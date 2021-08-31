Все экскурсии в Зеленограде
Доступно 1 экскурсия 🚌 в Зеленограде на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-4 чел.
На велосипедах по Зеленограду!
Насладиться чудесными пейзажами, посетить дом Лани и раскрыть тайны самого маленького округа Москвы
Последние отзывы «Экскурсии Зеленограда»
- Отзыв на: На велосипедах по Зеленограду!ССветлана31 августа 2021Если вы хотите влюбиться в Зеленоград основательно, с пониманием особенностей его «экспериментальной» истории, значением в ВОВ и просто окунуться в душевную экологичную атмосферу города, лучшего проводника не найти. Мы получили огромное удовольствие от прогулки с Анастасией!
- Отзыв на: На велосипедах по Зеленограду!ЛЛидия21 мая 2021Мы гуляли пешком, потому что я не умею на велосипедах. Отличная экскурсия, очень интересная и так приятно общаться с человеком, который любит то, что делает. Я очень надеюсь, что трипстер даст возможность экскурсоводу разместить здесь другие возможные варианты экскурсий, т. к. велосипеды - это не для всех, а Зеленоград с таким экскурсоводом стоит того, чтобы больше людей заинтересовались. Не ожидала, что Зеленоград - такое интересное место, с самых разных точек зрения. В первую очередь, я думаю, подойдет тем, кто любит гулять по паркам, кто интересуется историей вообще и военной историей, а также урбанистикой, но я уверена, что Анастасия и на другие темы много интересного знает! Спасибо большое за эту экскурсию.