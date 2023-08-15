2 день

Перелет в Курильск. Плато Янкито

08:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт (выселение из гостиницы в 12:00, точное время трансфера будет указано после публикации расписания авиарейсов).

Время вылета и прилёта с Итурупа может меняться много раз. Более точное время вылета известно, как правило, за месяц до рейса.

Регистрация на рейс.

Вылет в Курильск.

Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.

Трансфер в гостиницу, размещение.

Обед в кафе (в зависимости от времени вылета обед будет или в Южно-Сахалинске, или в Курильске).

Посещение лавового плато Янкито.

В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.

19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.