Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
16:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы:
18:00 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.
Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Cамостоятельное возвращение в гостиницу.
Отдых.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
08:00 Сдача номеров.
Выезд в морской порт г. Корсаков.
09:30 Регистрация и посадка на теплоход.
12:00 Отправление на остров Шикотан (т/х «Адмирал Невельской» или т/х «Павел Леонов»).
Время в пути ~ 22 часа.
Важная информация:
10:00 подход к о. Шикотан.
Высадка. Трансфер в гостиницу. Размещение в гостинице.
11:00 Завтрак в кафе гостиницы «София».
11:30 Выезд в бухту Снежкова.
Остров Шикотан идеальное место для любителей пеших туров!
Бухта Снежкова расположена вдалеке от автомобильных дорог. Чтобы увидеть красоту бухты, нужно пройти пешком около двух часов в одну сторону.
Но и сама тропа, ведущая к морю прекрасна открывающимися видами. Каменно-березовый низкорослый лес с причудливо изогнутыми ветками деревьев. Открытый холмистый пейзаж. кажущийся плюшевым из-за зелено-желтого низкорослого бамбучника.
Островки зарослей можжевельника: так и хочется залечь в самую середину и надышаться вволю полезными ароматами. Так незаметно мы дойдем до вершины холма, с которого откроется захватывающая дух панорама, охватывающая все юго-восточное побережье острова!
Без сопровождающего не обойтись: и с пути не свернешь, и узнаешь, что вот тот кустарник в виде елочки – это можжевельник (не каждый городской житель это знает), и подскажет за каким холмом нас ждет чудо.
15:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
19:00 Возвращение в поселок.
19:30 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Маршрут начинается от поселка Крабозаводское, он сложный из-за холмистой местности. Расстояние пешком туда и обратно 14-15 км.
Время в пути туда ~ 2 – 2,40, обратно до 3х часов.
По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
9:00 Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд в бухту Церковная, горам Ноторо и Томари.
Бухта Церковная (официальное название – бухта Айвазовского) впечатляет своими островками и бухточками.
Она интересна своей историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари.
В этой бухте есть домик, построенный силами инспекторов заказника.
Именно в бухте Церковной вы встретите «рыжего хозяина», он всегда рад своим гостям и с удовольствием примет гостинцы от вас.
14:00Обед походный(сухой паек).
18:00 Трансфер в гостиницу.
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
Важная информация: Переход туда и обратно 18 км, время в пути пешком туда 2,5 часа, обратно 3 часа.
Маршрут проходит переменно с незначительными перепадами рельефа местности, продолжительность перевала 150 м туда, обратно 1.2 км. (подъем).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и непромокаемую обувь.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы. Сдача номеров
10:00 Выезд на мыс Край света.
Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан.
Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами.
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия. Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с одноименным членистоногим.
На этом мысе в сентябре 1943 года был построен Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан.
Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах.
14:00 Обед походный (ланч-бокс) в бухте.
Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта.
По утверждению многих очевидцев – эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым. В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.
Самые удачные ракурсы для создания фотографий вам покажут наши сопровождающие!
17:00 Возвращение в Малокурильское.
17:30 Трансфер в морской порт.
18:00 Посадка на теплоход.
20:00 Отправление на остров Итуруп (т/х «Адмирал Невельской»).
Время в пути ~13 часов.
Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6 – 7 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется – треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, одеть непромокаемую обувь.
Важная информация:
9:00 Прибытие на о. Итуруп.
Высадка. Трансфер в гостиницу (размещение в гостинице возможно после экскурсии.
10:00 Завтрак в ресторане гостиницы «Итуруп».
11:00 Выезд к вулкану Баранского на автотранспорте.
Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками.
Мы насладимся красотой и отдыхом в термах,отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде.
11:30 Посещение поля грязевых котлов.
13:00 Спуск к Бирюзовым озерам.
Прогулка. Фотосессия.
Варим яйца и дегустируем с икрой.
Походный перекус (чай, кофе, нарезка из рыбы, колбасы и сыра).
14:30 Прогулка вниз по термальному ручью.
Фотосессия.
15:30 Выезд к источникам.
16:00 Купание в термальных источниках.
Отдых.
17:30 Трансфер в Курильск.
Размещение в гостинице.
Ужин (самостоятельно).
Внимание!
В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, резиновые тапочки, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы). Экскурсия проходит на автотранспорте.
9:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп».
10:00 Выезд на экскурсию вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами.
Протяженность скал около 28 км.
Они состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывших в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.
Песок пляжа состоит из белого кварцевого и черного титаномагнетитового песка. Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж.
Остановка – Бухта Парусная.
В глубине бухты, в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м.
Отсановка в районе красивого озера Сопочное.
Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду.
13:00 Остановка на пляже с Белыми скалами.
Прогулка по каньону.
Отправление к Черным камням.
14:00 Обед на берегу моря возле Черных камней (уха по-итурупски, костровой чай, нарезка из рыбы).
15:00 Выезд на экскурсию к подножью вулкана Богдан Хмельницкий в Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы.
Красивые пейзажи, открывающиеся с любой точки обзора. Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления!
Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы!
17:30 Посадка на наземный транспорт. Выезд к термальным источникам.
18:00 После прогулки вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час).
19:30 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: на данном маршруте при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, непромокаемую обувь или резиновые сапоги, шапку, перчатки, купальные принадлежности, простынь (можно взять на ресепшен гостиницы).
09:00 Завтрак в кафе гостиницы «Итуруп». Сдача номеров.
10:00 Выезд в сторону Тихого океана.
11:00 Залив Касатка.
Перваяостановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало.
Выброшенное на мель рыболовное судно, самый популярный фото объект у гостей острова.
12:00 Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».
В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней.
Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия.
В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане.
13:00 Отправление в Курильск, далее в аэропорт.
14:20 Регистрация на рейс.
15:50 Вылет в Южно-Сахалинск.
17:05 Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
Рекомендации: при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно!
Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково.
Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
12:00 Переход к мысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный.
Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц.
Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц.
Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Внимание!
Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
Маяк Анива,на данном маршруте, по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
Сдача номеров.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении на о. Итуруп
|Доплата за одноместное размещение на о. Итуруп и о. Шикотан
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении на о. Итуруп
|163 089
|13 000
|160 089
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
Доп. ночи
двухместный номер /одноместный номер
|Юность 3*
(завтраки оплачиваются дополнительно)
6 600
12 000
2 200/4 000
|Юбилейная 3*
|8 850
|16 050
|2 950/5 350
|Гагарин 3*
|10 200
|16 500
|3 400/5 500
|БЕЛКА 3*
|9 600
|16 350
|3 200/5 450
|Санта Ризот Отель 4*
(twin, номер с 2-мя кроватями)
|12 600
|22 200
|4 200/7 400
|Пасифик Плаза Сахалин 4*
(с 01.01 – 30.06.22 и 06.10 – 31.12.22)
|10 950
|16 800
|3 650/5 600
|Пасифик Плаза Сахалин 4*
(с 01.07 – 05.10.22)
|12 150
|18 600
|4 050/6 200
|Мега Палас Отель 4*
|13 350
|19 950
|4 450/6 650
Парадайз Ризот отель 4*
|13 500
|24 000
|4 500/8 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
Гостиница «Юбилейная» находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал. В зимнее время гости могут пройти обучение катанию на лыжах и взять напрокат лыжное снаряжение.
Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка.
Этот отель находится на главной улице Южно-Сахалинска – проспекте Мира. К услугам гостей отеля номера с кондиционером и фитнес-центр. До театра имени А. П. Чехова от отеля «Пасифик Плаза Сахалин» можно дойти пешком всего за 5 минут.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. В их собственной ванной комнате предоставляются банные халаты и тапочки.
В современном кафе Aromas сервируется завтрак «шведский стол», а в ресторане Valentine’s подаются блюда европейской и азиатской кухни. В свою очередь, из бара Lounge 8 гости могут полюбоваться панорамным видом на город и Сусунайские горы.
Путь пешком от отеля «Пасифик Плаза Сахалин» до здания местной администрации займет всего 5 минут. Железнодорожный вокзал Южно-Сахалинска находится в 10 минутах езды на автомобиле от отеля «Пасифик Плаза Сахалин», а расстояние от отеля до аэропорта Южно-Сахалинска составляет 8 км.
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта "Горный воздух".
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Место в каюте III класс 4-х местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Место в каюте III класс 4-х местная с удобствами.
Питание на теплоходе, питьевая вода оплачивается самостоятельно.
Мини-гостиница «София» расположена в поселке Малокурильское. К услугам гостей стандартные номера с удобствами. Работает кафе.
Хостел открыт в 2022 году.
Расположен в центральной части г. Курильска. В пешей доступности магазины, кафе, побережье Охотского моря.
Для комфортного пребывания гостей доступны следующие бесплатные услуги:
Номера
Количество номеров: 4 номера с раздельными кроватями.
Возможность размещения:
Во всех номерах: Wi Fi, санузел, телевизор, набор для чая, тапочки, полотенца, фен.
Рестораны и кафе
Гостиница «Итуруп» – это трехэтажное здание, с хорошим современным ремонтом. Имеется 35 номеров различных категорий: стандартные однокомнатные номера, номера повышенной комфортности с санузлом и душевой кабной, двухкомнатный номер люкс. В гостинице имеется WiFi доступ в Интернет.
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы следующие документы:
Для граждан РФ:
Для иностранных граждан:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!
В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.