Что посмотреть в Железноводске на экскурсиях?

Город, основанный в 1810 году, бережно хранит память об исторических событиях. Северный Кавказ был точкой притяжения великих поэтов, их имена носят аллеи, скверы, площади. На экскурсии в Железноводске отдайте предпочтение Курортному парку и озеру. Это шкатулка с драгоценностями, каждая из которых заслуживает пристального внимания. Прогулка по парку занимает целый день, грамотно распределить время поможет опытный гид. Облагороженная территория плавно переходит в терренкуры Бештаугорского лесничества. Озеро окружают оригинальные арт-объекты