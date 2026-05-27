Вы идёте по современному району Зеленограда — и вдруг оказываетесь в 13 веке, где оживают славянские мифы. Чтобы почувствовать такую магию, отправляйтесь на исторический квест по Силино. Здесь вы погуляете по лесопарку и разгадаете загадки предков. А ещё увидите, как ткали пояс на берде и дощечках, и сплетёте себе браслет.

Описание квеста

На время квеста вы становитесь потомками древних славян. Берегиня обратилась к вам за помощью, потому что память о предках стирается и защитная сила хранительницы слабеет. Чтобы восстановить связь времён, нужно пройти по следам древних, разгадать загадки курганов и получить артефакты.

Примеры заданий:

Загадка кургана воина: «Не железная, но крепче камня. Не щит, но спасает в бою. В единстве наша сила. Что это?»

Задание: встать плечом к плечу и хором произнести девиз.

Вы увидите:

Школьное озеро — жемчужину Силино. Я расскажу, как жизнь людей и урожай всегда зависели от воды

Уютный деревянный храм святителя Филарета

Лесопарк, в котором сохранились остатки курганов славян 11–13 веков. Здесь вы увидите, как раньше ткали пояс и сплетёте себе браслет

Вы узнаете:

о почитании природы

уважении к «домам предков»

взаимосвязи миров, цикличности жизни и единстве рода

украшениях, которые носили славяне и для чего они это делали

том, что камень, дерево, вода, зерно полны смысла и силы

