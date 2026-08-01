Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПешеходная экскурсия по Южно-Сахалинску
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка к японскому маяку Анива
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
10 600 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
10 500 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Гастрономический тур в лагуну Буссе
Начало: Пл. Славы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
12 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, площа...
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
11 000 ₽ за человека
Групповая
до 16 чел.
Маяк Анива и Мыс мраморный
Начало: Пл. Славы
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
11 250 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
11 авг в 07:15
15 авг в 07:15
35 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к мысу Слепиковского: Чёртов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
12 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)
Начало: Заберем Вас из отеля
Расписание: С апреля по декабрь
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Начало: Площадь имени Ленина
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«По страницам истории»: обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Начало: Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Расписание: Суббота, воскресенье с 6:00 до 21:00
15 авг в 06:00
16 авг в 06:00
18 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинск
Начало: Пл. Славы
11 авг в 12:00
12 авг в 12:00
5700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий мыс Великан
Начало: Заберем Вас с отеля
Расписание: с мая по ноябрь
Завтра в 07:00
11 авг в 07:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Открыть Сахалин: Охотское море, японские тории и бухта Тихая (до 8 гостей)
Начало: Парковка ТЦ РемиСити (ул. Алексея Горького, 32)
Расписание: Перед бронированием напишите мне, чтобы уточнить - сколько мест есть на желаемую дату.
27 авг в 10:00
7 сен в 10:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Японское наследие Карафуто: Чертов и Ведьмин мосты
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 07.00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Удивительное Южное кольцо Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием просим уточнить наличие свободных мест
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
16 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточный Сахалин: японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
Начало: Ваш адрес проживания (уточните в переписке)
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Сахалин весной: сивучи, маяк Слепиковского и водопад Салют (до 4 гостей)
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, улица...
Расписание: Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий.
18 мар в 10:00
19 мар в 10:00
10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Начало: Южно-Сахалинск, пл. Победы, 1
Расписание: По понедельникам в 8:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Организация просто замечательная! Виды такие, что попадают прямо в самое сердце. Отдельно хочу выразить благодарность гиду Алёне за интересные истории про данные места и беседу в целом!:)
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Ю
Отличная экскурсия, очень вкусно и интересно!
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Н
Невероятно интересная и познавательная экскурсия! По пути следования к маяку, наш гид-"капитан" Максим останавливался у наиболее интересных локаций (водопады, белая
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О
Пешеходная экскурсия по центру Южно-Сахалинска понравилась. Брали ее после тура по Курильским островам. Интересно подобранные локации и занимательные рассказы о них.
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Г
Понравилось все. Спасибо за увлекательную морскую прогулку.
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М
Наталья - внимательный и приятный гид. Экскурсия длится чуть более двух часов, в неспешном темпе. Начинается у памятника Ленину, через
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А
Отлично организован тур! Водитель вез замечательно! На базе ребята очень гостеприимные и радушные. Атмосфера как в старой и дружной компании.
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И
Спасибо большое организатору Евгению! Всё четко организовано, информативно, всегда на связи!
Гид, он же водитель Арсений - выше всяких похвал! Общительный,
Гид, он же водитель Арсений - выше всяких похвал! Общительный,
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М
Погода стояла шикарная, увидели водопад по пути, на лодке комфортно плыли, в сам маяк не зайдешь с этого года запрет,
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Ю
Замечательная экскурсия. Отличные гиды, лодки и угощения. Показали маяк со всех сторон, высадили на сам маяк, 20 минут дали на
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Всего 277 отзывов в Южно-Сахалинске
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Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску
Самые популярные экскурсии в Южно-Сахалинске
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в августе 2026
Сейчас в Южно-Сахалинске можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1600 до 35 500. Туристы уже оставили гидам 277 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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