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скала, заброшенная японская деревня и др), рассказывая интересные факты о них. Подплывая к маяку, были замечены нерпы Ларга. Наш капитан специально для нас сделал несколько кругов вокруг их лежбища, дабы мы наснимались и нафотографировались вдоволь этих забавных и милых зверят:)

Маяк поразил нас своим архитектурным видом, излазили всё вокруг него, а на скалах мы увидели колонии мидий.

Погода нас радовала солнцем и теплом. По возвращению на базу, сделали остановку на пляже, где и накупалимь вдоволь, и наш капитан Максим напоил нас вкусным, горячим, ароматным чаем с вкусными плюшками.