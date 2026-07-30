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Обзорная пешеходная экскурсия по Задонску

Путешествие по Задонску: обзорная индивидуальная экскурсия для любителей истории
Мы побываем на Каменной горе, посетим главную площадь города и осмотрим Троицкий собор. Побываем на Святом источнике и увидим памятник Тихону Задонскому. За два часа вы увидите главные святыни, которыми славиться и гордиться Задонск.
4.5
15 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Задонску
Обзорная пешеходная экскурсия по Задонску
Обзорная пешеходная экскурсия по Задонску

Описание экскурсии

Посещение женского монастыря

Наше знакомство с городом начнется с увлекательной экскурсии по Свято-Тихоновскому Преображенскому женскому монастырю, который был основан в 1991 году на месте бывшей мужской обители. Здесь вы сможете:

  • Посетить величественный Троицкий храм;
  • Побывать на Святом источнике;
  • Увидеть памятник Тихону Задонскому.

Прогулка в мужском монастыре

Следующим этапом нашего путешествия станет Рождество-Богородицкий мужской монастырь, история которого уходит корнями в 1624 год. Обитель была основана двумя страцами-схимонахами, которые возвели первую деревянную церковь. Одной из главных святынь монастыря являются мощи Тихона Задонского, бережно хранящиеся в раке главного собора.

Знакомство с Домом Ульриха

Во время экскурсии также будет возможность полюбоваться на великолепную городскую дворянскую усадьбу «Дом Ульриха», где в наши дни функционирует краеведческий музей. Поблизости расположился легендарный поющий дуб, к которому устремляются паломники, надеясь на молитву и благословение.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные даты рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Тихоновский Преображенский монастырь
  • Троицкий храм
  • Святой источник
  • Памятник Тихону Задонскому
  • Рождество-Богородицкий монастырь
  • Мощи Тихона Задонского
  • Усадьба «Дом Ульриха»
  • Поющий дуб
  • Каменная гора
  • Троицкий собор и другие
Что включено
  • Экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Благодаря вчерашней экскурсии с Еленой, Задонск теперь — один из самый любимых городов России. Место силы. Без преувеличения.
Очень интересно, грамотно, доходчиво, с глубоким знанием истории, безупречно по содержанию и подаче
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материала, Елена рассказала о Задонске, его людях, фактах из истории. Показала красивые, значимые, уютные, интересные уголки города, благодаря которым то или иное место и становится любимым. Все – с большой любовью и уважением к Задонску, очень духовно и душевно.
Прогулка по городу была легкой и радостной. Два часа пролетели незаметно, в супер интересном и полезном общении. Спасибо Спутнику за таких гидов!

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Г
Прекрасная экскурсия. Пожелания: организовать единый магазин, в котором были бы представлены памятные сувениры города и местная продукция, невозможно созвониться со всеми предпринимателями и подстроиться под всех сразу за короткое время пребывания в городе.
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П
Прекрасная экскурсия. Пожелания: организовать единый магазин, в котором были бы представлены памятные сувениры города и местная продукция, невозможно созвониться со всеми предпринимателями и подстроиться под всех сразу за короткое время пребывания в городе.
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Л
В Задонске были впервые. Великолепный монастырь! Уютный, маленький городок. Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию и приятное общение! Узнали много интересного, прекрасно провели время! Рекомендуем.
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Я
Спасибо за интересное, познавательное путешествие по городу. Яркий рачсказ увлеченного человека, любящего свой край. Влюбились в Задонск его чудесную красоту.
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А
Отличная экскурсия. Гид Елена любит свой город и это делает экскурсию ещё интереснее
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6150 ₽ за экскурсию