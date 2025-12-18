Город Жуковский начинается с ЦАГИ — как часто мы слышим эти слова.
Но это не фигура речи, а действительность — без ЦАГИ не было бы нашего города, а без Жуковского бы не было такого ЦАГИ. На экскурсии вы увидите ключевые объекты, которые имеют отношение к институту.
И конечно, услышите о городских легендах, датах и неизвестных фактах истории подмосковного наукограда.
Описание экскурсии
Мы пройдём по улицам и увидим все достопримечательности Старого города:
- дома в стиле постконструктивизма
- уникальные общественные здания
- памятники — и не только
Все они имеют отношение к институту, в котором до недавнего времени работало большинство жителей Жуковского. И конечно, вы не только посмотрите на здания, но и узнаете больше о том, как возник и чем жил Центральный Аэрогидродинамический институт.
Организационные детали
- Прогулка проходит в неспешном темпе с заходом в интересные места
- На маршруте предусмотрен отдых в «советском магазине»
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 20). Оплата за каждого дополнительного участника — 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид в Жуковском
Путешественник и блогер — очень люблю видеть новое и интересное и рассказывать об этом своим друзьям. Люблю свой город, хорошо знаю его, и мне нравится показывать его гостям. Имею аттестацию Министерства культуры и туризма Московской области. Финалист Всероссийского конкурса «Маршруты года» в 2023 и 2025 гг.
