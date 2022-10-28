5 день

Водопад Клоковский. Бухта Тихая

Маршрут дня: Южно-Сахалинск – г. Долинск – с. Стародубское – п. Взморье – водопад – бухта Тихая.

09:00 Отправление по маршруту: Южно-Сахалинск – Водопад Клоковский (автотранспортом, время в пути – 2,5часа).

11:00 По пути следования посетим в п. Взморье ворота тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя.

Сам храм был разрушен в советское время, в настоящее время усилиями правительства Сахалинской Области и общественных организаций, территория на месте бывшего храмового комплекса приведена в порядок, объект считается памятником истории.

11:30 Остановка в пос. Взморье. Остановимся на так называемом крабовом рынке, где крабов продают как семечки в центральной России.

Желающие смогут сделать фотосессию и приобрести крабов на любой вкус, чтобы потом отведать дары моря на берегу бухты Тихой.

12:30 Прибытие к месту отправления на Водопад Клоковский.

Водопад является самым высоким на Сахалине.

Расположен на ручье без названия, недалеко от мыса Клокова, поэтому его и называют Клоковским.

Высота водопада около 49 метров, правда видимая часть составляет 35 метров.

Верхняя часть водопада скрыта деревьями.

14:00 Возвращение с маршрута. Отправление в бухту Тихая.

14:30 Прибытие в Бухту Тихая.

Пешеходная прогулка по бухте Тихая, где вашему взору предстанут скальные образование сотворенные матушкой Природой: скала-арка «Волшебное окно», остров Заметный (если позволит отлив) и профиль Пушкина.

Бухта Тихая настолько маленькая, что на многих картах она просто не отмечена.

Песок здесь только на прибрежной полосе. А всё остальное – чёрно-коричневые скалы и огромнейшие камни, что скатились когда-то к самой кромке воды.

Здесь есть всё: причудливые скалы, буйная растительность, огромнейшие камни,"запечённые" тысячелетия назад прилежной хозяйкой Природой, непредсказуемое Охотское море и шумные чайки, живущие на скале-острове с точным названием "Заметный".

Если же Вы романтик, то обязательно найдёте скромный эдельвейс – символ любви и верности.

Перекус на берегу моря (берем в дорогу самостоятельно, чай по-сахалински входит в стоимость тура).

16:00 Выезд в обратный путь (автотранспортом, время в пути – 2,5часа).

18:30 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или тренинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.