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Экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 20 экскурсий в Южно-Сахалинске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Пешая
2 часа
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
1600 ₽ за человека
Морская прогулка к японскому маяку Анива
10 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
10 600 ₽ за человека
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
8 часов
66 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Гастрономический тур в лагуну Буссе
На автобусе
8 часов
17 отзывов
Групповая
до 16 чел.
Гастрономический тур в лагуну Буссе
Начало: Пл. Славы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
12 500 ₽ за человека
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Джиппинг
11 часов
23 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, площа...
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
11 000 ₽ за человека
Маяк Анива и Мыс мраморный
10 часов
31 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
11 250 ₽ за человека
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
10 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
11 авг в 07:15
15 авг в 07:15
35 500 ₽ за человека
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Пешая
8 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
12 000 ₽ за человека
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Начало: Площадь имени Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
На машине
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Джиппинг
15 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 авг в 06:00
16 авг в 06:00
18 000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
3 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Начало: Пл. Славы
11 авг в 12:00
12 авг в 12:00
5700 ₽ за человека
Чарующий мыс Великан
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий мыс Великан
Начало: Заберем Вас с отеля
Расписание: с мая по ноябрь
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Открыть Сахалин: Охотское море, японские тории и бухта Тихая (до 8 гостей)
9 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Открыть Сахалин: Охотское море, японские тории и бухта Тихая (до 8 гостей)
Начало: Парковка ТЦ РемиСити (ул. Алексея Горького, 32)
Расписание: Перед бронированием напишите мне, чтобы уточнить - сколько мест есть на желаемую дату.
27 авг в 10:00
7 сен в 10:00
10 500 ₽ за человека
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Удивительное Южное кольцо Сахалина
10 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 4 чел.
Удивительное Южное кольцо Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием просим уточнить наличие свободных мест
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
16 500 ₽ за человека
Восточный Сахалин: японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточный Сахалин: японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
Начало: Ваш адрес проживания (уточните в переписке)
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сахалин весной: сивучи, маяк Слепиковского и водопад Салют (до 4 гостей)
9 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Сахалин весной: сивучи, маяк Слепиковского и водопад Салют (до 4 гостей)
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, улица...
Расписание: Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий.
18 мар в 10:00
19 мар в 10:00
10 000 ₽ за человека
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Начало: Южно-Сахалинск, пл. Победы, 1
Расписание: По понедельникам в 8:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
35 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Организация просто замечательная! Виды такие, что попадают прямо в самое сердце. Отдельно хочу выразить благодарность гиду Алёне за интересные истории про данные места и беседу в целом!:)
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Ю
Гастрономический тур в лагуну Буссе
Отличная экскурсия, очень вкусно и интересно!
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Н
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Невероятно интересная и познавательная экскурсия! По пути следования к маяку, наш гид-"капитан" Максим останавливался у наиболее интересных локаций (водопады, белая
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скала, заброшенная японская деревня и др), рассказывая интересные факты о них. Подплывая к маяку, были замечены нерпы Ларга. Наш капитан специально для нас сделал несколько кругов вокруг их лежбища, дабы мы наснимались и нафотографировались вдоволь этих забавных и милых зверят:)
Маяк поразил нас своим архитектурным видом, излазили всё вокруг него, а на скалах мы увидели колонии мидий.
Погода нас радовала солнцем и теплом. По возвращению на базу, сделали остановку на пляже, где и накупалимь вдоволь, и наш капитан Максим напоил нас вкусным, горячим, ароматным чаем с вкусными плюшками.

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О
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Пешеходная экскурсия по центру Южно-Сахалинска понравилась. Брали ее после тура по Курильским островам. Интересно подобранные локации и занимательные рассказы о них.
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Г
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Понравилось все. Спасибо за увлекательную морскую прогулку.
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М
Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Наталья - внимательный и приятный гид. Экскурсия длится чуть более двух часов, в неспешном темпе. Начинается у памятника Ленину, через
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жд вокзал и потом вдоль Коммунистического проспекта. В общей сложности около 3 км. Многие достопримечательности находятся именно в этом районе. Такая экскурсия подходит как общий ориентир, чтобы начать знакомиться с городом. Но мне не хватило информативности, глубины. Половина времени - это просто ходьба по проспекту или парку. На остановках - короткий рассказ. Гид любит свой город, но очень тихо это передаёт. Кстати, если бы у каждого участника были наушники, можно было бы сделать поход намного насыщеннее. Успехов, Наталья!

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А
Гастрономический тур в лагуну Буссе
Отлично организован тур! Водитель вез замечательно! На базе ребята очень гостеприимные и радушные. Атмосфера как в старой и дружной компании.
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И
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Спасибо большое организатору Евгению! Всё четко организовано, информативно, всегда на связи!
Гид, он же водитель Арсений - выше всяких похвал! Общительный,
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вежливый, заботливый, терпеливый!
Сумел сплотить нашу небольшую, но очень разнопёрую группу так, что к концу экскурсии все обменялись контактами и договорились о встречах! Накормил вкусностями, напоил различными чаями!
Ну, а сама экскурсия, конечно же, бесподобна! Красоту Сахалина нужно обязательно увидеть!

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М
Маяк Анива и Мыс мраморный
Погода стояла шикарная, увидели водопад по пути, на лодке комфортно плыли, в сам маяк не зайдешь с этого года запрет,
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чтобы не разрушался дальше от туристов, рядом плавают нерпы, на обратном пути на берегу остановились - перекус пончиками домашними вкусными! Капитан Евгений с ним не страшно в море!

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Ю
Маяк Анива и Мыс мраморный
Замечательная экскурсия. Отличные гиды, лодки и угощения. Показали маяк со всех сторон, высадили на сам маяк, 20 минут дали на
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прогулку и фото. Рассказали историю маяка. Далее направились на мыс мраморный. Была высадка на 1 час. Можно было покупаться в море, погреться на солнышке и угоститься вкусняшками, от организатора. До место отправления по воде добирались на автобусе, очень удобном, чистом и комфортном. Рекомендую данную туркомпанию и обязательно сам тур.

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Всего 277 отзывов в Южно-Сахалинске

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Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску

Самые популярные экскурсии в Южно-Сахалинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20:
  1. Пешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску;
  2. Морская прогулка к японскому маяку Анива;
  3. Путешествие к природному парку "Мыс"Великан ";
  4. Гастрономический тур в лагуну Буссе;
  5. Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий.
Что посмотреть в Южно-Сахалинске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Бухта Тихая;
  2. Мосты;
  3. Чегемские водопады;
  4. Хребет Жданко;
  5. Мыс великан.
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1600 до 35 500. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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