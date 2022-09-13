4 день

Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край Света

Завтрак в гостинце.

Отправление на мыс Край Света.

Осмотр пейзажей.

Мыс Край Света – высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан.

Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды – только Америка.

Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны.

Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.

Обед-ланч бокс.

Переход в бухту Безымянная.

С тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная.

По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова, наряду с бухтой Церковной.

Прогулка по бухте.

Возвращение в город.

Ужин.

Свободное время.