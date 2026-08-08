Квест
до 27 чел.
Зов зеленоградских курганов: квест по району Силино
Раскрыть тайны быта, ремёсел и верований предков, живших здесь тысячу лет назад
Начало: У автобусной остановки «Октябрьская»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Зеленоград - советский город будущего и прекрасного настоящего
Оценить масштаб идей ушедшей эпохи
Начало: На Центральной площади
22 авг в 16:00
23 авг в 11:00
от 11 400 ₽
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Мистическая фотосессия с дымом в Зеленограде
Примерить интересный образ и получить профессиональные фото на память
10 авг в 20:30
11 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Картины акрилом в Зеленограде: мастер-класс с профессиональным художником
Раскрыть свои таланты, узнать о техниках рисунка и создать выразительную работу
Начало: Улица Юности
10 авг в 18:00
11 авг в 18:00
от 6700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленограду
Самые популярные экскурсии в Зеленограде
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