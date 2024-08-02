Мы сможем побывать в городе-курорте Железноводске, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей, испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство!
Программа тура по дням
Среда. Заселение в отель
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Четверг. Верхняя Балкария
Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.
По программе экскурсии:
- Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
- после прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
- переезд в Черекское ущелье 2 часа;
- село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
- Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
- село Аушигер — купание в горячем источнике.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Пятница. Железноводск или Медовые водопады
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Обед в отеле (если предусмотрено).
Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.
По программе экскурсии:
- гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
- Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья);
- Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.
Возвращение в отель в 19:00.
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Вариант II Экскурсия «Железноводск» в 14:20.
По программе экскурсии:
Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.
Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Суббота. Эльбрус или Домбай
Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату;
- остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус;
- два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м;
- остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса;
- подъем по закрытым канатным дорогам;
- обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00;
- остановка на поляне Нарзанов (30 мин) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель в 19:30.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Вариант II Экскурсия в «Домбай» в 6:30.
По программе экскурсии:
- остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
- Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
- Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.
Возвращение в отель в 20:00.
Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Воскресенье. Горная Ингушетия
Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.
Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянная прописка (не временная регистрация).
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.
- курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям);
- башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии;
- башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России;
- храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век);
- ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами;
- «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.
Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).
Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.
Возвращение в отель в 22:00.
Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.
Понедельник. Отъезд
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 70 000
Комфорт 76 300
|Стандарт 49 600
Комфорт 52 750
Люкс 57 450
|Семейный 50 250
|Семейный 44 900
|40 500
|Наутилус
|Стандарт 47 700
Полулюкс 52 700
|Стандарт 39 850
Полулюкс 42 350
|Полулюкс 41 100
|Полулюкс 40 300
|Машук
Эконом 53 350
Стандарт 56 450
Эконом 42 500
Стандарт 43 300
Комфорт 54 600
Комфорт 45 300
Семейный 54 100
|Семейный 48 150
|37 650
- стоимость без питания:
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 62 200
Комфорт 68 500
|Стандарт 41 850
Комфорт 44 950
Люкс 49 700
|Семейный 42 450
|Семейный 37 100
|32 750
|Наутилус
|Стандарт 43 400
Полулюкс 48 450
|Стандарт 35 600
Полулюкс 38 100
|Полулюкс 36 800
|Полулюкс 36 050
|Машук
Эконом 47 800
Стандарт 50 950
Эконом 36 950
Стандарт 37 800
Комфорт 49 100
Комфорт 39 750
Семейный 48 550
|Семейный 42 650
|32 100
|Маск
Стандарт 62 250
Делюкс 65 350
Полулюкс 71 650
Стандарт 38 700
Делюкс 43 450
Полулюкс 46 550
|32 750
|Пятигорск
Стандарт singl 43 400
Стандарт 54 700
Джуниор 61 000
Стандарт 38 100
Джуниор 41 250
|Южная
Стандарт singl 42 800
Стандарт 49 700
Джуниор 55 950
Стандарт 35 600
Джуниор 38 700
|27 700
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Варианты проживания
Бештау
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Наутилус
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Машук
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Маск
Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.
В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.
Пятигорск
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.
Южная
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак, обед4 день: ужин5 день: - 6 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: ужин
- 3 день: завтрак, обед
- 4 день: ужин
- 5 день:
- 6 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт Минеральные Воды - гостиница Пятигорск
- Трансфер гостиница Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
- С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
- Экологический сбор - 100 руб
- Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
- Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" и станция "Мир". Подъем на станцию "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб
- Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб. при единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
- На высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб
- На высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб
- При единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
- Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 160 руб
- Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб
- Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс Вовнушки - 500 руб
- Посещение башни Согласия в Магасе - 200 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы:
Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда:
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика:
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
- Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
- гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
- гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
- гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?
|Гостиница
|1-местный
|2-местный
|3-местный
|4-местный
|доп. место
|Бештау
|Стандарт 7 000
Комфорт 8 000
|Стандарт 3 750
Комфорт 4 000
|-
|-
|2 000
|Наутилус
|Стандарт 4 000
Полулюкс 5 000
|Стандарт 2 500
Полулюкс 3 000
|Полулюкс 2 800
|Полулюкс 2 600
|Машук
Эконом 4 500
Стандарт 4 900
Эконом 2 650
Стандарт2 850
|-
|-
|2 000