Зеленоград — место особое. Основанный как спутник столицы, он превратился в самобытный город.
Здесь нет памятников старины — зато есть Старый город, где сохранилось разнообразное наследие советского модернизма.
Я проведу вас по Центральному проспекту и помогу разглядеть удивительные архитектурные сближения: «башни-близнецы», «дом-коммуну» и каскад фонтанов.
Здесь нет памятников старины — зато есть Старый город, где сохранилось разнообразное наследие советского модернизма.
Я проведу вас по Центральному проспекту и помогу разглядеть удивительные архитектурные сближения: «башни-близнецы», «дом-коммуну» и каскад фонтанов.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Зеленоград прошёл путь от провинциального поселения рядом с железнодорожной станцией до образца архитектуры будущего. Тем удивительнее, что самые инновационные постройки находятся в «старом» Зеленограде. В историческом центре города, включающем районы Савёлки и Матушкино, мы осмотрим:
- Центральную площадь
- КЦ «Зеленоград»
- Дом-флейту
- МИЭТ и Научный центр
- Кинотеатр «Электрон»
- Площадь Юности и фонтан
Вы узнаете множество любопытных подробностей:
- Как район Савёлки связан с царём Алексеем Михайловичем
- Как у входа в Научный центр чуть не появилась скульптура Прометея
- Почему имя одного из ведущих архитекторов Зеленограда было забыто
- Почему Феликс Новиков, архитектор Зеленограда, остался недоволен Центральной площадью
- С какой целью использовали железную дорогу, которая шла по площади Юности до станции Крюково
- Правда ли, что название деревни Матушкино связано с доброй матушкой
- И многое другое!
Организационные детали
- Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- При неблагоприятных погодных условиях экскурсия может быть перенесена или отменена
- По предварительной договорённости я смогу провести индивидуальную экскурсию только для вашей компании (подробности в личной переписке)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
|Дети до 18 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У КЦ «Зеленоград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Зеленограде
Меня зовут Василий, я гид-историк. Родился и вырос в Зеленограде. Увлекаюсь историей родного края, а также археологией. Убеждён, что настоящий зеленоградец должен знать прошлое своего города хотя бы в общих чертах. Поэтому я подробно изучаю его и с радостью делюсь находками на экскурсиях!Задать вопрос
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