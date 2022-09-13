Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан

Курильские острова - одно из самых труднодоступных мест в России, затерянное в Тихом Океане

5
3 отзыва
Курильские острова – одно из самых труднодоступных мест в России, затерянное в Тихом Океане.

Путешественнику откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники – следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к обилию морепродуктов в меню. Креветка, краб, гребешок и лосось – всё свежее, готовится по своим местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте. В путь!
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Острова Сахалин - Кунашир - Шикотан
Ближайшие даты:
14
окт

Что вас ожидает 🤩

Кипящее и Горячее озера
Кипящее и Горячее озера
В кальдере вулкана Головнина полюбуемся за Горячим и Кипящим озерами
Фумарольное поле
Фумарольное поле
Прогуляемся по фумарольному полю вулкана Менделеева, из трещин которого громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы
Горячие минеральные источники
Горячие минеральные источники
Искупаемся в природных источниках
На краю света
На краю света
Посетим остров Шикотан и познакомимся с местными достопримечательностями, в том числе мысом Край Света
Местные блюда
Местные блюда
Сможем полакомиться в кафе блюдами из местных морепродуктов

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча с гидом.

Трансфер в гостиницу.

14:00 Заселение в гостиницу.

16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.

Трансфер в ресторан.

18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура.

19:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

Раннее заселение возможно по запросу за дополнительную плату.

Прибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск и обзорная экскурсия по городу
2 день

Отправление на о. Шикотан, день в море

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Трансфер в порт.

Прохождение досмотра.

12:00 Посадка на судно.

Обед и ужин самостоятельно.

Время в пути до о. Шикотан – 30 часов, с погрузкой-выгрузкой в порту г. Южно-Курильска (о. Кунашир).

Оплата на судне принимается всеми способами, иногда безналичная оплата может не приниматься из-за проблем со связью.

3 день

Прибытие на о. Шикотан

Завтрак и обед в море.

Прибытие на о. Шикотан в 18:00

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

При благоприятных погодных условиях будет организована встреча заката, локация будет выбрана в зависимости от погоды.

Прибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. ШикотанПрибытие на о. Шикотан
4 день

Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край Света

Завтрак в гостинце.

Отправление на мыс Край Света.

Осмотр пейзажей.

Мыс Край Света – высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан.

Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды – только Америка.

Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны.

Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.

Обед-ланч бокс.

Переход в бухту Безымянная.

С тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная.

По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова, наряду с бухтой Церковной.

Прогулка по бухте.

Возвращение в город.

Ужин.

Свободное время.

Экскурсия в бухту Безымянную и мыс Край СветаЭкскурсия в бухту Безымянную и мыс Край СветаЭкскурсия в бухту Безымянную и мыс Край СветаЭкскурсия в бухту Безымянную и мыс Край Света
5 день

Экскурсия на г. Шикотан и бухту Димитрова

Завтрак в гостинице.

Экскурсию на г. Шикотан.

Обед-ланч бокс.

Экскурсия в бухту Димитрова.

Бухта Димитрова и одноименный полуостров получили свое название в честь выдающегося деятеля болгарского рабочего движения и основателя Болгарской Народной Республики Димитрова Георгия Михайловича.

Бухта Димитрова на первый взгляд не производит яркого впечатления. Но наш маршрут лежит вдоль бухты по полуострову Димитрова.

Тихий океан, разбивающий свои грозные волны о каменные ворота – исполины полуострова, и тихая гавань бухты – это незабываемый контраст.

Изрезанные, обрывистые скальные берега и уютная, ласковая гладь маленькой лагуны, разделяющей полуостров Димитрова и остров Дальний – это не просто впечатления, это целая палитра чувств, которые останутся с вами навсегда.

Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту ДимитроваЭкскурсия на г. Шикотан и бухту Димитрова
6 день

Переход на о. Кунашир

Завтрак.

Выписка из гостиницы.

12:00 Регистрация на судно.

14:00 Отправление судна.

18:00 Прибытие на о. Кунашир.

Трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

7 день

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина.

Характерной особенностью этого вулкана является отсутствие четко выраженного конуса – когда-то, тысячи лет назад, произошел гигантский взрыв, сравнимый со взрывом Тамбора или Кракатау.

В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров – озеро Кипящее.

В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.

Прибытие на 43 км трассы.

Место стоянки транспорта.

Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).

Отправление на маршрут по тропе до смотровой на кальдеру вулкана Головнина.

Фотостоп.

Начало спуска в кальдеру.

Осмотр кальдеры.

Озеро Горячее и Кипящее.

Обед на маршруте – пикник.

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и КипящееЭкскурсия в кальдеру вулкана Головнина. Озеро Горячее и Кипящее
8 день

Экскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева

Завтрак в гостинице.

Отправление на 13 км трассы.

Место стоянки транспорта.

Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.

Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).

Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра.

Прибытие на фумарольное поле.

Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы.

В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами.

Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!

Осмотр фумарол.

По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.

Обед на маршруте – пикник

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана МенделееваЭкскурсия на фумарольное поле вулкана Менделеева
9 день

Экскурсия на мыс Столбчатый

Завтрак в гостинице.

Экскурсия на мыс Столбчатый.

Мыс Столбчатый одна визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области.

Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева.

Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой.

В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров.

Мыс Столбчатый занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник мирового значения.

Прибытие на берег Охотского моря.

Остановка транспорта.

Трекинговый маршрут, протяженностью в 7 км.

Пеший проход до мыса Столбчатый по каменистому берегу.

Прибытие на мыс Столбчатый.

Осмотр.

Обед на маршруте – пикник.

Возвращение к месту стоянки транспорта.

Посадка в транспорт и возвращение в гостинцу.

19:00 Ужин.

Свободное время.

Экскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс Столбчатый
10 день

Вылет на о. Сахалин

Завтрак в гостинице.

Посещение музея краеведческого.

12:00 Обед в гостинице.

14:00 Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

16:25 Вылет на о. Сахалин.

Прибытие на о. Сахалин.

Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

11 день

Свободный день. Экскурсия на маяк Анива по желанию

07:00 Отправление в п. Новиково.

По пути следования комфортная остановка в п. Озерское.

09:00 Прибытие в п. Новиково.

Перекус, инструктаж, посадка на лодки и отправление на маяк Анива.

10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка.

12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.

13:30 Отправление в Новиково.

14:30 Прибытие в Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск

16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.
Морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках.
В зависимости от погодных условий может меняться время прибытия и отбытия с маяка.

Свободный день. Экскурсия на маяк Анива по желаниюСвободный день. Экскурсия на маяк Анива по желаниюСвободный день. Экскурсия на маяк Анива по желаниюСвободный день. Экскурсия на маяк Анива по желанию
12 день

Свободный день

Свободный день на о. Сахалин.

13 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Выписка из гостиницы.

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.

  • Южно-Сахалинск - двухместное размещение в гостинице «Санта Резорт» 4* (номер TWIN или DOUBLE);
  • Южно-Курильск – двухместное размещение в гостевом доме «Отрада» (номер TWIN или DOUBLE);
  • Малокурильское – двухместное размещение в гостинице «Звезда» (TWIN/DOUBLE, удобства в номере).

За дополнительную плату:

  • Одноместное размещение в Южно-Сахалинске (о. Сахалин) – 18 000 рублей;
  • Одноместное размещение в Южно- Курильске (о. Кунашир): 7 500 рублей;
  • Одноместное размещение в Малокурильске (о. Шикотан) – 5 000 рублей.

Теплоход:

  • Билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское: каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 3 455 рублей с человека за 1 переход. Постельное белье входит в стоимость;
  • Билет по маршруту порт Малокурильское – порт Южно – Курильск: каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 1 440 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость.

Авиаперелет Южно-Курильск (о. Кунашир) – Южно-Сахалинск (о. Сахалин) – 6 450 рублей.

Портовый сбор (2 раза) за доставку от морвокзала до судна и от судна до морвокзала – 180 рублей (2 раза – 360 рублей) оплачивается на месте.

Варианты проживания

«Санта Резорт» 4*

4 ночи

Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.

В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.

В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.

В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал.

Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала.

«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*«Санта Резорт» 4*

Теплоход

1 ночь

Размещение на теплоходе согласно билетам.

Отрада

4 ночи

Звезда

3 ночи

Гостиница Звезда расположена в Малокурильском. Санузел в номере. Душ общий на этаже. Есть кухня с бытовой техникой и посудой. Есть кафе с грузинской кухней.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • 3-х разовое питание на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
  • Экскурсионное обслуживание на о. Сахалин
  • Сопровождение проводником на Курильских островах (Шикотан и Кунашир)
  • Проживание, указанное в программе
  • Страхование от несчастного случая на 1000000 рублей
  • Оформление пограничного пропуска на Курильские острова
Что не входит
  • Авиа- и жд билет до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не входящее в программу
  • Билет по маршруту порт Корсаков – порт Малокурильское: каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 3 455 рублей с человека за 1 переход. Постельное белье входит в стоимость
  • Билет по маршруту порт Малокурильское – порт Южно – Курильск: каюта 3 категории (четырехместное размещение, удобства в каюте) – 1 440 рублей с человека. Постельное белье входит в стоимость
  • Портовый сбор (2 раза) за доставку от морвокзала до судна и от судна до морвокзала – 180 рублей (2 раза – 360 рублей) оплачивается на месте
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговая обувь (желательно не промокаемую) с хорошей фиксацией стопы;
  • спортивная одежда удобная для прохождения пешеходных маршрутов по пересеченной местности;
  • ветровка;
  • сменная одежда и обувь;
  • ветрозащитный костюм;
  • фотоаппарат;
  • средство от укусов комаров и клещей;
  • перчатки;
  • купальник;
  • шлепанцы.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Сложность маршрутов на острове Кунашир

Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Менделеева мы поднимаемся по узкой тропинке через заросли бамбука с постоянным набором высоты, местами подъем очень крутой.
На вулкан Головнина мы идем 7 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.

Будет ли трансфер в случае более раннего прибытия или более позднего убытия?

В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.

Нужны ли специальные разрешения для иностранных граждан?

Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.

Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.

Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 сен 2022
Вопросов нет. Всё организовано хорошо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Алла!

Спасибо за отзыв! Будем рады видеть Вас вновь в числе наших туристов!
Е
8 сен 2022
Сахалинским оператором всё очень грамотно организовано, при ухудшении погоды предлагались разные варианты экскурсий по силам и желаниям,в нашей группе почти все время люди выбирали разные варианты - всё пожелания учитывались. Мне понадобилось уехать на день раньше - организовали такси и проводили. Проводники на Итурупе - отдельная песня: возили, показывали и угощали как своих, просто ощущение,что не в туре была,а в гостях.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
П
23 авг 2022
Мы были вчетвером в туре Сахалин-Кунашир-Шикотан в августе. Классных впечатлений море: на Шикотане мы застали землетрясение, кормили на пляже лису, ели крабов до степени «всё, больше не могу», видели красивейшие бухты и мертвого кашалота на пляже. На Кунашире взбирались на два вулкана и особенно понравился Мыс Столбчатый - поистине уникальная природа и скалы. Наблюдали за дельфинами, купались в охотском море - эмоций на год вперёд точно хватит. На Сахалине нам организовали незабываемый гастротур в бухте Тихая с гребешками и день на японском маяке Анива, который, является визитной карточкой острова. Погода была переменчива, застали и туман, и дождь, но в основном были солнечные тёплые дни.

Отдельное спасибо хочется сказать организаторам тура, выполняли любую нашу просьбу, давали дельные советы, были внимательны ко всей группе. Я много езжу, но такой уровень сервиса увидела впервые. А Гид Саша выше всех похвал, решал проблемы, чистил гребешка, не давал упасть на маршруте, подбадривал веселыми историями. Однозначно рекомендую этот тур любителям активного отдыха!

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