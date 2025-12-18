Мои заказы

Гжель с местным жителем - из Жуковского

Узнать историю керамического промысла и убедиться, что «гжель» может быть не только сине-белой
Отправьтесь на неспешную прогулку по Гжели с местным жителем! Вы узнаете историю местного керамического промысла, увидите самую художественную улицу города, гончарни, памятники и православную часовню. Откроете секреты стиля «гжель» и услышите истории о купцах и мастерах, возродивших это искусство.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • стелу «Синяя птица Гжели».
  • памятник «700 лет гжельскому промыслу».
  • Касимовский тракт.
  • самую художественную улицу Гжели.
  • Художественные ворота.
  • дом Салтыкова.
  • гжельские гончарни.
  • православную часовню, оформленную в сине-белом стиле.
  • ландшафтный парк и городок, оформленный в уникальном стиле.

И узнаете:

  • Какую роль играл Касимовский тракт в Средневековье.
  • Почему гжельский стиль не всегда сине-белый.
  • Где сохранились следы гжельской майолики.
  • Кто возрождал гжельское искусство после крушения Российской Империи.
  • А также о четырёх направлениях древнего гжельского ремесленного промысла.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
  • Тайминг зависит от вашего темпа.

Ответы на вопросы

Гульнара
Гульнара — ваш гид в Жуковском
Житель Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся у Синей птицы Гжели!

