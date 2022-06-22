Наш удивительный, полный приключений тур по двум островам Сахалинской гряды – Сахалину и Кунаширу.

Увидим одно из самых удивительных и уникальных мест на земле – геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы

Посетим самый южный вулкан Курильской гряды и увдим два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Осмотрим фумаролы и сольфатары вулкана Менделеева, а также искупаемся в термальных источниках

Нас ждет увлекательная поездка на джипах до мыса Великан

Увидим лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове "Заметный" во время прогулки в бухту

Мы отобедаем в лучшем Японском ресторане блюдами из дальневосточных морепродуктов

Программа тура по дням

1 день Прибытие в Южно-Сахалинск

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов. Далее нас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК "Горный Воздух" и полюбуемся на город с высоты птичьего полета. Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом. По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно).

2 день Бухта "Тихая" и водопад Клоковский

Завтрак в гостинице. 10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону). По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь. Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных). Прибытие в бухту "Тихая". Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове "Заметный". Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная понорамма на окрестности Бухты. Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами. После обеда переезд на самый высокий водопад острова Сахалин, "Клоковский" высота водопада 48 м. Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

3 день Джип-тур, мыс Великан

Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское. Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. Завтрак в ресторане гостиницы. Отправление из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках. Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары. Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов. Восточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

4 день Отправление на остров Кунашир

09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков. Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков. 10:00 Оформление на судно. После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты. 12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир). Обед, а также ужин на теплоходе (самостоятельно).

5 день Прибытие в Южно-Курильск

Прибытие в Южно-Курильск. Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. Обед в кафе Южно-Курильска. Обзорная экскурсия по Южно-Курильску. Отправляемся к Тихому океану! Кеккур "Чертов палец" и "Чертовы ворота". Посещение природных ванночек. Ужин в кафе

6 день Фумарольное поле вулкана Менделеева

Термальные вулканические источники вулкана Менделеева. У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь он — достопримечательность России. Вулкан "Менделеева", расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы. С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д.И. Менделеева. Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей. Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину. Правда, иногда сон этой "красавицы" становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность. Впрочем, всерьез "горячая дама" просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году. 09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на маршрут средней сложности "Большое фумарольное поле вулкана Менделеева»" транспортом до 17 км, далее трекинг 2 – 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа. Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

7 день Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды. Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года. 09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности "Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее" транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика. Время стоянки в кальдере около 2-х часов. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее. Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью. Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни. Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

8 день Мыс "Столбчатый", Столбовские термальные источники, отправление на Сахалин

Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы. Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность. Жители Кунашира говорят: "Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир". 09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности. Экологическая тропа "Столбовская", термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы "Белые монахи". Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу "Столбчатому". Осмотр скал вулканического происхождения. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие "аквариумы" и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе. Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир). Регистрация и оформление пассажиров на теплоход. 22:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов. Питание на теплоходе самостоятельно.

9 день Прибытие на остров Сахалин

20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин). Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск. Размещение в гостинице.

10 день Отъезд