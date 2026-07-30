Описание экскурсии
Посещение женского монастыря
Наше знакомство с городом начнется с увлекательной экскурсии по Свято-Тихоновскому Преображенскому женскому монастырю, который был основан в 1991 году на месте бывшей мужской обители. Здесь вы сможете:
- Посетить величественный Троицкий храм;
- Побывать на Святом источнике;
- Увидеть памятник Тихону Задонскому.
Прогулка в мужском монастыре
Следующим этапом нашего путешествия станет Рождество-Богородицкий мужской монастырь, история которого уходит корнями в 1624 год. Обитель была основана двумя страцами-схимонахами, которые возвели первую деревянную церковь. Одной из главных святынь монастыря являются мощи Тихона Задонского, бережно хранящиеся в раке главного собора.
Знакомство с Домом Ульриха
Во время экскурсии также будет возможность полюбоваться на великолепную городскую дворянскую усадьбу «Дом Ульриха», где в наши дни функционирует краеведческий музей. Поблизости расположился легендарный поющий дуб, к которому устремляются паломники, надеясь на молитву и благословение.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные даты рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Тихоновский Преображенский монастырь
- Троицкий храм
- Святой источник
- Памятник Тихону Задонскому
- Рождество-Богородицкий монастырь
- Мощи Тихона Задонского
- Усадьба «Дом Ульриха»
- Поющий дуб
- Каменная гора
- Троицкий собор и другие
Что включено
- Экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
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Отзывы и рейтинг
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