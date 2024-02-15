Мои заказы

Зимняя сказка в национальном парке «Таганай»: треккинг, восхождения на вершины и ночёвки на кордонах

Подняться на Двуглавую сопку, увидеть древнейшую метеостанцию Урала и зарядиться энергией Круглицы
Утепляемся и отправляемся в путешествие по одной из знаковых локаций Урала — национальному парку «Таганай».

За 6 дней мы пройдём по самым красивым тропинкам этого места и почувствуем себя настоящими альпинистами: нас ждут подъёмы на хребет Спящего дракона или Откликной гребень, Двуглавую сопку и мистическую Круглицу.

Окажемся практически на границе между Европой и Азией, насладимся походной кухней и полюбуемся зимними пейзажами парка.
5
2 отзыва
Зимняя сказка в национальном парке «Таганай»: треккинг, восхождения на вершины и ночёвки на кордонах
Зимняя сказка в национальном парке «Таганай»: треккинг, восхождения на вершины и ночёвки на кордонах
Зимняя сказка в национальном парке «Таганай»: треккинг, восхождения на вершины и ночёвки на кордонах

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Рюкзак 50-65 литров
Спальник с температурой комфорта +10 (можно и 0)
Пенополиуретановый коврик
Удобная зимняя куртка (пуховка или горнолыжная)
Флисовая кофта или свитер
Удобные зимние штаны (походные или горнолыжные)
Зимняя треккинговая обувь или дутые сапоги с галошей из материала ЭВА
Комплект термобелья
Футболка и водолазка
Треккинговые или спортивные носки 4 пары
Тёплая шапка, варежки или тёплые перчатки
Тонкая шапка и тонкие перчатки (флисовые или обычные садовые)
Теплые носки для сна
Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Термос (от 0,5 до 1 литра)
Налобный фонарик
Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное
Купальник/плавки для бани
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Спички, свисток, блокнот, карандаш
По желанию можно взять лыжи, снегоступы, гамаши

Программа тура по дням

1 день

Национальный парк «Таганай»: подъём на Двуглавую сопку

Встретим вас на ж. -д. вокзале г. Златоуста и отправимся в национальный парк «Таганай». В первую очередь пройдём регистрацию в МЧС, оформим билеты, а затем начнём знакомство с этим удивительным местом.

За завтраком вам проведут инструктаж, после чего мы соберём рюкзаки и сквозь лес доберёмся до кордона, расположенного перед Двуглавой сопкой. Оставим вещи в домике и начнём восхождение на высоту 1024 метра. Увидим южную вершину сопки — Перья, напоминающие своей формой чешую дракона, и долину Среднего Таганая, по которому будет проходить наш маршрут.

В общей сложности преодолеем 8 км (6 км — до кордона и 2 км до вершины налегке).

Вечером нас ждёт вкусный ужин в уютном домике с печкой, здесь же переночуем.

Национальный парк «Таганай»: подъём на Двуглавую сопкуНациональный парк «Таганай»: подъём на Двуглавую сопкуНациональный парк «Таганай»: подъём на Двуглавую сопкуНациональный парк «Таганай»: подъём на Двуглавую сопку
2 день

Кордон «Таганай» и мистическая гора Круглица

Сегодня с утра дойдём до родника «Белый ключ» и наберём воды. В доме растопим печь и приготовим сытный завтрак, чтобы зарядиться энергией для предстоящего 8-километрового похода к центральному кордону «Таганай». Маршрут несложный, но его нужно придерживаться, не отходя в сторону, чтобы не угодить в пушистый сугроб или в зазор между валунами каменной реки. По пути сможем увидеть множество птиц и следы других обитателей парка.

Добравшись до кордона, разместимся и оставим вещи, чтобы налегке взойти на гору Круглица. Эта вершина считается местом силы, даже туристы отмечают необычную энергетику этого места. Не проверим — не узнаем!

После спустимся обратно, поужинаем, желающие смогут попариться в бане.

Кордон «Таганай» и мистическая гора КруглицаКордон «Таганай» и мистическая гора КруглицаКордон «Таганай» и мистическая гора КруглицаКордон «Таганай» и мистическая гора Круглица
3 день

Дальний Таганай: древнейшая метеостанция Урала

После завтрака нас ждёт путь до Дальнего Таганая. Именно здесь на горном плато расположилась древнейшая метеостанция Урала. Она функционировала до 2005 года, а сейчас помещение используется в качестве кордона.

Плато Дальнего Таганая населяют разные звери. Здесь водятся рыси, а на склоне горы находится медвежья берлога. Кроме невероятный флоры и фауны, это место славится «Кепкой Ленина» — каменным нагромождением, своей формой напоминающим головной убор вождя. С плато также открываются умопомрачительные виды на всю территорию парка.

Изучив окрестности Дальнего Таганая, вернёмся на кордон.

Дальний Таганай: древнейшая метеостанция УралаДальний Таганай: древнейшая метеостанция УралаДальний Таганай: древнейшая метеостанция УралаДальний Таганай: древнейшая метеостанция Урала
4 день

Откликной гребень и кордон «Гремучий ключ»

С утра поспешим встретить рассвет на смотровой площадке, позавтракаем и отправимся гулять по плато: можно захватить с собой фотоаппарат на случай, если заметим обитателей тундры.

После прогулки заберём из домика вещи и продолжим путь. Мы проследуем в сторону Откликного гребня по невероятной красоты горной тропе: увидим поляну сейдов, курумник и скалы, похожие на сказочных персонажей. Ближе к обеду доберёмся до цели маршрута. Откликной гребень напоминает хребет спящего дракона. Насладимся окружающими видами и затем спустимся к кордону «Гремучий ключ».

Приготовим на костре ужин, а желающие смогут сходить в баню и окунуться в ледяную воду горного ручья, который не замерзает даже в самые сильные морозы.

Откликной гребень и кордон «Гремучий ключ»Откликной гребень и кордон «Гремучий ключ»Откликной гребень и кордон «Гремучий ключ»Откликной гребень и кордон «Гремучий ключ»
5 день

Восхождение на Митькины скалы, Центральный кордон

Хорошенько выспимся, соберём вещи и позавтракаем на террасе с видом на местный Монблан. После этого вы можете осуществить восхождение на Митькины скалы, находящиеся между Двуглавой сопкой и Откликным гребнем. Те, кто хочет отдохнуть от покорения вершин, могут остаться на кордоне до обеда.

Далее вернёмся к центральному кордону через сказочный зимний лес. Разместимся в доме, приготовим ужин и, сидя у костра, поделимся впечатлениями от путешествия.

Восхождение на Митькины скалы, Центральный кордонВосхождение на Митькины скалы, Центральный кордонВосхождение на Митькины скалы, Центральный кордонВосхождение на Митькины скалы, Центральный кордон
6 день

Окончание тура

С утра заглянем в сувенирную лавку парка и поедем на железнодорожную станцию Златоуста. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Дрова для отапливания домов
  • Входные билеты в национальный парк и регистрация в МЧС
  • Услуги инструктора
  • Групповое снаряжение и инвентарь (котлы, газ, аптечка и т. д.)
Что не входит в цену
  • Ж. - д. билеты до Златоуста и обратно или авиабилеты до Челябинска и обратно
  • Групповой трансфер из аэропорта Челябинска (около 300 руб. с человека)
  • Активности, не указанные в программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал г. Златоуста, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Ж. - д. вокзал г. Златоуста, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Златоусте
Провели экскурсии для 133 туристов
В нашей команде работают опытные инструкторы, желающие поделиться своими знаниями и помогать всем участникам. Более 116 авторских путешествий. Мы сами разрабатываем и организовываем маршруты путешествий, исходя из своего опыта и разведочных поездок по всему миру.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Екатерина
15 фев 2024
Понравилась цена путешествия в новогодние праздники по Таганаю. Инструктор Дима очень грамотный и каждая деталь похода была продумана до мелочей. Понравилась еда в походе. Группа подобралась просто замечательная. Спасибо за путешествие!
П
Полина
24 янв 2024
Понравилась природа, зимние виды а так же сам маршрут, все продумано. Внимательный инструктор Дмитрий всех подбадривал и задавал оптимальный для ходьбы темп, если кто-то отставал иногда, то ждали всей группой,
читать дальше

понравился он как человек и инструктор, веселый, дружелюбный и видно, что с душой относится к своему делу.) Кормили можно сказать на убой, голодным не остался никто. Баня была шикарная, хотя я бы с удовольствием сходила бы еще пару раз в походе. Одного раза точно было бы очень мало. Компания собралась душевная и веселая, а это обычно 90 % успеха в походе!