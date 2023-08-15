Во время пребывания на Итурупе погулям по лавовому плато Янкито, отправимся к подножию вулкана Баранского, увидим маяк Анива и посетим две бухты — Касатку и Тихую. А еще сможем искупаться в термальных источниках и насладиться потрясающими видами!
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Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску
09:00 / 12:00 Прибытие в Южно-Сахалинск (встречаем 3 регулярных рейса из Москвы).
14:00 Заселение в гостиницу Mega Palace hotel 4*.
14:30 Обед в ресторане корейской кухни. Знакомство с группой.
15:30–17:30 Экскурсия по городу Южно-Сахалинску.
Перелет в Курильск. Плато Янкито
08:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт (выселение из гостиницы в 12:00, точное время трансфера будет указано после публикации расписания авиарейсов).
Время вылета и прилёта с Итурупа может меняться много раз. Более точное время вылета известно, как правило, за месяц до рейса.
Регистрация на рейс.
Вылет в Курильск.
Прибытие в аэропорт Ясный, г. Курильск.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Обед в кафе (в зависимости от времени вылета обед будет или в Южно-Сахалинске, или в Курильске).
Посещение лавового плато Янкито.
В случае позднего вылета на о. Итуруп программа может быть изменена, что не повлияет на количество объектов показа на о. Итуруп.
19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Экскурсия на Белые скалы на автомобиле
08:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
09:00 Отправление на экскурсию на Белые скалы.
В процессе экскурсии турист совершает путешествиепо берегу Охотского моря и проходит все белые скалы.
По маршруту посещается бухта Оля, Черные камни, Белые скалы.
В случае если позволяют погодные условия, гости посетят водопады в бухте Парусная, и проедут через ветровой перешеек к Тихому океану.
Обед на маршруте — ланчбокс.
Посещение водно-оздоровительного комплекса термальных вод Жаркие воды (оплачивается дополнительно).
19:00–20:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Время прохождение экскурсии зависит от погодных условий.
Экскурсия в Бухту Касатка
08:30 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
09:30 Отправление на побережье Тихого океана в бухту Касатка.
Обед на маршруте — ланчбокс.
16:00 Возвращение в Курильск.
16:00–17:00 Посещение термальных источников Ванночки (оплачивается дополнительно).
18:00 Ужин в кафе гостиницы Остров.
Вулкан Баранский. Купание в горячих источниках. Перелет на Сахалин
09:00 Завтрак в кафе гостиницы Остров.
Отправление на вулкан Баранский.
Посещение подножия вулкана Баранского.
Купание на горячих источниках вулкана Баранского.
14:00 Трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Если вылет на о. Сахалин будет после обеда, питание гостей за свой счет, но экскурсионная программа продлевается до времени вылета.
Отправление в Южно-Сахалинск.
Прибытие в Южно-Сахалинск.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Экскурсия в бухту Тихую
08:00 Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление в п. Стародубское.
10:00 Прибытие в п. Стародубское / Янтарное побережье.
Сбор Янтаря.
10:30 Отправление в п. Взморье.
11:15 Прибытие в п. Взморье.
Посещение останков Синтоистского храма – ворот Тории.
11:40 Посещение крабового рынка.
12:30 Прибытие в бухту Тихую.
Экскурсия.
Горячий обед на берегу моря.
15:30 Отправление в Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия на маяк Анива
05:30 Отправление в поселок Новиково.
08:30 Прибытие в поселок Новиково.
Инструктаж, посадка в лодки.
09:00 Отправление на мыс Анива на моторных лодках (вместимость лодки до 9 пассажиров, не включая капитана лодки).
В процессе прохождения маршрута по воде, в зависимости от погодных условий мы сделаем несколько остановок по пути на маяк или обратно.
10:30 Прибытие на маяк.
Высадка (в случае отсутствия погодных условий для высадки осмотр маяка производится на лодке).
11:30 Отправление к мысу Белый камень.
12:10 Высадка на мысе Белый камень.
Перекус (чай/кофе, пирожки, бутерброды с рыбой, конфеты).
13:10 Отправление в п. Новиково.
14:00 Прибытие в точку отправки.
Сдача спасательного оборудования, посадка в автобус.
Отправление в гостиницу.
17:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
В случае, если проведение экскурсии будет невозможно по погодным условиям, экскурсия будет заменена на Бухту Тихую.
Отъезд
08:00 Завтрак в гостинице
08:30 Отправление на рыбный рынок.
Трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле «Mega Palace hotel» 4* и гостинице «Заречная» (номер с раздельными кроватями).
Одноместное размещение в гостиницах возможно за доп. плату:
- «Заречная» — 12 000 руб.;
- «Mega Palace hotel» — уточняется.
Варианты проживания
Отель «Mega Palace hotel» 4
Отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница «Заречная»
Новая гостиница, расположена в нижней части города Курильск открыла двери для своих гостей в 2023 году. Расположившись на берегу нерестовой реки, гости могут наблюдать из своих окон нерест лосося в устье реки Курилка.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе:на Сахалине — туристический автобусна о. Итуруп — внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
- На Сахалине — туристический автобус
- На о. Итуруп — внедорожники с рассадкой 4 человека в 1 автомобиле
- Питание, указанное в программе
- Экскурсионное обслуживание
- Двухместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel» 4*
- Двухместное размещение в гостинице «Заречная» (номер с раздельными кроватями)
- Посещение термальных источников на вулкане Баранском (рассчитано по стоимости 2 000 руб. /чел. по ценам 2023 года, в случае повышения стоимости, фактическая разница оплачивается дополнительно)
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Перелет Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск (13 900 руб. — цена 2022 года) + 2 000 руб. комиссия за оформление авиабилетов (в случае повышения стоимости билета, разница оплачивается дополнительно)
- Питание, не указанное в программе тура
- Одноместное размещение в гостинице «Заречная» — 12 000 руб.
- Одноместное размещение в гостинице «Mega Palace hotel»
- Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки в соответствии с прейскурантом на день оплаты
- Место начала и завершения?
- г. Южно-Сахалинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная спортивная одежда для прохождения маршрутов по пересеченной местности;
- треккинговая обувь;
- удобные спортивные штаны;
- ветровка с капюшоном.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Как происходит оплата термальных источников?
Посещение термальных источников Жаркие Воды и Ванночки оплачивается дополнительно в соответствии с прейскурантом на день оплаты
В связи со сложностью бронирования горячих источников, оплата производится в первый день тура гиду. В соответствии с правилами термальных источников, при отмене бронирования взимается штраф в размере 100% стоимости.
- Возможны ли изменения в программе?
В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
Туроператор не несет ответственности за действия авиаперевозчика, в частности за задержку или отмену рейса. В этом случае корректировка программы тура будет напрямую зависеть от информации, предоставляемой авиаперевозчиком.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что некоторые моменты вашего путешествия омрачили ваше пребывания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения организации трансфера встречи туристов и работы гидов. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!