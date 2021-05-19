Всё о Хунедоаре

Полезная информация о Хунедоаре

Что нужно знать о Хунедоаре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Хунедоаре
07:1655
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаХунедоара
По-английскиHunedoara
Столица регионаХунедоара является столицей региона
Население города69 136 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота236 м. от уровня моря

Где находится Хунедоара на карте