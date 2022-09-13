Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча с гидом.
Трансфер в гостиницу.
14:00 Заселение в гостиницу.
16:00 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.
Трансфер в ресторан.
18:00 Приветственный ужин, обсуждение программы тура.
19:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Раннее заселение возможно по запросу за дополнительную плату.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Трансфер в порт.
Прохождение досмотра.
12:00 Посадка на судно.
Обед и ужин самостоятельно.
Время в пути до о. Шикотан – 30 часов, с погрузкой-выгрузкой в порту г. Южно-Курильска (о. Кунашир).
Оплата на судне принимается всеми способами, иногда безналичная оплата может не приниматься из-за проблем со связью.
Завтрак и обед в море.
Прибытие на о. Шикотан в 18:00
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
При благоприятных погодных условиях будет организована встреча заката, локация будет выбрана в зависимости от погоды.
Завтрак в гостинце.
Отправление на мыс Край Света.
Осмотр пейзажей.
Мыс Край Света – высокий, волнообразный и длинный, как раскатанный шарф. Немного пройтись и перед вами открывается Тихий океан.
Всё, Россия закончилась. Дальше – за 8 тыс. км воды – только Америка.
Под ногами, на дне отвесной 50-м пропасти, бьются о камни тяжёлые волны.
Сильный ветер дает о себе знать, почти срывая с места, заряжая энергией этого места.
Обед-ланч бокс.
Переход в бухту Безымянная.
С тех пор, как сняли фильм в 1972 году, ее все чаще называют бухтой Робинзона, но название это вряд ли приживется, потому что уже прижилось Безымянная.
По мнению многих очевидцев эта бухта является самым красивым природным местом острова, наряду с бухтой Церковной.
Прогулка по бухте.
Возвращение в город.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсию на г. Шикотан.
Обед-ланч бокс.
Экскурсия в бухту Димитрова.
Бухта Димитрова и одноименный полуостров получили свое название в честь выдающегося деятеля болгарского рабочего движения и основателя Болгарской Народной Республики Димитрова Георгия Михайловича.
Бухта Димитрова на первый взгляд не производит яркого впечатления. Но наш маршрут лежит вдоль бухты по полуострову Димитрова.
Тихий океан, разбивающий свои грозные волны о каменные ворота – исполины полуострова, и тихая гавань бухты – это незабываемый контраст.
Изрезанные, обрывистые скальные берега и уютная, ласковая гладь маленькой лагуны, разделяющей полуостров Димитрова и остров Дальний – это не просто впечатления, это целая палитра чувств, которые останутся с вами навсегда.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Выписка из гостиницы.
12:00 Регистрация на судно.
14:00 Отправление судна.
18:00 Прибытие на о. Кунашир.
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в кальдеру вулкана Головнина.
Характерной особенностью этого вулкана является отсутствие четко выраженного конуса – когда-то, тысячи лет назад, произошел гигантский взрыв, сравнимый со взрывом Тамбора или Кракатау.
В кальдере расположено два озера, одно из них носит имя Горячее, а второе, которое находится непосредственно в одном из кратеров – озеро Кипящее.
В озерах присутствует большое количество серных и сульфидных соединений, а на Кипящем и вовсе плавает сульфидно-серная пена.
Прибытие на 43 км трассы.
Место стоянки транспорта.
Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 7 км (туда – обратно 14 км).
Отправление на маршрут по тропе до смотровой на кальдеру вулкана Головнина.
Фотостоп.
Начало спуска в кальдеру.
Осмотр кальдеры.
Озеро Горячее и Кипящее.
Обед на маршруте – пикник.
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Отправление на 13 км трассы.
Место стоянки транспорта.
Отправление на маршрут по лесной тропе через заросли бамбука.
Трекинговый маршрут, от высадки с транспорта до места назначения расстояние составляет 3,5 км (туда – обратно 7 км).
Маршрут проходит через бамбук высотой около 1,2 – 1,5 метра.
Прибытие на фумарольное поле.
Фумаролы — это трещины, из которых громкими выхлопами выходят на поверхность вулканические газы.
В их составе содержится сера, которая кристаллизуется и украшает выходы желтыми кружевными узорами.
Необыкновенное и эффектное зрелище, от которого сложно оторваться!
Осмотр фумарол.
По желанию возможно принятие естественных природных термальных ванн.
Обед на маршруте – пикник
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт и возвращение в гостиницу.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия на мыс Столбчатый.
Мыс Столбчатый одна визитных карточек о. Кунашир и всей Сахалинской области.
Мыс образовался в результате извержения вулкана Менделеева.
Вся порода состоит из шестигранных и пятигранных правильных столбиков, которые поражают своей формой.
В некоторых местах высота столбов достигает 50 метров.
Мыс Столбчатый занесен в реестр ЮНЕСКО, как памятник мирового значения.
Прибытие на берег Охотского моря.
Остановка транспорта.
Трекинговый маршрут, протяженностью в 7 км.
Пеший проход до мыса Столбчатый по каменистому берегу.
Прибытие на мыс Столбчатый.
Осмотр.
Обед на маршруте – пикник.
Возвращение к месту стоянки транспорта.
Посадка в транспорт и возвращение в гостинцу.
19:00 Ужин.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Посещение музея краеведческого.
12:00 Обед в гостинице.
14:00 Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
16:25 Вылет на о. Сахалин.
Прибытие на о. Сахалин.
Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
07:00 Отправление в п. Новиково.
По пути следования комфортная остановка в п. Озерское.
09:00 Прибытие в п. Новиково.
Перекус, инструктаж, посадка на лодки и отправление на маяк Анива.
10:30 Прибытие на маяк, осмотр маяка.
12:00 Отправление на мыс Мраморный, осмотр, перекус.
13:30 Отправление в Новиково.
14:30 Прибытие в Новиково, высадка, отправление в Южно-Сахалинск
16:30 Прибытие в гостиницу, свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на маяк Анива осуществляется в составе сборной группы.
Морская экскурсия на маяк Анива осуществляется на надувных резиновых лодках.
В зависимости от погодных условий может меняться время прибытия и отбытия с маяка.
Свободный день на о. Сахалин.
Завтрак в гостинице.
Выписка из гостиницы.
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каюте теплохода.
За дополнительную плату:
Теплоход:
Авиаперелет Южно-Курильск (о. Кунашир) – Южно-Сахалинск (о. Сахалин) – 6 450 рублей.
Портовый сбор (2 раза) за доставку от морвокзала до судна и от судна до морвокзала – 180 рублей (2 раза – 360 рублей) оплачивается на месте.
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал.
Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала.
Размещение на теплоходе согласно билетам.
Гостиница Звезда расположена в Малокурильском. Санузел в номере. Душ общий на этаже. Есть кухня с бытовой техникой и посудой. Есть кафе с грузинской кухней.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Менделеева мы поднимаемся по узкой тропинке через заросли бамбука с постоянным набором высоты, местами подъем очень крутой.
На вулкан Головнина мы идем 7 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.
В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.
Все туры, которые имеют в своем составе путешествие на Курильские острова, при посещении требуют предъявление пограничного пропуска.
Оформление пропуска для иностранных граждан занимает около 30 рабочих дней.
Иностранным гражданам также необходимо наличие миграционной карты.