Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Тур проводится под запрос (каждый экскурсионный день закреплен за днем недели). Информацию по подходящим датам уточняйте у менеджера.

Программа тура «Чарующий Кавказ» c Горной Ингушетией позволяет всем нашим гостям за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.

Вы можете побывать во всех городах-курортах КМВ, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей, испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство!
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Ближайшие даты:
27
дек
3
янв

Что вас ожидает:

Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Попробуем вкуснейшие национальные блюда Кавказа
Активный отдых
Активный отдых
Поднимемся по канатным дорогам с Домбайской поляны или Эльбруса
Архитектура Ингушетии
Архитектура Ингушетии
Увидим башенные комплексы, входящие в 10-ку рукотворных чудес России, а также самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век)

Программа тура по дням

1 день

Среда. Заселение в отель

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Четверг. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа.

После прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату.

Переезд в Черекское ущелье 2 часа.

Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа.

Осмотр древних башен.

Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.

Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).

Село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.

Четверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя Балкария
3 день

Пятница. Железноводск или Медовые водопады

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Обед в отеле (если предусмотрено).

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель в 19:00.

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.

ВАРИАНТ II

Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Он расположился на склонах горы Железная.

Он славится своими кальциевыми водам. Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Пятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопады
4 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

ВАРИАНТ I

Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам.

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00.

Остановка на поляне Нарзанов (30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.

ВАРИАНТ II

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

Домбай — самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.

Суббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или Домбай
5 день

Воскресенье. Горная Ингушетия

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянная прописка (не временная регистрация).

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

Курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям).

Башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии.

Башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России.

Храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век).

Ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами.

«Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути (в 19:30), в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе “Важно знать”.

Воскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная Ингушетия
6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница

1-но местное

2х местное

3х местное

4х местное

«Бештау»

Стандарт 55 200 руб.

Комфорт 61 450 руб.

Стандарт 41 050 руб.

Комфорт 44 200 руб.

Люкс 48 900 руб.

Семейный 43 900 руб.

Семейный 39 500 руб.

«Наутилус»

Стандарт 41 000 руб

Полулюкс 47 300 руб.

Стандарт 34 750 руб.

Полулюкс 37 850 руб.

Полулюкс 36 950 руб.

Полулюкс 36 300 руб.

  • без питания:
Гостиница

1-но местное

2х местное

3х местное

4х местное

«Бештау»

Стандарт 48 200 руб.

Комфорт 54 450 руб.

Стандарт 34 050 руб.

Комфорт 37 200 руб

Люкс 41 900 руб.

Семейный 36 900 руб.

Семейный 32 500 руб.

«Наутилус»

Стандарт 37 500 руб.

Полулюкс 43 750 руб.

Стандарт 31 200 руб.

Полулюкс 34 350 руб.

Полулюкс 33 400 руб.

Полулюкс 32 800 руб.

  • Доп. сутки с питанием от 3 000 руб.
  • Доп. сутки без питания от 2 600 руб.

Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Варианты проживания

Отель «Бештау» 3

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3Отель «Бештау» 3

Отель «Наутилус» 3

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3Отель «Наутилус» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак, обед4 день: ужин5 день: -6 день: завтрак.
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: ужин
  • 5 день: -
  • 6 день: завтрак.
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды — гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск — аэропорт г. Минеральные Воды
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор:для взрослых за 1 сутки — 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки — 100 руб.
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер — 300 руб.
  • Экологический сбор — 100 руб.
  • Г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) — 900 руб.
  • Г. Эльбрус: станция «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м. и станция «Мир» высота 3500 м. н. у. м. Подъем на станцию «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) — 1 600 руб.
  • Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» — 200 руб.
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара:на высоту 2277 м. н. у. м. — 900 руб. на высоту 3008 м. н. у. м. (2 уровня) — 1 800 руб. при единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 м. н. у. м.) — 2 000 руб.
  • На высоту 2277 м. н. у. м. — 900 руб.
  • На высоту 3008 м. н. у. м. (2 уровня) — 1 800 руб.
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 м. н. у. м.) — 2 000 руб.
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» — 160 руб.
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) — 350 руб.
  • Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс “Вовнушки” — 500 руб.
  • Посещение Башни Согласия в городе Магасе — 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Стоимость дополнительных суток в период до 25.12.2022 и с 10.01.2022, руб:

  • Доп. сутки с питанием
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 7 500 руб. комфорт 8 800 руб. стандарт 4 600 руб. комфорт 5 200 руб. люкс 6 150 руб. семейный 5 100 руб. семейный 4 200 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 800 руб. полулюкс 6 000 руб. стандарт 3 000 руб. полулюкс 3 600 руб.

полулюкс 3 500 руб.

полулюкс 3 400 руб.

  • Доп. сутки без питания
ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб. 		стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб. 		семейный 3 500 руб. семейный 2 600 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб. 		стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.

полулюкс 3 100 руб.

полулюкс 3 000 руб.

Важная информация!

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
4 окт 2023
Тур выходных дней. Приэльбрусье, города Кавминвод. Прекрасно провели время, отличное колоритное место, грамотное сопровождение гида, очень понравились горы, природа завораживает, особый восторг- канатно- кресельная дорога на Чегет,так как ясли открытого типа, и все величие гор и красота природы как на ладони… Хочу выразить благодарность "Большой Стране" за участливое отношение, индивидуальный подход и оперативность в работе с клиентами. Вели буквально с первого дня общения: пожелания, рекомендации, напоминания по обязательным моментам(выбору одежды, т. к тур был на Эльбрус., документам и пр., предварительное оповещение накануне дня тура, экскурсий, выбор места сбора туристов в зависимости от место проживания, всегда на связи, обратная связь. Подвожу итог- организация путешествия,включая гида, все на очень высоком уровне! Рекомендую!!!
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И
24 сен 2023
Поездка получилась просто замечательной!
Организация на высоком уровне, с первой связи с оператором было все четко и понятно. В нашем маленьком путешествии чувствовали себя в надежных руках. Планируем и дальше сотрудничать с Большой Страной.
Сами горы- это восторг. Водитель Стас знал самые классные места, рассказывал много интересного.
Хотим вернуться, но уже на Эльбрус)
Поездка получилась просто замечательной!Поездка получилась просто замечательной!
Е
20 сен 2023
Проблем не было, связывались с нами оперативно и предоставляли всю необходимую информацию.

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