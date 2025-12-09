Перезагрузка в загородном коттедже без телефонов и суеты (всё включено)
Отдохнуть мини-группой в окружении природы, побеседовать о важном и ни о чём не беспокоиться
Приглашаем тех, кто эмоционально истощён и выгорел на работе, устал от вечной гонки и стрессов.
Тех, кому срочно нужно вырваться и выдохнуть: отложить гаджеты, побыть в тишине, закутавшись в мягкий плед читать дальше
у камина или прямо под звёздами, наконец отвлечься и вернуться к себе настоящему.
Мы создадим атмосферу тепла и заботы о каждом: будем собираться камерной группой, беседовать о наболевшем и ни в коем случае не осуждать — только слушать, принимать и поддерживать. Природа и свежий воздух помогут восстановиться, а травяные чаи — расслабиться.
Беспокоиться о бытовых мелочах не придётся — мы продумали каждую деталь, включая трёхразовое питание, чтобы вы смогли полноценно перезагрузиться, отдохнуть и вновь почувствовать себя живым.
Описание тура
Организационные детали
Этот тур — про освобождение, а не про сборы. Всё необходимое уже есть на месте. Но вот что действительно пригодится: - удобная обувь для лёгких прогулок (кроссовки или треккинговые туфли — без каблуков) - тёплый плед - своя кружка или термос (если есть любимая — берите!) - открытость — к тишине, себе, неожиданным чувствам - по желанию: книга, которая давно ждёт своего часа, музыка в наушниках
Программа тура по дням
1 день
Знакомство группы, ритуал отключения, беседы о важном
Встретим вас приветственным напитком. Далее — знакомство со всеми участниками в духе «3 слова обо мне». Наше главное правило — не комментировать, не оценивать, не спрашивать: «Почему?» Затем проведём ритуал отключения и поужинаем. Побеседуем на тему: «Что я принёс сюда?», а после соберёмся у костра, чтобы любоваться костром и звёздами.
2 день
Отдых за городом
Проведём утро без телефона, позавтракаем. До обеда будет свободное время, после соберёмся за чаем со сладостями и поговорим о чём угодно. Вечером поужинаем и посидим у камина или под звёздами.
3 день
Беседа и практика на прощание
Утром — отдых без телефона, неспешный завтрак. Напоследок побеседуем на тему «Что я забираю?» и проведём практику «Мой план на 30 дней». Затем попрощаемся и разъедемся по домам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
За одного при 2-местном размещении
20 000 ₽
1-местное проживание
25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Питание
Программа развлечений
Что не входит в цену
Проезд до/от места проживания
1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Солнечногорск или Звенигород, 15:00. Место проживания зависит от размера группы и будет известно накануне старта
Завершение: Солнечногорск или Звенигород, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Звенигороде
Это не терапия. Это клуб дружбы, который поможет понять:
— что ты не обязан быть сильным,
— что твои слёзы — не слабость,
— что твоё молчание — тоже голос,
— что тебя любят.
Мы не будем тебя улучшать. Мы поможем вспомнить, что ты сильный и ты не один.
