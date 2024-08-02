Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией

Программа тура «Чарующий Кавказ» c горной Ингушетией позволяет за считанные дни не только посетить регион Кавказских Минеральных Вод, но и проникнуть в труднодоступные горные районы, чтобы увидеть первозданную природу Кавказа.

Мы сможем побывать в городе-курорте Железноводске, полюбоваться водопадами и озерами, восхититься непередаваемой красотой горных пейзажей, испытать на себе целительную силу минеральных источников и ощутить настоящее кавказское гостеприимство!
5
3 отзыва
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Новогодний Classic «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Среда. Заселение в отель

Заселение в отель.

Ужин в отеле (если предусмотрено).

2 день

Четверг. Верхняя Балкария

Экскурсия «Верхняя Балкария» в 6:50.

По программе экскурсии:

  • Чегемское ущелье — одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам — самым крупным карстовым водопадам Кавказа;
  • после прогулки — поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату;
  • переезд в Черекское ущелье 2 часа;
  • село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье — родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен;
  • Черекская теснина — остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу;
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное);
  • село Аушигер — купание в горячем источнике.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

Четверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя БалкарияЧетверг. Верхняя Балкария
3 день

Пятница. Железноводск или Медовые водопады

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Обед в отеле (если предусмотрено).

Вариант I Экскурсия «Медовые водопады» в 13:20.

По программе экскурсии:

  • гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска;
  • Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья);
  • Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Возвращение в отель в 19:00.

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

Вариант II Экскурсия «Железноводск» в 14:20.

По программе экскурсии:

Железноводск — самый живописный из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод.

Прогулка по Железноводскому курортному парку: Ванны Островского, Лермонтовский источник, памятник М. Ю. Лермонтову, дача эмира Бухары (санаторий им. Э. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский и Смирновский источники (дегустация минеральной воды), Смирновская площадка, Каскадная лестница.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Пятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопадыПятница. Железноводск или Медовые водопады
4 день

Суббота. Эльбрус или Домбай

Вариант I Экскурсия «Эльбрус» в 6:30.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату;
  • остановка (2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус;
  • два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м;
  • остановка (3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса;
  • подъем по закрытым канатным дорогам;
  • обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату в 14:00;
  • остановка на поляне Нарзанов (30 мин) на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель в 19:30.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

Вариант II Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

По программе экскурсии:

  • остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату;
  • Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

  • Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

Суббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или ДомбайСуббота. Эльбрус или Домбай
5 день

Воскресенье. Горная Ингушетия

Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30.

Только для граждан РФ. Для посещение республики Ингушетия, помимо паспорта РФ у туристов обязательно должна быть постоянная прописка (не временная регистрация).

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:00 в придорожном кафе за доп. плату.

  • курорт Армхи — подъем по канатно-кресельной дороге на панорамную площадку Эрзи (по погодным условиям);
  • башенный комплекс «Эгикал» — средневековая столица Ингушетии;
  • башенный комплекс «Вовнушки», входящий в 10-ку рукотворных чудес России;
  • храм Тхаба-Ерды — самый раннехристианский храм Кавказа (VIII век);
  • ущелье реки Асса, украшенное каменными столбами;
  • «Башня Согласия» в городе Магасе, подъем на стеклянный балкон на высоте около 100 метров.

Обед — сухой поек (взять с собой дополнительно).

Остановка на ужин на обратном пути в 19:30, в придорожном кафе за доп. плату.

Возвращение в отель в 22:00.

Есть дополнительные расходы, подробнее в разделе Важно знать.

Воскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная ИнгушетияВоскресенье. Горная Ингушетия
6 день

Понедельник. Отъезд

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля до 12:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 70 000
Комфорт 76 300		Стандарт 49 600
Комфорт 52 750
Люкс 57 450 		Семейный 50 250Семейный 44 90040 500
НаутилусСтандарт 47 700
Полулюкс 52 700		Стандарт 39 850
Полулюкс 42 350		Полулюкс 41 100Полулюкс 40 300
Машук

Эконом 53 350

Стандарт 56 450

Эконом 42 500

Стандарт 43 300

Комфорт 54 600

Комфорт 45 300

Семейный 54 100

Семейный 48 15037 650
  • стоимость без питания:
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 62 200
Комфорт 68 500		Стандарт 41 850
Комфорт 44 950
Люкс 49 700		Семейный 42 450Семейный 37 10032 750
НаутилусСтандарт 43 400
Полулюкс 48 450		Стандарт 35 600
Полулюкс 38 100		Полулюкс 36 800Полулюкс 36 050
Машук

Эконом 47 800

Стандарт 50 950

Эконом 36 950

Стандарт 37 800

Комфорт 49 100

Комфорт 39 750

Семейный 48 550

Семейный 42 65032 100
Маск

Стандарт 62 250

Делюкс 65 350

Полулюкс 71 650

Стандарт 38 700

Делюкс 43 450

Полулюкс 46 550

 32 750
Пятигорск

Стандарт singl 43 400

Стандарт 54 700

Джуниор 61 000

Стандарт 38 100

Джуниор 41 250
Южная

Стандарт singl 42 800

Стандарт 49 700

Джуниор 55 950

Стандарт 35 600

Джуниор 38 700

 27 700

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.

Варианты проживания

Бештау

5 ночей

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.

Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

БештауБештауБештауБештауБештауБештауБештау

Наутилус

5 ночей

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

НаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилусНаутилус

Машук

5 ночей

Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.

В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.

Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".

Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.

МашукМашукМашукМашукМашукМашук

Маск

5 ночей

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

МаскМаскМаскМаскМаскМаск

Пятигорск

5 ночей

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

ПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорскПятигорск

Южная

5 ночей

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

ЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжнаяЮжная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак, обед4 день: ужин5 день: - 6 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак, обед
  • 4 день: ужин
  • 5 день:
  • 6 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт Минеральные Воды - гостиница Пятигорск
  • Трансфер гостиница Пятигорск - аэропорт Минеральные Воды
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 300 руб
  • Экологический сбор - 100 руб
  • Г. Чегет 2 уровня (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб
  • Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" и станция "Мир". Подъем на станцию "Гара Баши" (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 600 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб. при единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
  • На высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3008 М.Н.У.М. (2 уровня) - 1 800 руб
  • При единовременной оплате всех 3-х уровней (на высоту 3146 М.Н.У. м.) - 2 000 руб
  • Проезд по территории заповедника «Эрзи» - 160 руб
  • Посещение ЛОК «Армхи» и подъём на канатной дороге (по погодным условиям) - 350 руб
  • Экологический сбор на территории национального парка, башенный комплекс Вовнушки - 500 руб
  • Посещение башни Согласия в Магасе - 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы:

Первое и самое важное это документы! Паспорт и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда:

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика:

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

  • Гостиница «Бештау» — посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.);
  • гостиница «Наутилус» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Машук» — посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14);
  • гостиница «Пятигорск» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23);
  • гостиница «Южная» — посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23).

Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.

Какой размер экскурсионной группы?

Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Какие есть рекомендации по нахождению в минеральных источниках?

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость у дополнительных суток в гостинице на 1 человека?
Гостиница1-местный2-местный3-местный4-местныйдоп. место
БештауСтандарт 7 000
Комфорт 8 000		Стандарт 3 750
Комфорт 4 000 		--2 000
НаутилусСтандарт 4 000
Полулюкс 5 000		Стандарт 2 500
Полулюкс 3 000		Полулюкс 2 800Полулюкс 2 600
Машук

Эконом 4 500

Стандарт 4 900

Эконом 2 650

Стандарт2 850

--2 000
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ж
2 авг 2024
Отдельная благодарность экскурсоводу Марине Владимировне и принимающей стороне за Эльбрус… Третий раз езжу с фирмой Большая Страна. . Мурманск, Санкт-Петербург, Эльбрус. . Максимально насыщенное наполнение экскурсий, все на высшем уровне. . Спасибо
Отдельная благодарность экскурсоводу Марине Владимировне и принимающей стороне за Эльбрус… Третий раз езжу с фирмой БольшаяОтдельная благодарность экскурсоводу Марине Владимировне и принимающей стороне за Эльбрус… Третий раз езжу с фирмой БольшаяОтдельная благодарность экскурсоводу Марине Владимировне и принимающей стороне за Эльбрус… Третий раз езжу с фирмой Большая
А
2 авг 2024
Великолепная организация - обо всех экскурсиях сообщали накануне вечером, перед началом тура менеджер провел грамотное указание на место, откуда будут забирать автобусы, и порадовал приятным подарком. Автобусы прибывали вовремя, о случайных задержках предупреждали заранее. Спасибо за такой внимательный подход!
А
31 июл 2024
Организация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, что для первого своего отпуска выбрала именно эту организацию! Осталась довольна на все 100)
Организация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, чтоОрганизация супер. Вовремя информировали, на все вопросы отвечали и помогали со всем разобраться. Я рада, что

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