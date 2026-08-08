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Пешая 2.5 часа 1 отзыв Квест до 27 чел. Зов зеленоградских курганов: квест по району Силино Раскрыть тайны быта, ремёсел и верований предков, живших здесь тысячу лет назад Начало: У автобусной остановки «Октябрьская» от 8000 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 2 часа 5% 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Зеленоград - советский город будущего и прекрасного настоящего Оценить масштаб идей ушедшей эпохи Начало: На Центральной площади от 11 400 ₽ 12 000 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Фотопрогулка до 5 чел. Мистическая фотосессия с дымом в Зеленограде Примерить интересный образ и получить профессиональные фото на память от 16 000 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная Картины акрилом в Зеленограде: мастер-класс с профессиональным художником Раскрыть свои таланты, узнать о техниках рисунка и создать выразительную работу Начало: Улица Юности от 6700 ₽ за человека

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