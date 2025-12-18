Отправьтесь на неспешную прогулку по Гжели с местным жителем! Вы узнаете историю местного керамического промысла, увидите самую художественную улицу города, гончарни, памятники и православную часовню. Откроете секреты стиля «гжель» и услышите истории о купцах и мастерах, возродивших это искусство.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- стелу «Синяя птица Гжели».
- памятник «700 лет гжельскому промыслу».
- Касимовский тракт.
- самую художественную улицу Гжели.
- Художественные ворота.
- дом Салтыкова.
- гжельские гончарни.
- православную часовню, оформленную в сине-белом стиле.
- ландшафтный парк и городок, оформленный в уникальном стиле.
И узнаете:
- Какую роль играл Касимовский тракт в Средневековье.
- Почему гжельский стиль не всегда сине-белый.
- Где сохранились следы гжельской майолики.
- Кто возрождал гжельское искусство после крушения Российской Империи.
- А также о четырёх направлениях древнего гжельского ремесленного промысла.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
- Тайминг зависит от вашего темпа.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульнара — ваш гид в Жуковском
Житель Гжели, люблю и развиваю этот душевный край. Недавно решила разрабатывать собственные маршруты, не похожие на стандартные экскурсии по Гжельскому краю. С ними я готова познакомить вас и ваших друзей в рамках комфортной прогулки. Встречаемся у Синей птицы Гжели!
Похожие экскурсии из Жуковского
Индивидуальная
до 5 чел.
Жуковский начинается с ЦАГИ
Узнать о самолётах и людях, которые их создают и испытывают
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.