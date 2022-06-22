Кунашир – такой далекий и такой манящий! Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть настоящие природные чудеса: причудливые скалы, термальные озера, величественные вулканы и охотское море.

Программа тура по дням

1 день Переезд на остров Кунашир

09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков. Наше путешествие начинается с мор вокзала, который находится в городе Корсаков. 10:00 Оформление на судно. После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фое, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты. 12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир). Обед а также ужин на теплоходе (самостоятельно).

2 день Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир), экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир). Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение. Обед в кафе Южно-Курильска. Обзорная экскурсия по Южно-Курильску, отправляемся к Тихому океану. Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота». Посещение природных ванночек. Ужин в кафе – вас ждут свежие морепродукты, вкуснейшие блюда.

3 день Фумарольное поле вулкана Менделеева, термальные вулканические источники

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито. А теперь он — достопримечательность России. Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы. С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д.И. Менделеева. Но до сих пор в народе его часто величают Спящей Красавицей. Действительно, визуально этот почти 890-метровый вулкан напоминает спящую женщину. Правда, иногда сон этой «красавицы» становится чутким, и тогда окружающие могут наблюдать, как горячий вулканический газ и пар вырываются из трещин или каналов (фумарол) на поверхность. Впрочем, всерьез «горячая дама» просыпалась уже более 100 лет назад — в 1880 году. 09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева» транспортом до 17 км, далее трекинг 2 - 2,5 часа через бамбук с набором высоты, 3 км. в одну сторону. Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа. Обед (сухпаек). Осмотр фумарол и сольфатар, купание в термальных источниках. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

4 день Вулкан Головнина, озера Кипящее и Горячее

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина – самого южного вулкана Курильской гряды. Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время – около 1848 года. 09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее» транспортом до 42 км, далее трекинг 2,5 – 3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика. Время стоянки в кальдере около 2-х часов. Обед (сухпаек). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера – озера Кипящее и Горячее. Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью. Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды – именно поэтому купаться в нем опасно для жизни. Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

5 день Мыс "Столбчатый", термальные источники "Столбовские"

Мыс Столбчатый на Кунашире, – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы. Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир». 09:00 Завтрак в кафе. 10:00 Выезд на маршрут средней сложности. Экологическая тропа «Столбовская», термальные грязевые источники, выход на побережье. Скалы «Белые монахи». Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов к мысу «Столбчатому». Осмотр скал вулканического происхождения. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Купание в море. Обед костровой. Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.

6 день Отправление на о. Сахалин

Завтрак в кафе. Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан). Регистрация и оформление пассажиров на теплоход. 14:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов. Питание на теплоходе самостоятельно.

7 день Прибытие на о. Сахалин