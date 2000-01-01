Экскурсии Южно-Сахалинска

Все экскурсии в Южно-Сахалинске

Доступно 12 экскурсий 🚌 в Южно-Сахалинске на 2021 год, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Тур на мыс Великан
Индивидуальный тур
18 000
за 1-4 чел.
Тур на мыс Великан
Мыс Великан - одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального...
По договоренности
Черемшанский водопад
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000
за 1-4 чел.
Черемшанский водопад
Одним из красивейших водопадов считается Черемшанский
По договоренности
Мыс Острый и Быковские пороги
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Мыс Острый и Быковские пороги
Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов, которые заканчиваются небольшим но оглушающим...
По договоренности
Тур на Мыс Слепиковского
Индивидуальный тур
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Тур на Мыс Слепиковского
Мыс Слепиковского расположен на юго-западном побережье острова Сахалин
По договоренности
Тур на Мыс Бурунный
Индивидуальный тур
18 000
за 1-4 чел.
Тур на Мыс Бурунный
Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно из уникальнейших и труднодоступных...
По договоренности
Маяк Анива
Индивидуальная экскурсия
34 000
за 1-4 чел.
Маяк Анива
Мы совершим удивительное путешествие до маяка Анива, который был установлен в 1939 году на небольшой...
По договоренности
Чертов мост - Ведьмин мост
Индивидуальная экскурсия
18 000
за 1-4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
"Чертов мост" получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель, который...
По договоренности
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000
за 1-4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Путешествие на мыс Евстафия - это незабываемый маршрут
По договоренности
Бухта Тихая
Индивидуальная экскурсия
10ч
14 000
за 1-4 чел.
Бухта Тихая
Вас ждет путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая
По договоренности
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Индивидуальная экскурсия
10ч
20 000
за 1-4 чел.
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая
По договоренности
Гора Быкова и бухта Тихая
Индивидуальная экскурсия
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия, которая начинается с Горы Быкова, откуда открывается превосходный...
По договоренности
Лагуна Буссе и мыс Великан
Индивидуальная экскурсия
20 000
за 1-4 чел.
Лагуна Буссе и мыс Великан
Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей...
По договоренности
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