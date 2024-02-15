За 6 дней мы пройдём по самым красивым тропинкам этого места и почувствуем себя настоящими альпинистами: нас ждут подъёмы на хребет Спящего дракона или Откликной гребень, Двуглавую сопку и мистическую Круглицу.
Окажемся практически на границе между Европой и Азией, насладимся походной кухней и полюбуемся зимними пейзажами парка.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Рюкзак 50-65 литров
Спальник с температурой комфорта +10 (можно и 0)
Пенополиуретановый коврик
Удобная зимняя куртка (пуховка или горнолыжная)
Флисовая кофта или свитер
Удобные зимние штаны (походные или горнолыжные)
Зимняя треккинговая обувь или дутые сапоги с галошей из материала ЭВА
Комплект термобелья
Футболка и водолазка
Треккинговые или спортивные носки 4 пары
Тёплая шапка, варежки или тёплые перчатки
Тонкая шапка и тонкие перчатки (флисовые или обычные садовые)
Теплые носки для сна
Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Термос (от 0,5 до 1 литра)
Налобный фонарик
Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное
Купальник/плавки для бани
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Спички, свисток, блокнот, карандаш
По желанию можно взять лыжи, снегоступы, гамаши
Программа тура по дням
Национальный парк «Таганай»: подъём на Двуглавую сопку
Встретим вас на ж. -д. вокзале г. Златоуста и отправимся в национальный парк «Таганай». В первую очередь пройдём регистрацию в МЧС, оформим билеты, а затем начнём знакомство с этим удивительным местом.
За завтраком вам проведут инструктаж, после чего мы соберём рюкзаки и сквозь лес доберёмся до кордона, расположенного перед Двуглавой сопкой. Оставим вещи в домике и начнём восхождение на высоту 1024 метра. Увидим южную вершину сопки — Перья, напоминающие своей формой чешую дракона, и долину Среднего Таганая, по которому будет проходить наш маршрут.
В общей сложности преодолеем 8 км (6 км — до кордона и 2 км до вершины налегке).
Вечером нас ждёт вкусный ужин в уютном домике с печкой, здесь же переночуем.
Кордон «Таганай» и мистическая гора Круглица
Сегодня с утра дойдём до родника «Белый ключ» и наберём воды. В доме растопим печь и приготовим сытный завтрак, чтобы зарядиться энергией для предстоящего 8-километрового похода к центральному кордону «Таганай». Маршрут несложный, но его нужно придерживаться, не отходя в сторону, чтобы не угодить в пушистый сугроб или в зазор между валунами каменной реки. По пути сможем увидеть множество птиц и следы других обитателей парка.
Добравшись до кордона, разместимся и оставим вещи, чтобы налегке взойти на гору Круглица. Эта вершина считается местом силы, даже туристы отмечают необычную энергетику этого места. Не проверим — не узнаем!
После спустимся обратно, поужинаем, желающие смогут попариться в бане.
Дальний Таганай: древнейшая метеостанция Урала
После завтрака нас ждёт путь до Дальнего Таганая. Именно здесь на горном плато расположилась древнейшая метеостанция Урала. Она функционировала до 2005 года, а сейчас помещение используется в качестве кордона.
Плато Дальнего Таганая населяют разные звери. Здесь водятся рыси, а на склоне горы находится медвежья берлога. Кроме невероятный флоры и фауны, это место славится «Кепкой Ленина» — каменным нагромождением, своей формой напоминающим головной убор вождя. С плато также открываются умопомрачительные виды на всю территорию парка.
Изучив окрестности Дальнего Таганая, вернёмся на кордон.
Откликной гребень и кордон «Гремучий ключ»
С утра поспешим встретить рассвет на смотровой площадке, позавтракаем и отправимся гулять по плато: можно захватить с собой фотоаппарат на случай, если заметим обитателей тундры.
После прогулки заберём из домика вещи и продолжим путь. Мы проследуем в сторону Откликного гребня по невероятной красоты горной тропе: увидим поляну сейдов, курумник и скалы, похожие на сказочных персонажей. Ближе к обеду доберёмся до цели маршрута. Откликной гребень напоминает хребет спящего дракона. Насладимся окружающими видами и затем спустимся к кордону «Гремучий ключ».
Приготовим на костре ужин, а желающие смогут сходить в баню и окунуться в ледяную воду горного ручья, который не замерзает даже в самые сильные морозы.
Восхождение на Митькины скалы, Центральный кордон
Хорошенько выспимся, соберём вещи и позавтракаем на террасе с видом на местный Монблан. После этого вы можете осуществить восхождение на Митькины скалы, находящиеся между Двуглавой сопкой и Откликным гребнем. Те, кто хочет отдохнуть от покорения вершин, могут остаться на кордоне до обеда.
Далее вернёмся к центральному кордону через сказочный зимний лес. Разместимся в доме, приготовим ужин и, сидя у костра, поделимся впечатлениями от путешествия.
Окончание тура
С утра заглянем в сувенирную лавку парка и поедем на железнодорожную станцию Златоуста. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Дрова для отапливания домов
- Входные билеты в национальный парк и регистрация в МЧС
- Услуги инструктора
- Групповое снаряжение и инвентарь (котлы, газ, аптечка и т. д.)
Что не входит в цену
- Ж. - д. билеты до Златоуста и обратно или авиабилеты до Челябинска и обратно
- Групповой трансфер из аэропорта Челябинска (около 300 руб. с человека)
- Активности, не указанные в программе