Полезная информация о Румынии
Что нужно знать о Румынии: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, а так же 26 экскурсий
Флаг Румынии
|Название
|Румыния
|По-английски
|Romania
|Столица
|Бухарест
|Города
|Список городов
|Валюта
|Румынский лей
|Площадь
|237 500 км²
|Население
|19 759 968 чел.
|Телефонный код
|+40
|Код ISO
|RO
|Основной домен
|.RO
|Соседние страны
|🇧🇬 Болгария🇭🇺 Венгрия🇲🇩 Молдавия🇷🇸 Сербия🇺🇦 Украина
Где находится Румыния на карте
Румыния
Популярные экскурсии в Румынии
€
60
за чел.
Мы осмотрим великолепные памятники истории и архитектуры Брашова: Черную церковь, Ратушу, крепостные стены, бастионы и башни, ворота Екатерины, пройде...
€
65
за чел.
Румыния славится не только Дракулой, туристы часто восхищаются природой, средневековыми городами, крепостями и замками. Дворец Пелеш входит в топ крас...
€
250
за чел.
Путешествие по далёкой Румынии и загадочной Трансильвании. Мы отправимся на экскурсию в Карпаты, где находятся старинные наполненные историей городки,...