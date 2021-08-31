Л Лидия 5

Мы гуляли пешком, потому что я не умею на велосипедах. Отличная экскурсия, очень интересная и так приятно общаться с человеком, который любит то, что делает. Я очень надеюсь, что трипстер даст возможность экскурсоводу разместить здесь другие возможные варианты экскурсий, т. к. велосипеды - это не для всех, а Зеленоград с таким экскурсоводом стоит того, чтобы больше людей заинтересовались. Не ожидала, что Зеленоград - такое интересное место, с самых разных точек зрения. В первую очередь, я думаю, подойдет тем, кто любит гулять по паркам, кто интересуется историей вообще и военной историей, а также урбанистикой, но я уверена, что Анастасия и на другие темы много интересного знает! Спасибо большое за эту экскурсию.