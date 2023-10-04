Программа тура «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.
Вы можете побывать во всех городах-курортах КМВ, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей, испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство!
дек
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Среда. Заселение в отель
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Четверг. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.
После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.
Переезд в Черекское ущелье 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.
Осмотр древних башен.
Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
Село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.
Пятница. Железноводск или Медовые водопады
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Обед в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Возвращение в отель в 19:00.
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.
ВАРИАНТ II
Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Он расположился на склонах горы Железная.
Он славится своими кальциевыми водам. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Суббота. Эльбрус или Домбай
ВАРИАНТ I
Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам.
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.
Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.
ВАРИАНТ II
Экскурсия в «Домбай» в 6:30.
Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.
Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!
Остановка, фото, набор воды в бутылки.
Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.
Возвращение в отель в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.
Воскресенье. Горная Ингушетия
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.
Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянная прописка (не временная регистрация).
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).
Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.
Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.
Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).
Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.
«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути (в 19:30), в придорожном кафе за доп. плату.
Возвращение в отель в 22:00.
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
1-но местное
2х местное
3х местное
4х местное
|«Бештау»
Стандарт 55 200 руб.
Комфорт 61 450 руб.
Стандарт 41 050 руб.
Комфорт 44 200 руб.
Люкс 48 900 руб.
Семейный 43 900 руб.
Семейный 39 500 руб.
|«Наутилус»
Стандарт 41 000 руб
Полулюкс 47 300 руб.
Стандарт 34 750 руб.
Полулюкс 37 850 руб.
Полулюкс 36 950 руб.
Полулюкс 36 300 руб.
- без питания:
|Гостиница
1-но местное
2х местное
3х местное
4х местное
|«Бештау»
Стандарт 48 200 руб.
Комфорт 54 450 руб.
Стандарт 34 050 руб.
Комфорт 37 200 руб
Люкс 41 900 руб.
Семейный 36 900 руб.
Семейный 32 500 руб.
|«Наутилус»
Стандарт 37 500 руб.
Полулюкс 43 750 руб.
Стандарт 31 200 руб.
Полулюкс 34 350 руб.
Полулюкс 33 400 руб.
Полулюкс 32 800 руб.
- Доп. сутки с питанием от 3 000 руб.
- Доп. сутки без питания от 2 600 руб.
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Варианты проживания
Отель «Бештау» 3
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Отель «Наутилус» 3
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак, обед4 день: ужин5 день: -6 день: завтрак.
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: ужин
- 5 день: -
- 6 день: завтрак.
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды — гостиница г. Пятигорск
- Трансфер гостиница г. Пятигорск — аэропорт г. Минеральные Воды
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки — 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки — 100 руб.
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер — 300 руб.
- Экологический сбор — 100 руб.
- Г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) — 900 руб.
- Г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м. и станция «Мир» высота 3500 м. н. у. м. Подъем на станцию «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) — 1 600 руб.
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» — 200 руб.
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:на высоту 2277 м. н. у. м. — 900 руб. на высоту 3008 м. н. у. м. (2 уровня) — 1 800 руб. при единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 м. н. у. м.) — 2 000 руб.
- На высоту 2277 м. н. у. м. — 900 руб.
- На высоту 3008 м. н. у. м. (2 уровня) — 1 800 руб.
- При единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 м. н. у. м.) — 2 000 руб.
- Проезд по территории заповедника «Эрзи» — 160 руб.
- Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) — 350 руб.
- Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” — 500 руб.
- Посещение Башни Согласия в городе Магасе — 200 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Ставропольский край, Пятигорск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
- Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
- Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
- Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
- Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
- Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
- Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
- Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:
- Доп. сутки с питанием
ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ стандарт 7 500 руб. комфорт 8 800 руб. стандарт 4 600 руб. комфорт 5 200 руб. люкс 6 150 руб. семейный 5 100 руб. семейный 4 200 руб. НАУТИЛУС стандарт 4 800 руб. полулюкс 6 000 руб. стандарт 3 000 руб. полулюкс 3 600 руб.
полулюкс 3 500 руб.
полулюкс 3 400 руб.
- Доп. сутки без питания
ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ стандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб.
стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб.
семейный 3 500 руб. семейный 2 600 руб. НАУТИЛУС стандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб.
стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.
полулюкс 3 100 руб.
полулюкс 3 000 руб.
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Организация на высоком уровне, с первой связи с оператором было все четко и понятно. В нашем маленьком путешествии чувствовали себя в надежных руках. Планируем и дальше сотрудничать с Большой Страной.
Сами горы- это восторг. Водитель Стас знал самые классные места, рассказывал много интересного.
Хотим вернуться, но уже на Эльбрус)