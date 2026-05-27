Вы идёте по современному району Зеленограда — и вдруг оказываетесь в 13 веке, где оживают славянские мифы. Чтобы почувствовать такую магию, отправляйтесь на исторический квест по Силино. Здесь вы погуляете по лесопарку и разгадаете загадки предков. А ещё увидите, как ткали пояс на берде и дощечках, и сплетёте себе браслет.
Описание квеста
На время квеста вы становитесь потомками древних славян. Берегиня обратилась к вам за помощью, потому что память о предках стирается и защитная сила хранительницы слабеет. Чтобы восстановить связь времён, нужно пройти по следам древних, разгадать загадки курганов и получить артефакты.
Примеры заданий:
Загадка кургана воина: «Не железная, но крепче камня. Не щит, но спасает в бою. В единстве наша сила. Что это?»
Задание: встать плечом к плечу и хором произнести девиз.
Вы увидите:
- Школьное озеро — жемчужину Силино. Я расскажу, как жизнь людей и урожай всегда зависели от воды
- Уютный деревянный храм святителя Филарета
- Лесопарк, в котором сохранились остатки курганов славян 11–13 веков. Здесь вы увидите, как раньше ткали пояс и сплетёте себе браслет
Вы узнаете:
- о почитании природы
- уважении к «домам предков»
- взаимосвязи миров, цикличности жизни и единстве рода
- украшениях, которые носили славяне и для чего они это делали
- том, что камень, дерево, вода, зерно полны смысла и силы
Организационные детали
- Мастер-класс «Плетение браслета» входит в стоимость
- Квест рассчитан на школьников и взрослых (до 27 чел.). Для детских групп от 7 до 27 чел. стоимость билета — 1100 ₽ / ребёнок. 1 взрослый сопровождающий на детскую группу от 7 чел. — бесплатно
- Будем пить чай из термоса на открытом воздухе, можно принести с собой сладости или перекус
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 16 лет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У автобусной остановки «Октябрьская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Зеленограде
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 60 туристов
С детства меня притягивали старинные здания, необычная архитектура, история. Гуляла и задумывалась: как тут жили люди 100 лет назад? О чём мечтали, что делали? Я — аккредитованный гид, краевед, переводчик английского.
