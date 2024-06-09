Василий — ваш гид в Зеленограде

Меня зовут Василий, я гид-историк. Родился и вырос в Зеленограде. Увлекаюсь историей родного края, а также археологией. Убеждён, что настоящий зеленоградец должен знать прошлое своего города хотя бы в общих чертах. Поэтому я подробно изучаю его и с радостью делюсь находками на экскурсиях!