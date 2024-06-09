На распутье эпох: исторический центр Зеленограда

Групповая прогулка по интересным архитектурным локациям недалеко от Москвы
Зеленоград — место особое. Основанный как спутник столицы, он превратился в самобытный город.

Здесь нет памятников старины — зато есть Старый город, где сохранилось разнообразное наследие советского модернизма.

Я проведу вас по Центральному проспекту и помогу разглядеть удивительные архитектурные сближения: «башни-близнецы», «дом-коммуну» и каскад фонтанов.
На распутье эпох: исторический центр Зеленограда
На распутье эпох: исторический центр Зеленограда
На распутье эпох: исторический центр Зеленограда
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Зеленоград прошёл путь от провинциального поселения рядом с железнодорожной станцией до образца архитектуры будущего. Тем удивительнее, что самые инновационные постройки находятся в «старом» Зеленограде. В историческом центре города, включающем районы Савёлки и Матушкино, мы осмотрим:

  • Центральную площадь
  • КЦ «Зеленоград»
  • Дом-флейту
  • МИЭТ и Научный центр
  • Кинотеатр «Электрон»
  • Площадь Юности и фонтан

Вы узнаете множество любопытных подробностей:

  • Как район Савёлки связан с царём Алексеем Михайловичем
  • Как у входа в Научный центр чуть не появилась скульптура Прометея
  • Почему имя одного из ведущих архитекторов Зеленограда было забыто
  • Почему Феликс Новиков, архитектор Зеленограда, остался недоволен Центральной площадью
  • С какой целью использовали железную дорогу, которая шла по площади Юности до станции Крюково
  • Правда ли, что название деревни Матушкино связано с доброй матушкой
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
  • При неблагоприятных погодных условиях экскурсия может быть перенесена или отменена
  • По предварительной договорённости я смогу провести индивидуальную экскурсию только для вашей компании (подробности в личной переписке)

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Дети до 18 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У КЦ «Зеленоград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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