Встретим вас на ж. -д. вокзале г. Златоуста и отправимся в национальный парк «Таганай». В первую очередь пройдём регистрацию в МЧС, оформим билеты, а затем начнём знакомство с этим удивительным местом.

За завтраком вам проведут инструктаж, после чего мы соберём рюкзаки и сквозь лес доберёмся до кордона, расположенного перед Двуглавой сопкой. Оставим вещи в домике и начнём восхождение на высоту 1024 метра. Увидим южную вершину сопки — Перья, напоминающие своей формой чешую дракона, и долину Среднего Таганая, по которому будет проходить наш маршрут.

В общей сложности преодолеем 8 км (6 км — до кордона и 2 км до вершины налегке).

Вечером нас ждёт вкусный ужин в уютном домике с печкой, здесь же переночуем.