Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Город Жуковский начинается с ЦАГИ — как часто мы слышим эти слова.



Но это не фигура речи, а действительность — без ЦАГИ не было бы нашего города, а без Жуковского бы не было такого ЦАГИ. На экскурсии вы увидите ключевые объекты, которые имеют отношение к институту.



И конечно, услышите о городских легендах, датах и неизвестных фактах истории подмосковного наукограда.