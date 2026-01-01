Золотая Осень. Пеший тур в Национальном парке Таганай

Погрузитесь в мир первозданной природы Челябинской области в семидневном походе по Национальному парку Таганай. Здесь, на границе Европы и Азии, вас ждут живописные хребты и легендарная Долина Сказок.

Вы подниметесь на
знаковые вершины Южного Урала, пройдёте через самые красивые ландшафты парка и после насыщенных переходов отдохнёте в туристских приютах с баней.

Эти невероятные и загадочные места стоит посетить ради активного отдыха среди уникальных природных достопримечательностей, которые оставят яркие впечатления.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и встреча с группой. Пеший переход и прогулка на «Митькины скалы»

В туре возможно два варианта сбора группы:

  • встреча на ж/д вокзале Воронеж-1 — 19.09 в 17:30;
  • встреча на ж/д вокзале г. Златоуст — 21.09 в 07:00 (местное время +2 к Мск).

Переезд на Центральную усадьбу парка (расстояние 3 км, высота 550 м).

09.00 Оформление документов.

Переход пешком до туристского приюта «Гремучий Ключ» (расстояние 8,5 км, высота 822 м).

Размещение, обед.

Прогулка без рюкзаков на скальную гряду «Митькины скалы» (расстояние 1 км, высота 1020 м).

Спуск к приюту.

Ужин.

Ночевка в тур. приюте.

2 день

Подъём к вершине хребта «Откликной Гребень»

Завтрак.

Переход к туристскому приюту «Таганай» (расстояние 8 км, высота 769 м).

Размещение, обед.

Подъём без рюкзаков к вершине хребта «Откликной Гребень» (высота 1155 м).

Спуск к приюту через «Долину Сказок».

Ужин.

Ночевка в тур. приюте.

3 день

Долина Сказок, гора «Круглица»

Завтрак.

Прогулка без рюкзаков через «Долину Сказок» на гору «Круглица».

«Круглица» — центральная вершина хребта Большой Таганай, наивысшая точка всего Таганайского горного массива (высота 1178 м).

Спуск в туристский приют.

Обед.

Баня. Отдых.

Ужин.

Ночевка в тур. приюте.

4 день

Киалимский кордон, прогулка к вершине «Дальний Таганай»

Завтрак.

Переход на Киалимский кордон (расстояние 7 км, высота 600 м).

Размещение.

Обед.

Прогулка без рюкзаков к вершине «Дальний Таганай» (высота 1146 м, расстояние 4 км).

Спуск к Киалимскому кордону.

Ужин.

Ночёвка на кордоне.

5 день

Белый Ключ

Завтрак.

Переход на туристский приют «Белый Ключ» (расстояние 15 км, набор высоты 250 м, сброс 190 м).

Обед. Отдых.

Ужин.

Ночевка в тур. приюте.

6 день

Двуглавая сопка, переход на Центральную усадьбу

Завтрак.

Прогулка на Двуглавую сопку.

Обед.

Переход на Центральную усадьбу.

Размещение.

Баня.

Ужин.

Ночевка в тур. приюте.

7 день

Окончание программы и отъезд

Переезд на ж/д вокзал г. Златоуста.

Окончание программы.

Выезд из Златоуста 27 сентября, в воскресенье.

Рекомендованный поезд для туристов из Воронежа — поезд №123, отправление в 10:13. Прибытие в Воронеж 28 сентября в 20:45.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристских приютах (ночёвки в домиках с печкой, в спальных мешках).

Варианты проживания

Туристский приют

6 ночей

Домики с печкой, без удобств, предусмотрено многоместное размещение в спальных мешках.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в туристских приютах
  • Трёхразовое питание на активной части маршрута
  • Баня
  • Инструкторское обслуживание на маршруте
  • Посещение Национального парка Таганай
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Златоуст и обратно
  • Аренда туристского снаряжения (рюкзака, спального мешка, треккинговых палок и др.)
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Златоуст
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (свидетельство о рождении);
  • рюкзак 70-90 литров (есть прокат);
  • непромокаемый чехол на рюкзак (есть прокат);
  • коврик туристский (есть прокат);
  • спальник в компрессионном мешке (есть прокат);
  • треккинговые или горные ботинки;
  • бахилы;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии);
  • непромокаемая куртка;
  • ходовые штаны;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка;
  • флисовая шапка;
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • Легкие шорты или брюки;
  • шляпа или бейсболка;
  • 3 пары носков;
  • 2-3 комплекта белья;
  • купальник/плавки;
  • предметы личной гигиены;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка;
  • налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
  • треккинговые палки(прокат);
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?

Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.

Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.

На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.

После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.

Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.

В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
