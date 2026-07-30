Мы побываем на Каменной горе, посетим главную площадь города и осмотрим Троицкий собор. Побываем на Святом источнике и увидим памятник Тихону Задонскому. За два часа вы увидите главные святыни, которыми славиться и гордиться Задонск.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Посещение женского монастыря

Наше знакомство с городом начнется с увлекательной экскурсии по Свято-Тихоновскому Преображенскому женскому монастырю, который был основан в 1991 году на месте бывшей мужской обители. Здесь вы сможете:

Посетить величественный Троицкий храм;

Побывать на Святом источнике;

Увидеть памятник Тихону Задонскому.

Прогулка в мужском монастыре

Следующим этапом нашего путешествия станет Рождество-Богородицкий мужской монастырь, история которого уходит корнями в 1624 год. Обитель была основана двумя страцами-схимонахами, которые возвели первую деревянную церковь. Одной из главных святынь монастыря являются мощи Тихона Задонского, бережно хранящиеся в раке главного собора.

Знакомство с Домом Ульриха

Во время экскурсии также будет возможность полюбоваться на великолепную городскую дворянскую усадьбу «Дом Ульриха», где в наши дни функционирует краеведческий музей. Поблизости расположился легендарный поющий дуб, к которому устремляются паломники, надеясь на молитву и благословение.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные даты рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.