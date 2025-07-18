Йога-ретрит «В глубину»: SUP-сплав, кундалини-йога, женские даосские практики
Женский ретрит в элитном отеле Московской области: кундалини-йога, даосские практики, баня
18 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Отдых для женщин в Московской области: SUP-сплав, кундалини-йога, даосские практики
Женский ретрит «В глубину» во имя тотального отдыха и здоровья женщины
18 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 35 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду
Самые популярные туры в Звенигороде
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Звенигороде в июле 2025
Сейчас в Звенигороде можно забронировать 2 тура от 35 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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