Кунашир - остров четырех вулканов

Кунашир - такой далекий и такой манящий! Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть

4.7
3 отзыва
Кунашир – такой далекий и такой манящий! Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть настоящие природные чудеса: причудливые скалы, термальные озера, величественные вулканы и охотское море.
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Ближайшие даты:
28
июн
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • увидите вулканы и кекуры, дымящиеся фумарольные поля и лагунные озера;
  • искупаетесь в целебных термальных источниках;
  • попробуете дальневосточные деликатесы;
  • посетите уникальный мыс Столбчатый — памятник природы мирового значения..

Программа тура по дням

1 день
Переезд на остров Кунашир

09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.

Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков.

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Обед а также ужин на теплоходе (самостоятельно).

2 день
Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир), экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе Южно-Курильска.

Обзорная экскурсия по Южно-Курильску, отправляемся к Тихому океану.

Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».

Посещение природных ванночек.

Ужин в кафе – вас ждут свежие морепродукты, вкуснейшие блюда.

3 день
Фумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источники

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь он — достопримечательность России.

Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д.И. Менделеева.

Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей.

Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину.

Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность.

Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году.

09:00 Завтрак в кафе. 

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 - 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Обед (сухпаек).

Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

4 день
Вулкан Головнина, озера Кипящее и Горячее

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды.

Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2-х часов.

Обед (сухпаек).

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.

Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни.

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

5 день
Мыс &quot;Столбчатый&quot;, термальные источники &quot;Столбовские&quot;

Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности.

Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье.

Скалы «Белые монахи».

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому».

Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Купание в море.

Обед костровой.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

6 день
Отправление на о. Сахалин

Завтрак в кафе.

Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан).

Регистрация и оформление пассажиров на теплоход.

14:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов.

Питание на теплоходе самостоятельно.

7 день
Прибытие на о. Сахалин

20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).

Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск, размещение в гостинице (ночь в гостинице не входит в стоимость тура).

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостиницах в г. Южно-Курильск и в каюте теплохода (согласно купленным билетам).

На даты: 04.07 – 08.07; 21.07 – 25.07; 01.08 – 05.08; 03.08 – 07.08 в туре предусматривается передвижение на самолете (не на теплоходе).

Доплата за авиабилеты в эти даты по маршруту Южно-Сахалинск – Южно-Курильск – Южно-Сахалинск составляет 12500 руб./чел.

Доплаты к туру (по желанию):

  • одноместное размещение в гостинице Энергия и Бриз на о. Кунашир – 7 000 руб./чел./4 ночи (частичные удобства);
  • одноместное размещение в гостинице "Айсберг 1" на о. Кунашир – 6 500 руб./чел./4 ночи;
  • одноместное размещение в гостинице Айсберг 2 на о. Кунашир – 11 400 руб./чел./4 ночи (с удобствами);
  • 2-х местный номер в гостинице Айсберг 2 на о. Кунашир – 8 265 руб./чел./4 ночи (с удобствами).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостинице Южно-Курильска (двухмест. размещение)
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками
  • Пограничный пропуск на о. Кунашир
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билты до г. Южно-Сахалинска
  • Трансфер из аэропорта Южно-Сахалинска и в аэропорт
  • Питание на теплоходе
  • Проживание в Южно-Сахалинске
  • Билет на т/х Корсаков – Южно-Курильск: каюта 2-ой кат. (4-х мест. размещение с удобствами) – 12 200 руб. /чел. каюта 1-ой кат. (2-х мест. размещение с удобствами) – 15 800 руб. /чел.
  • Каюта 2-ой кат. (4-х мест. размещение с удобствами) – 12 200 руб. /чел.
  • Каюта 1-ой кат. (2-х мест. размещение с удобствами) – 15 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор
  • Спортивные сандалии
  • Удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням
  • Треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь
  • Полотенце
  • Солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц
  • Рюкзак
  • Небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!)
  • Ветровка
  • Удобная ветро-влагозащитная куртка
  • Купальные принадлежности
  • Средства от комаров и клещей
  • Перчатки
  • Рубашка или кофта с длинным рукавом
  • Индивидуальная аптечка
  • Предметы личной гигиены
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнение по туру

Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».

Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.

Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.
С
19 июня 2022
Экскурсии организованы профессионально. Четко по времени приезжал транспорт. Где нужно было организована экипировка. Экскурсии были разнообразны. В горы ходили, по охотскому морю плавали, самостоятельно собирали моллюсков. Последний день не перегружен. Есть возможность купить сувениры и морепродукты.

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