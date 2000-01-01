Все экскурсии в Южно-Сахалинске
Доступно 12 экскурсий 🚌 в Южно-Сахалинске на 2021 год, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальный тур
5ч
18 000₽
за 1-4 чел.
Тур на мыс Великан
Мыс Великан - одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000₽
за 1-4 чел.
Черемшанский водопад
Одним из красивейших водопадов считается Черемшанский
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 000₽
за 1-4 чел.
Мыс Острый и Быковские пороги
Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов, которые заканчиваются небольшим но оглушающим...
По договоренности
Индивидуальный тур
10ч
16 000₽
за 1-4 чел.
Тур на Мыс Слепиковского
Мыс Слепиковского расположен на юго-западном побережье острова Сахалин
По договоренности
Индивидуальный тур
4ч
18 000₽
за 1-4 чел.
Тур на Мыс Бурунный
Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно из уникальнейших и труднодоступных...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
34 000₽
за 1-4 чел.
Маяк Анива
Мы совершим удивительное путешествие до маяка Анива, который был установлен в 1939 году на небольшой...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
18 000₽
за 1-4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
"Чертов мост" получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель, который...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000₽
за 1-4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Путешествие на мыс Евстафия - это незабываемый маршрут
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 000₽
за 1-4 чел.
Бухта Тихая
Вас ждет путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000₽
за 1-4 чел.
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 000₽
за 1-4 чел.
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия, которая начинается с Горы Быкова, откуда открывается превосходный...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
9ч
20 000₽
за 1-4 чел.
Лагуна Буссе и мыс Великан
Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей...
По договоренности