопада 48 м.

Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

Бухта &quot;Тихая&quot; и водопад КлоковскийБухта &quot;Тихая&quot; и водопад КлоковскийБухта &quot;Тихая&quot; и водопад КлоковскийБухта &quot;Тихая&quot; и водопад Клоковский
3 день
Джип-тур, мыс Великан

Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское.

Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.

Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление из Южно-Сахалинска.

Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.

Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов.

Восточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Джип-тур, мыс ВеликанДжип-тур, мыс ВеликанДжип-тур, мыс ВеликанДжип-тур, мыс Великан
4 день
Отправление на остров Кунашир

09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.

Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Обед, а также ужин на теплоходе (самостоятельно).

5 день
Прибытие в Южно-Курильск

Прибытие в Южно-Курильск.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе Южно-Курильска.

Обзорная экскурсия по Южно-Курильску.

Отправляемся к Тихому океану!

Кеккур "Чертов палец" и "Чертовы ворота".

Посещение природных ванночек.

Ужин в кафе

Прибытие в Южно-КурильскПрибытие в Южно-КурильскПрибытие в Южно-КурильскПрибытие в Южно-Курильск
6 день
Фумарольное поле вулкана Менделеева

Термальные вулканические источники вулкана Менделеева.

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.

А теперь он — достопримечательность России.

Вулкан "Менделеева", расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д.И. Менделеева.

Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей.

Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.

Правда, иногда сон этой "красавицы" становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность.

Впрочем, всерьез "горячая дама" просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году.

09:00 Завтрак в кафе. 

10:00 Отправление на маршрут средней сложности "Большое фумарольное поле вулкана Менделеева»" транспортом до 17 км, далее трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Обед (сухпаек).

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева
7 день
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды.

Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности "Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее" транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2-х часов.

Обед (сухпаек).

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.

Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
8 день
Мыс &quot;Столбчатый&quot;, Столбовские термальные источники, отправление на Сахалин

Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: "Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир".

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности.

Экологическая тропа "Столбовская", термальные грязевые источники, выход на побережье.

Скалы "Белые монахи".

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу "Столбчатому".

Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие "аквариумы" и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Купание в море.

Обед костровой.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).

Регистрация и оформление пассажиров на теплоход.

22:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов.

Питание на теплоходе самостоятельно.

Мыс &quot;Столбчатый&quot;, Столбовские термальные источники, отправление на СахалинМыс &quot;Столбчатый&quot;, Столбовские термальные источники, отправление на СахалинМыс &quot;Столбчатый&quot;, Столбовские термальные источники, отправление на СахалинМыс &quot;Столбчатый&quot;, Столбовские термальные источники, отправление на Сахалин
9 день
Прибытие на остров Сахалин

20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).

Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.

Размещение в гостинице.

10 день
Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Сахалин и о. Кунашир, а также на теплоходе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница/размещение Двухместное Одноместное
 "Лотос" (без завтраков) 108 600 121 000
"Гагарин" 112 500 127 500
"Парадайз Ризот" 121 000 140 250

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
  • Услуги экскурсовода по программе
  • Проживание в гостинице Южно-Курильска
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками
  • Пограничный пропуск на о. Кунашир
  • Пропуск в заповедник "Курильский"
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратнопитание
  • Не указанное в программебилет на теплоход по маршруту Корсаков – Южно-Курильск (в одну сторону):каюта 3-ой кат. (4-х мест. с удобствами) – 8 000 руб. /1 чел. питание на теплоходе
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве;
  • также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • рюкзак;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.
С
19 июня 2022
Экскурсии организованы профессионально. Четко по времени приезжал транспорт. Где нужно было организована экипировка. Экскурсии были разнообразны. В горы ходили, по охотскому морю плавали, самостоятельно собирали моллюсков. Последний день не перегружен. Есть возможность купить сувениры и морепродукты.

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