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Полезная информация о Румынии

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Флаг Румынии
Флаг Румынии
НазваниеРумыния
По-английскиRomania
СтолицаБухарест
ГородаСписок городов
ВалютаРумынский лей
Площадь237 500 км²
Население19 759 968 чел.
Телефонный код+40
Код ISORO
Основной домен.RO
Соседние страны🇧🇬 Болгария🇭🇺 Венгрия🇲🇩 Молдавия🇷🇸 Сербия🇺🇦 Украина

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Румыния

Популярные экскурсии в Румынии

Экскурсия на Трансфэгэрэшанское шоссе и Крепость Поенарь из Бухареста
Экскурсия на Трансфэгэрэшанское шоссе и Крепость Поенарь из Бухареста
250
за чел.
Бухарест
Брашов — город, куда хочется вернуться
Брашов — город, куда хочется вернуться
60
за чел.
Мы осмотрим великолепные памятники истории и архитектуры Брашова: Черную церковь, Ратушу, крепостные стены, бастионы и башни, ворота Екатерины, пройде...
Брашов
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
65
за чел.
Румыния славится не только Дракулой, туристы часто восхищаются природой, средневековыми городами, крепостями и замками. Дворец Пелеш входит в топ крас...
Брашов
Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста
Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Бухареста
250
за чел.
Путешествие по далёкой Румынии и загадочной Трансильвании. Мы отправимся на экскурсию в Карпаты, где находятся старинные наполненные историей городки,...
Бухарест
Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
250
за чел.
Брашов
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