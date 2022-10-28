Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп

Курильские острова самые труднодоступные места в России

5
3 отзыва
Курильские острова самые труднодоступные места в России, затерянные в Тихом океане и входящие в ТОП-10 «Самых красивых островов на планете».

Попасть сюда не просто: долгий и, бывает, дорогой перелёт на Сахалин, переезды к самим островам на самолете или теплоходе.

Не пожалевшему денег и времени путешественнику, откроются поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники - следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте.
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Твоя осень на островах Сахалин и Итуруп
Ближайшие даты:
25
ноя
2
дек
9
дек

Что вас ожидает 🤩

Белые скалы
Белые скалы
Отправимся вдоль Охотского побережья и полюбуемся белыми скалами острова Итуруп
Джип поездка
Джип поездка
Доедем до подножья вулкана Баранский и отведаем яйца, сваренные прямо в вулканической воде
Термальные ванны
Термальные ванны
Расслабимся и насладимся водами термальных ванн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Самостоятельный трансфер в гостиницу. Размещение.

Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

13:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).

Во время экскурсии Вы посетите самые яркие места современного Южно-Сахалинска и основные достопримечательности островной столицы: пл. Ленина, мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровую площадку ГЛК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город, аллею Славы.

Экскурсия заканчивается осмотром территории Краеведческого музей.

Желающие могут посетить Краеведческий музей:

  • стоимость входного билета – 200 руб;
  • проведение экскурсии – 1000 руб(для групп от 5 чел.).

Самостоятельное возвращение в гостиницу. Отдых.

Прибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Обзорная экскурсия по городу
2 день

Выезд на о. Итуруп. Лавовое плато Янкито

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

12:10 Начало регистрации на рейс.

14:10 Вылет из Южно-Сахалинска.

15:25 Прибытие в Курильск (о. Итуруп). Встреча. Трансфер в гостиницу.

Размещение.

16:30 Отправление к подножью вулкана Богдан Хмельницкий, на лавовое плато Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.

Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора.

Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!

18:00 Трансфер в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Выезд на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоВыезд на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоВыезд на о. Итуруп. Лавовое плато ЯнкитоВыезд на о. Итуруп. Лавовое плато Янкито
3 день

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Белые скалы

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».

10:00 Выезд к подножью вулкана Баранский на автотранспорте (продолжительность 4 часа).

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, грязевыми котлами, минеральными ручьями и лечебными источниками.

Мы спустимся к бирюзовым озерам, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.

10:30 Смотровая площадка.

11:00 Спуск к бирюзовым озерам. Прогулка. Фотосессия.

Варим яйца и дегустируем с икрой. Походный перекус (чай,кофе, нарезка).

12:00 Прогулка вниз по термальному ручью. Фотосессия.

13:00 Отдых в термальных источниках вулкана Баранского (входной билет оплачивается дополнительно – 1500 руб).

14:00 Посадка в транспорт.

Выездна экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.

Длина скал составляет 28 км. Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.

Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового.

Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.

15:00 Высадка на пляже с Белыми скалами.

Прогулка по каньону! Фотосессия.

17:30 Посадка на транспорт, возвращение в Курильск.

Ужин самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! В районе термального ручья необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги.
Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

Джип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Белые скалыДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Белые скалыДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Белые скалыДжип-тур к подножью вулкана Баранский. Отдых в источниках. Белые скалы
4 день

Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный день

09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».

10:00 Трансфер в аэропорт. Регистрация на рейс.

12:00 Вылет из Курильска.

13:15 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Самостоятельный трансфер в гостиницу. Размещение. Свободное время.

5 день

Водопад Клоковский. Бухта Тихая

Маршрут дня: Южно-Сахалинск – г. Долинск – с. Стародубское – п. Взморье – водопад – бухта Тихая.

09:00 Отправление по маршруту: Южно-Сахалинск – Водопад Клоковский (автотранспортом, время в пути – 2,5часа).

11:00 По пути следования посетим в п. Взморье ворота тории храма Хигаси Сираура Дзиндзя.

Сам храм был разрушен в советское время, в настоящее время усилиями правительства Сахалинской Области и общественных организаций, территория на месте бывшего храмового комплекса приведена в порядок, объект считается памятником истории.

11:30 Остановка в пос. Взморье. Остановимся на так называемом крабовом рынке, где крабов продают как семечки в центральной России.

Желающие смогут сделать фотосессию и приобрести крабов на любой вкус, чтобы потом отведать дары моря на берегу бухты Тихой.

12:30 Прибытие к месту отправления на Водопад Клоковский.

Водопад является самым высоким на Сахалине.

Расположен на ручье без названия, недалеко от мыса Клокова, поэтому его и называют Клоковским.

Высота водопада около 49 метров, правда видимая часть составляет 35 метров.

Верхняя часть водопада скрыта деревьями.

14:00 Возвращение с маршрута. Отправление в бухту Тихая.

14:30 Прибытие в Бухту Тихая.

Пешеходная прогулка по бухте Тихая, где вашему взору предстанут скальные образование сотворенные матушкой Природой: скала-арка «Волшебное окно», остров Заметный (если позволит отлив) и профиль Пушкина.

Бухта Тихая настолько маленькая, что на многих картах она просто не отмечена.

Песок здесь только на прибрежной полосе. А всё остальное – чёрно-коричневые скалы и огромнейшие камни, что скатились когда-то к самой кромке воды.

Здесь есть всё: причудливые скалы, буйная растительность, огромнейшие камни,"запечённые" тысячелетия назад прилежной хозяйкой Природой, непредсказуемое Охотское море и шумные чайки, живущие на скале-острове с точным названием "Заметный".

Если же Вы романтик, то обязательно найдёте скромный эдельвейс – символ любви и верности.

Перекус на берегу моря (берем в дорогу самостоятельно, чай по-сахалински входит в стоимость тура).

16:00 Выезд в обратный путь (автотранспортом, время в пути – 2,5часа).

18:30 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или тренинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Водопад Клоковский. Бухта ТихаяВодопад Клоковский. Бухта ТихаяВодопад Клоковский. Бухта Тихая
6 день

Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме на о. Итуруп (номера с удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати).

Стоимость тура на 1 человека при различных вариантах проживания:

  • двухместное размещение – 57 798 рублей;
  • одноместное размещение – 64 139 рублей;
  • ребенок до 12 лет – 54 798 рублей.

Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб:

ГостиницыПри двухместном размещенииПри одноместном размещенииДоп. ночи
двухмест/одномест
Юность 3* (завтраки оплачиваются дополнительно)6 000 руб10 800 руб2 000 руб/3 600 руб
Лотос 3* (возможен заезд с 12:00) (завтрак не предоставляется!)6 300 руб12 600 руб2 100 руб/4 200 руб
Юбилейная 3*8 850 руб13 800 руб2 950 руб/4 600 руб
Гагарин 3*9 600 руб15 000 руб3 200 руб/5 200 руб
БЕЛКА 3*9 150 руб15 600 руб3 050 руб/5 200 руб
Санта Ризот Отель 4* (twin, номер с 2-мя кроватями)12 600 руб22 200 руб4 200 руб/7 400 руб
Пасифик Плаза Сахалин 4* (с 01.01 – 30.06.22 и 06.10 – 31.12.22)10 950 руб16 800 руб3 650 руб/5 600 руб
Пасифик Плаза Сахалин 4* (с 01.07 – 05.10.22)12 150 руб18 600 руб4 050 руб/6 200 руб
Мега Палас Отель 4*11 250 руб20 400 руб3 750 руб/6 800 руб
Парадайз Ризот отель 4*11 250 руб20 400 руб3 750 руб/6 800 руб

При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:

  • трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату – 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт;
  • по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.

Варианты проживания

Гостиница «Лотос»

3 ночи

Гостиница "Лотос" расположена в центре города, недалеко от Администрации г. Южно-Сахалинска, Правительства Сахалинской области, Железнодорожного вокзала, офисов Сахалинской Энергии и Эксона. Своим местонахождением внутри квартала гостиница отделена от городского шума и суеты, и в то же время находится в самом центре делового города.

Преимущества гостиницы: удобное расположение, невысокий уровень цен, современные комфортные номера, уютная домашняя обстановка, внимательный персонал, большой перечень бесплатных услуг.

Каждый из номеров гостиницы «Лотос» оборудован отдельной ванной комнатой, системой кондиционирования, большой кроватью, спутниковым и кабельным телевидением, бесплатным доступом в интернет, желающим бесплатно предоставляется ноутбук.

Гостиница «Лотос»Гостиница «Лотос»Гостиница «Лотос»Гостиница «Лотос»Гостиница «Лотос»Гостиница «Лотос»Гостиница «Лотос»

Гостиница «Юбилейная»

3 ночи

Гостиница "Юбилейная" находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.

Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.

В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.

Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.

Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.

Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»Гостиница «Юбилейная»

Гостиница «Белка»

3 ночи

Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.

Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.

Гостиница открыта в 2003 году.

Реновирована в 2019 году.

Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Отель «Гагарин»

3 ночи

Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»

Парадайз Ризот отель 4*

3 ночи

Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта "Горный воздух".

Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.

Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.

Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».

Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.

Парадайз Ризот отель 4*Парадайз Ризот отель 4*Парадайз Ризот отель 4*Парадайз Ризот отель 4*Парадайз Ризот отель 4*Парадайз Ризот отель 4*Парадайз Ризот отель 4*Парадайз Ризот отель 4*

Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*

3 ночи

Этот отель находится на главной улице Южно-Сахалинска – проспекте Мира. К услугам гостей отеля номера с кондиционером и фитнес-центр. До театра имени А. П. Чехова от отеля "Пасифик Плаза Сахалин" можно дойти пешком всего за 5 минут.

Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. В их собственной ванной комнате предоставляются банные халаты и тапочки.

В современном кафе Aromas сервируется завтрак "шведский стол", а в ресторане Valentine’s подаются блюда европейской и азиатской кухни. В свою очередь, из бара Lounge 8 гости могут полюбоваться панорамным видом на город и Сусунайские горы.

Путь пешком от отеля "Пасифик Плаза Сахалин" до здания местной администрации займет всего 5 минут. Железнодорожный вокзал Южно-Сахалинска находится в 10 минутах езды на автомобиле от отеля "Пасифик Плаза Сахалин", а расстояние от отеля до аэропорта Южно-Сахалинска составляет 8 км.

Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*Отель «Pacific plaza Sakhalin» 3*

Отель «Mega Palace hotel» 4*

3 ночи

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*Отель «Mega Palace hotel» 4*

«Юность» 3*

3 ночи

Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.

Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.

В Южно-Сахалинске и его окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, включая пешие прогулки и лыжный спорт.

Станция Владимировка-Сахалинская находится в 5,9 км от отеля, а район Большая Елань — в 6,1 км. Расстояние от отеля «Юность» до аэропорта Южно-Сахалинск составляет 11 км.

«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*«Юность» 3*

Касатка

3 ночи

Хостел открыт в 2022 году.

Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.

Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:

  • койко-место;
  • двухместные номера с раздельными кроватями;
  • возможность установки дополнительной кровати (за отдельную оплату);
  • прачечная;
  • гладильная доска, утюг;
  • две душевых комнаты;
  • холодильник в холле;
  • оборудованная зона отдыха.

Номера:

Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.

Возможность размещения:

  • койко-место;
  • двухместный номер;
  • дополнительная кровать в каждый номер (по желанию, за дополнительную плату).

Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.

Рестораны и кафе:

  • кафе «Итуруп» / расстояние от хостела до кафе 300 метров.
  • кафе «Восточная кухня»/расстояние от хостела до кафе 300 метров.
  • кафе «Альянс»/ расстояние от хостела до кафе 1,5 км.
КасаткаКасаткаКасаткаКасатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание в гостевом доме «Касатка» на о. Итуруп (номера с частичными удобствами в номере, частичными на блок при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати)
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты по маршруту: Южно-Сахалинск – Курильск / Южно-Курильск – Южно-Сахалинск – 12 900руб/чел.
  • Проживание в гостинице в Южно-Сахалинске
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Походное снаряжение:

  • одежда:
    • теплый свитер;
    • теплые шерстяные носки;
    • ветровка;
    • непродуваемая и непромокаемая куртка;
    • дождевик;
    • термобелье;
    • футболки;
    • шорты;
    • купальный костюм;
  • головной убор, аксессуары:
    • панама или кепка;
    • трикотажная шапка;
    • солнцезащитные очки;
    • хлопчатобумажные перчатки;
  • обувь:
    • удобные кроссовки, разношенные, на цепкой подошве или трекинговые ботинки, кроссовки непромокаемые;
    • сандалии для хождения по воде, сланцы.

Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.

На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.

Документы:

  • паспорт, ваучер;
  • медицинский полис ОМС;
  • страховой полис;
  • свидетельство о рождении (если с вами летит ребенок).
Что необходимо для оформления пропусков на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • Для граждан РФ:
    • качественная копия паспорта РФ, (полный разворот с паспортными данными, полный разворот с пропиской);
    • детям до 14 лет копия свидетельства о рождении;
    • номер мобильного телефона (обязательно!)
  • Для иностранных граждан:
    • копия паспорта для въезда в РФ (полный разворот с паспортными данными);
    • копия визы в РФ (если требуется) (полный разворот);
    • номер мобильного телефона (обязательно!).

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое время на Сахалине?

Разница с Москвой: к московскому времени плюс 8 часов.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена. Страховой полис «ДальЖАСО» ТОП ООО «СК«ТИТ» в г. Хабаровске. Страхование от несчастного случая. Страховая сумма 100 000 руб. на 1 человека.

ВАЖНО! Для туристов старше 78 лет, страховка рассчитывается индивидуально.

Какой транспорт будет на маршруте?

Транспорт предоставляется в зависимости от размера группы. Осенью группы малочисленные: экскурсии по о. Сахалин - микроавтобус, джип; на о. Итуруп - джипы:

  • микроавтобус (до 5-6 мест) марки Mitsubishi Delica;
  • джип (до 4 мест) марки Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser, Toyota Hilux.

Решение по рассадке принимает водитель: учитывается комплекция, возраст, физические ограничения здоровья всех участников поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
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28 окт 2022
Доброго времени суток всем))) Были на Сахалине с 2-13 октября 2022 очень все понравилось)))) шикарный отдых,шикарная организация)) Все ещё головой и памятью там))) Если есть у кого-то возможность съездить обязательно посетите эти волшебные места и особенно хотя бы один из Курильских островов (Итуруп) Сказочный остров,впечатления и воспоминания до сих пор не покидают))) Люди замечательные,с погодой повезло))) Не жалейте времени и денег -путешествуйте)) Огромное и большое спасибо Юличке Редчиной за помощь в такое незабываемое путешествие что нас отправила))) Всем Здоровья 💯💯💯
Т
26 окт 2022
В дополнение. Отель на Итурупе (Касатка) наоборот оказался лучше, чем я предполагала. Вообще путешествие по Итурупу оставило очень хорошее впечатление и по сервису, и по природным достопримечательностям, в т. ч. купальням.
Д
14 окт 2022
Все прошло отлично, шикарные экскурсии, комфортные условия, нестоптанные тропы - очень рекомендую!

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