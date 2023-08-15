Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие

Групповой тур в Южно-Сахалинске
4.7
3 отзыва
Приглашаем познакомиться с удивительными природными богатствами дальневосточного региона России! Путешествие начнется с экскурсии по Южно-Сахалинску, где мы осмотрим главные достопримечательности. Продолжится тур на самом крупном острове Курильской гряды.

Во время пребывания на Итурупе погулям по лавовому плато Янкито, отправимся к подножию вулкана Баранского, увидим маяк Анива и посетим две бухты — Касатку и Тихую. А еще сможем искупаться в термальных источниках и насладиться потрясающими видами!
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
Сахалин и Итуруп. Два острова - одно путешествие
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Что вас ожидает:

Белые скалы Итурупа
Белые скалы Итурупа
Во время путешествия по берегу Охотского моря пройдем все белые скалы
Релакс в термальных водах
Релакс в термальных водах
Посетим несколько термальных источников и расслабимся в их водах
Знакомство с Южно-Сахалинском
Знакомство с Южно-Сахалинском
Побываем в самых интересных локациях города
Маяк Анива
Маяк Анива
Отправимся на моторных лодках к мысу Анива и осмотрим знаменитый маяк
Лавовое плато Янкито
Лавовое плато Янкито
Увидим последствия извержения вулкана Богдан Хмельницкий
Ворота Тории
Ворота Тории
Сделаем памятные фото у останков Синтоистского храма

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску

09:00 / 12:00 Прибытие в Южно-Сахалинск (встречаем 3 регулярных рейса из Москвы).

14:00 Заселение в гостиницу Mega Palace hotel 4*.

14:30 Обед в ресторане корейской кухни. Знакомство с группой.

15:30–17:30 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.

Экскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Перелет в Курильск. Плато Янкито

08:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт (выселение из гостиницы в 12:00, точное время трансфера будет указано после публикации расписания авиарейсов).

Время вылета и прилёта с Итурупа может меняться много раз. Более точное время вылета известно, как правило, за месяц до рейса.

Регистрация на рейс.

Вылет в Курильск.

Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе (в зависимости от времени вылета обед будет или в Южно-Сахалинске, или в Курильске).

Посещение лавового плато Янкито.

В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.

19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.

Перелет в Курильск. Плато ЯнкитоПерелет в Курильск. Плато ЯнкитоПерелет в Курильск. Плато ЯнкитоПерелет в Курильск. Плато ЯнкитоПерелет в Курильск. Плато Янкито
3 день

Экскурсия на Белые скалы на автомобиле

08:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.

09:00 Отправление на экскурсию на Белые скалы.

В процессе экскурсии турист совершает путешествиепо берегу Охотского моря и проходит все белые скалы.

По маршруту посещается бухта Оля, Черные камни, Белые скалы.

В случае если позволяют погодные условия, гости посетят водопады в бухте Парусная, и проедут через ветровой перешеек к Тихому океану.

Обед на маршруте — ланчбокс.

Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод Жаркие воды (оплачивается дополнительно).

19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.

Время прохождение экскурсии зависит от погодных условий.

Экскурсия на Белые скалы на автомобилеЭкскурсия на Белые скалы на автомобилеЭкскурсия на Белые скалы на автомобилеЭкскурсия на Белые скалы на автомобиле
4 день

Экскурсия в Бухту Касатка

08:30 Завтрак в кафе гостиницы Остров.

09:30 Отправление на побережье Тихого океана в бухту Касатка.

Обед на маршруте — ланчбокс.

16:00 Возвращение в Курильск.

16:00–17:00 Посещение термальных источников Ванночки (оплачивается дополнительно).

18:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.

Экскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту КасаткаЭкскурсия в Бухту Касатка
5 день

Вулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на Сахалин

09:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.

Отправление на вулкан Баранский.

Посещение подножия вулкана Баранского.

Купание на горячих источниках вулкана Баранского.

14:00 Трансфер в аэропорт.

Регистрация на рейс.

Если вылет на о. Сахалин будет после обеда, питание гостей за свой счет, но экскурсионная программа продлевается до времени вылета.

Отправление в Южно-Сахалинск.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Вулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на СахалинВулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на СахалинВулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на СахалинВулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на СахалинВулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на СахалинВулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на Сахалин
6 день

Экскурсия в бухту Тихую

08:00 Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление в п. Стародубское.

10:00 Прибытие в п. Стародубское / Янтарное побережье.

Сбор Янтаря.

10:30 Отправление в п. Взморье.

11:15 Прибытие в п. Взморье.

Посещение останков Синтоистского храма – ворот Тории.

11:40 Посещение крабового рынка.

12:30 Прибытие в бухту Тихую.

Экскурсия.

Горячий обед на берегу моря.

15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.

18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия в бухту ТихуюЭкскурсия в бухту ТихуюЭкскурсия в бухту ТихуюЭкскурсия в бухту ТихуюЭкскурсия в бухту Тихую
7 день

Экскурсия на маяк Анива

05:30 Отправление в поселок Новиково.

08:30 Прибытие в поселок Новиково.

Инструктаж, посадка в лодки.

09:00 Отправление на мыс Анива на моторных лодках (вместимость лодки до 9 пассажиров, не включая капитана лодки).

В процессе прохождения маршрута по воде, в зависимости от погодных условий мы сделаем несколько остановок по пути на маяк или обратно.

10:30 Прибытие на маяк.

Высадка (в случае отсутствия погодных условий для высадки осмотр маяка производится на лодке).

11:30 Отправление к мысу Белый камень.

12:10 Высадка на мысе Белый камень.

Перекус (чай/кофе, пирожки, бутерброды с рыбой, конфеты).

13:10 Отправление в п. Новиково.

14:00 Прибытие в точку отправки.

Сдача спасательного оборудования, посадка в автобус.

Отправление в гостиницу.

17:00 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

В случае, если проведение экскурсии будет невозможно по погодным условиям, экскурсия будет заменена на Бухту Тихую.

Экскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк АниваЭкскурсия на маяк Анива
8 день

Отъезд

08:00 Завтрак в гостинице

08:30 Отправление на рыбный рынок.

Трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета.

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Mega Palace hotel» 4* и гостинице «Заречная» (номер с раздельными кроватями).

Одноместное размещение в гостиницах возможно за доп. плату:

  • «Заречная» — 12 000 руб.;
  • «Mega Palace hotel» — уточняется.

Варианты проживания

Отель «Mega Palace hotel» 4

4 ночи

Отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4

Гостиница «Заречная»

3 ночи

Новая гостиница, расположена в нижней части города Курильск открыла двери для своих гостей в 2023 году. Расположившись на берегу нерестовой реки, гости могут наблюдать из своих окон нерест лосося в устье реки Курилка.

Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»Гостиница «Заречная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе:на Сахалине — туристический автобусна о. Итуруп — внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
  • На Сахалине — туристический автобус
  • На о. Итуруп — внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Двухместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel» 4*
  • Двухместное размещение в гостинице «Заречная» (номер с раздельными кроватями)
  • Посещение термальных источников на вулкане Баранском (рассчитано по стоимости 2 000 руб. /чел. по ценам 2023 года, в случае повышения стоимости, фактическая разница оплачивается дополнительно)
Что не входит
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Перелет Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск (13 900 руб. — цена 2022 года) + 2 000 руб. комиссия за оформление авиабилетов (в случае повышения стоимости билета, разница оплачивается дополнительно)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Одноместное размещение в гостинице «Заречная» — 12 000 руб.
  • Одноместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel»
  • Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки в соответствии с прейскурантом на день оплаты
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная спортивная одежда для прохождения маршрутов по пересеченной местности;
  • треккинговая обувь;
  • удобные спортивные штаны;
  • ветровка с капюшоном.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как происходит оплата термальных источников?

Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки оплачивается дополнительно в соответствии с прейскурантом на день оплаты

В связи со сложностью бронирования горячих источников, оплата производится в первый день тура гиду. В соответствии с правилами термальных источников, при отмене бронирования взимается штраф в размере 100% стоимости.

Возможны ли изменения в программе?

В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.

Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
1
С
15 авг 2023
Все очень четко организовано.
Все очень четко организовано.Все очень четко организовано.Все очень четко организовано.Все очень четко организовано.Все очень четко организовано.Все очень четко организовано.Все очень четко организовано.
Д
29 июля 2023
Относительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мы искали встречающих, хотя логично, что добираясь через всю Россию с полётом через Мск, мы были совсем без сил. Не понравилась работа отдельных гидов. Понравился транспорт, сопровождающий нас всю поездку, всегда чисто и водители замечательные. Красота мест, которые мы увидели, перекрывает любые минусы с организацией, просто захватывает дух от увиденного. И вот ещё несомненный плюс нашего организатора - роскошные обеды на природе, свежайшие морепродукты, уха на костре, палтус в фольге, чай в термос, кофе в крафт пакетах (у других компаний на столах видили фаст фуд с чаем).
Относительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мыОтносительно организации тура есть огромные плюсы и совсем маленькие минусы. Не понравилось, что в аэропорту мы
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дарья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты вашего путешествия омрачили ваше пребывания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения организации трансфера встречи туристов и работы гидов. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
М
28 июля 2023
Ездила в тур «неделя на Сахалине и Итурупе» с Сахалинскими каникулами в июле 2023 года и хочу поблагодарить ребят за замечательный отпуск, подаривший море новых ярких впечатлений, отличная организация добавила поездке комфорта, замечательные и веселые сопровождающие рассказали много всего интересного, а главное показали чудесные живописные места и накормили разными вкусностями! ☺️👍👍 Потрясающая природа Сахалина и Итурупа влюбила в себя! Попали совершенно в другой мир, это было восхитительно! 👏👏👏 любителям активного отдыха на природе однозначно рекомендую👌
Ездила в тур «неделя на Сахалине и Итурупе» с Сахалинскими каникулами в июле 2023 года иЕздила в тур «неделя на Сахалине и Итурупе» с Сахалинскими каникулами в июле 2023 года иЕздила в тур «неделя на Сахалине и Итурупе» с Сахалинскими каникулами в июле 2023 года иЕздила в тур «неделя на Сахалине и Итурупе» с Сахалинскими каникулами в июле 2023 года иЕздила в тур «неделя на Сахалине и Итурупе» с Сахалинскими каникулами в июле 2023 года иЕздила в тур «неделя на Сахалине и Итурупе» с Сахалинскими каникулами в июле 2023 года и

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