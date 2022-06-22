Преимущества этого путешествия:
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Обед а также ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе Южно-Курильска.
Обзорная экскурсия по Южно-Курильску, отправляемся к Тихому океану.
Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».
Посещение природных ванночек.
Ужин в кафе – вас ждут свежие морепродукты, вкуснейшие блюда.
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь он — достопримечательность России.
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д.И. Менделеева.
Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей.
Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.
Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность.
Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 - 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Обед (сухпаек).
Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды.
Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2-х часов.
Обед (сухпаек).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности.
Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.
Скалы «Белые монахи».
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Купание в море.
Обед костровой.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе.
Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан).
Регистрация и оформление пассажиров на теплоход.
14:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов.
Питание на теплоходе самостоятельно.
20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск, размещение в гостинице (ночь в гостинице не входит в стоимость тура).
Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах в г. Южно-Курильск и в каюте теплохода (согласно купленным билетам).
На даты: 04.07 – 08.07; 21.07 – 25.07; 01.08 – 05.08; 03.08 – 07.08 в туре предусматривается передвижение на самолете (не на теплоходе).
Доплата за авиабилеты в эти даты по маршруту Южно-Сахалинск – Южно-Курильск – Южно-Сахалинск составляет 12500 руб./чел.
Доплаты к туру (по желанию):
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».
Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.
Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска: