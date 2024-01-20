Что посмотреть в Железноводске на экскурсиях?
Город, основанный в 1810 году, бережно хранит память об исторических событиях. Северный Кавказ был точкой притяжения великих поэтов, их имена носят аллеи, скверы, площади. На экскурсии в Железноводске отдайте предпочтение Курортному парку и озеру. Это шкатулка с драгоценностями, каждая из которых заслуживает пристального внимания. Прогулка по парку занимает целый день, грамотно распределить время поможет опытный гид. Облагороженная территория плавно переходит в терренкуры Бештаугорского лесничества. Озеро окружают оригинальные арт-объекты
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