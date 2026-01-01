Программа тура по дням
Прибытие и встреча с группой. Пеший переход и прогулка на «Митькины скалы»
В туре возможно два варианта сбора группы:
- встреча на ж/д вокзале Воронеж-1 — 19.09 в 17:30;
- встреча на ж/д вокзале г. Златоуст — 21.09 в 07:00 (местное время +2 к Мск).
Переезд на Центральную усадьбу парка (расстояние 3 км, высота 550 м).
09.00 Оформление документов.
Переход пешком до туристского приюта «Гремучий Ключ» (расстояние 8,5 км, высота 822 м).
Размещение, обед.
Прогулка без рюкзаков на скальную гряду «Митькины скалы» (расстояние 1 км, высота 1020 м).
Спуск к приюту.
Ужин.
Ночевка в тур. приюте.
Подъём к вершине хребта «Откликной Гребень»
Завтрак.
Переход к туристскому приюту «Таганай» (расстояние 8 км, высота 769 м).
Размещение, обед.
Подъём без рюкзаков к вершине хребта «Откликной Гребень» (высота 1155 м).
Спуск к приюту через «Долину Сказок».
Ужин.
Ночевка в тур. приюте.
Долина Сказок, гора «Круглица»
Завтрак.
Прогулка без рюкзаков через «Долину Сказок» на гору «Круглица».
«Круглица» — центральная вершина хребта Большой Таганай, наивысшая точка всего Таганайского горного массива (высота 1178 м).
Спуск в туристский приют.
Обед.
Баня. Отдых.
Ужин.
Ночевка в тур. приюте.
Киалимский кордон, прогулка к вершине «Дальний Таганай»
Завтрак.
Переход на Киалимский кордон (расстояние 7 км, высота 600 м).
Размещение.
Обед.
Прогулка без рюкзаков к вершине «Дальний Таганай» (высота 1146 м, расстояние 4 км).
Спуск к Киалимскому кордону.
Ужин.
Ночёвка на кордоне.
Белый Ключ
Завтрак.
Переход на туристский приют «Белый Ключ» (расстояние 15 км, набор высоты 250 м, сброс 190 м).
Обед. Отдых.
Ужин.
Ночевка в тур. приюте.
Двуглавая сопка, переход на Центральную усадьбу
Завтрак.
Прогулка на Двуглавую сопку.
Обед.
Переход на Центральную усадьбу.
Размещение.
Баня.
Ужин.
Ночевка в тур. приюте.
Окончание программы и отъезд
Переезд на ж/д вокзал г. Златоуста.
Окончание программы.
Выезд из Златоуста 27 сентября, в воскресенье.
Рекомендованный поезд для туристов из Воронежа — поезд №123, отправление в 10:13. Прибытие в Воронеж 28 сентября в 20:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристских приютах (ночёвки в домиках с печкой, в спальных мешках).
Варианты проживания
Туристский приют
Домики с печкой, без удобств, предусмотрено многоместное размещение в спальных мешках.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туристских приютах
- Трёхразовое питание на активной части маршрута
- Баня
- Инструкторское обслуживание на маршруте
- Посещение Национального парка Таганай
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Златоуст и обратно
- Аренда туристского снаряжения (рюкзака, спального мешка, треккинговых палок и др.)
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (свидетельство о рождении);
- рюкзак 70-90 литров (есть прокат);
- непромокаемый чехол на рюкзак (есть прокат);
- коврик туристский (есть прокат);
- спальник в компрессионном мешке (есть прокат);
- треккинговые или горные ботинки;
- бахилы;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии);
- непромокаемая куртка;
- ходовые штаны;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка;
- флисовая шапка;
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- Легкие шорты или брюки;
- шляпа или бейсболка;
- 3 пары носков;
- 2-3 комплекта белья;
- купальник/плавки;
- предметы личной гигиены;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка;
- налобный фонарь с комплектом запасных батареек;
- треккинговые палки(прокат);
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5л.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Как организовано питание в туре?
Продукты переносятся туристами. Вес и калорийность продуктовой раскладки рассчитываются инструктором перед походом и зависит от особенностей маршрута. Инструктор должен продумать меню на каждый день, учесть предстоящие туристам нагрузки. Продукты, которые мы берем в поход не должны быть слишком тяжелыми. При этом, походная пища должна не только компенсировать потраченную в походе энергию, еда должна быть вкусной и разнообразной.
Если группа встает рано и предстоит сложный переход, на завтрак мы готовим сладкие каши, богатые углеводами. Предлагаем чай или кофе, бутерброды с сыром или копченой колбасой.
На обеденный перекус приходится около 30% суточной нормы калорий. В обед туристам предлагаются бутерброды с колбасой, салом или консервированным мясом, сладкое: козинаки, халву, щербет. Чай.
После тяжелого дня, на ужин хорошо идут густые супы, чай и бутерброды.
Часто туристам выдается «карманное питание». Оно не отменяет завтраки, обеды или ужины, а является дополнением к ним. «Карманное питание» содержит быстрые углеводы и предназначено для того, чтобы компенсировать потери энергии на сложном маршруте и утолить голод на ходу, не дожидаясь планового приема пищи. В качестве карманного питания можно использовать энергетические батончики (протеиновые батончики или Сникерс), сосательные конфеты, орехи и сухофрукты.
В дни отдыха, особенно если недалеко есть магазин, мы стараемся готовить блюда из свежих продуктов, не зависимо от их веса и количества лишних калорий.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.